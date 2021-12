Verso la Democrazia Totalitaria. Se non ci Svegliamo, la Colpa sarà Nostra.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito ci ha inviato questa riflessione, che avremmo dovuto pubblicare ieri, ma che a causa dei noti problemi (fortunatamente ora risolti) del nostro provider siamo stati costretti a rimandare. Buona lettura.

§§§

Un’uscita didattica al margine dell’abisso.

Sulla Bussola Quotidiana di oggi 14 dicembre leggo un editoriale di Stefano Fontana (https://lanuovabq.it/it/gratta-gratta-scopriamo-una-democrazia-totalitaria), del tutto condivisibile nel merito e che tra le righe offre maieuticamente una risposta alla domanda che alcuni finalmente si pongono: perché?

La domanda non riguarda tanto il come, sotto la spinta di quelle che oramai possono essere definite ex democrazie occidentali, il mondo abbia intrapreso questo cammino autodistruttivo. In fondo lo avevano previsto in molti da tempo e tra i tanti ritrovo Giovannino Guareschi, scrittore che molto amo, osservatore acutissimo della società e solido cristiano. In un breve racconto del 1950 scriveva: “Se non interviene il Padreterno e se le cose continuano con questo andazzo, va a finire che il mondo, ridotto alla sola corteccia perché i vermi ne hanno mangiata tutta la polpa, un bel giorno si spacca e buonanotte al secchio.” Preso allora atto che anche la corteccia è collassata, il cristiano sa che deve porsi un’altra domanda: perché la Provvidenza lo consente? Ma anche qui la risposta ci è data da sempre e con la sua analisi Fontana coglie nel segno, spingendoci a guardare a una verità eterna: siamo diventati tiepidi e prima di essere definitivamente rottamati ci è misericordiosamente concessa un’uscita didattica al margine dell’abisso.

Per comprenderlo non è necessario muovere da una prospettiva cristiana; è sufficiente uno sguardo moderatamente critico. Al riparo di tiepide certezze, a lungo ci siamo creduti ricchi e titolari di una sovranità assoluta sui nostri destini mentre ci abbandonavamo nella braccia di poteri ed enti che distribuivano dolore in tante parti del mondo, dalle quali poi trasudava nel nostro quotidiano.

Davanti alle sofferenze inflitte a donne e bambini nel nome di immonde strategie di potere camuffate da ragionevoli esigenze geopolitiche, abbiamo reagito con apatia e noncuranza quasi fossero cronache da un’altra galassia. E quale conseguenza ineluttabile abbiamo assecondato la menzogna, distolto lo sguardo dal vero e dal giusto, ci siamo compiaciuti nelle brutture materiali e morali fino a elevare sugli altari la morte in tutte le sue forme.

Ma davvero abbiamo potuto credere che chi armava la mano dei massacratori, degli distruttori, dei corruttori tenesse al nostro bene? Che non avrebbe prima o poi rivolto lo sguardo anche verso le nostre case? Davvero abbiamo creduto che solo la vita di un bimbo siriano o di una madre armena potesse essere toccata dall’instabilità sociale, dalla povertà e dalla guerra?

Che solo i medici sarebbero stati messi sulla strada per non voler accettare lo status di cavia? Che davanti a noi non incomba già la prossima assurda misura ferocemente restrittiva che prima o poi ci ridurrà in miseria?

Questo è il nostro peccato, o se vogliamo preferire un frasario più laico il nostro ingenuo errore epistemologico.

“Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici: Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell’oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo; abbi dunque zelo e ravvediti.”

Più laicamente, svegliamoci.

F.M.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: democrazia totalitaria, EUROPA, f.m.



Categoria: Generale