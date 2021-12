Boccacci, Russo: Marie Des Vallées ci Parla degli Ultimi Tempi

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo, due nomi ben noti ai lettori di SC, hanno curato un’opera nuova, di cui trovate la descrizione, nelle parole di loro stessi, qui sotto. Buona lettura.

MARIE DES VALLÉES CI PARLA DEGLI ULTIMI TEMPI

Proponiamo oggi al pubblico italiano, avendola tirata fuori dal dimenticatoio della Storia, un’opera che abbiamo tradotto dal francese: “La vita ammirabile e le rivelazioni di Marie des Vallées”, di Émile Dermenghem.

Un libro che descrive appunto la vita della grande mistica Marie des Vallées – sebbene alquanto sconosciuta in Italia – ma tuttavia molto apprezzata e tenuta in gran conto da santi del calibro di un san Luigi Maria Grignon de Monfort o di un san Giovanni Eudes.

Sovente la Divina Provvidenza ispira in alcuni il “momento opportuno” ad agire, quando cioè Essa vuole che alcuni scritti siano conosciuti dagli uomini e dalle donne contemporanei.

E proprio in tal senso ci colpì molto la “coincidenza” della beatificazione di Anna Caterina Emmerick, promulgata il 3 ottobre 2004 da san Giovanni Paolo II, poiché senza l’ostensione di questa Serva di Dio all’attenzione e alla preghiera dell’intero Popolo di Dio, mai saremmo venuti a conoscenza degli scritti di questa santa: dei suoi racconti-profezia in cui lei ci svela la “Chiesa dei due papi”, parlandoci di quella “nuova Chiesa grande, strana e stravagante… costruita senza il rispetto di alcuna regola soprannaturale!”, visioni che hanno fortemente contribuito a farci capire cosa stesse oggigiorno accadendo nella Chiesa e nel mondo.

Ecco quindi, che noi pure – con tale inedita pubblicazione (in lingua italiana) – abbiamo cercato d’inserirci al “momento opportuno”, dandole per titolo: “Marie des Vallées ci parla degli ultimi tempi. La Chiesa e il mondo attraverso la grande prova in grado di ‘scuotere la fede di molti credenti’.”

Una grande mistica dunque, di cui si dice, nella sua terra natale in Normandia, che la sua santificazione sarà l’ultima proclamata dalla Chiesa prima della fine del mondo!

Poiché Dio aveva parlato a Marie des Vallées di una conversione universale, lei si offrì come vittima di espiazione. Essa racconta, nel suo linguaggio metaforico: «Io vidi la Forza su un cavallo bianco, che significa la Verità, che mi diede un voluminoso scritto e mi gridò: “Qui c’è la Grande Indulgenza, che Io ho promesso!” e il Signore mi disse ancora che questa sarà concessa al mondo, soltanto dopo un segno grande e pauroso, che verrà. Ma non mi ha detto di che segno si tratti.»

Marie vide il peccato – peccati dei sacerdoti, dei dominatori, dei popoli – come un serpente attorcigliato, che si mordeva la coda, cioè che si sarebbe distrutto da sé stesso: «Va’ e annunzia una cosa tre volte tragica», le ordinò il Signore. E questo si riferisce al tempo in cui lo Spirito Santo brucerà ed annegherà la terra con il fuoco del divino Amore.

Poiché ci sono tre diluvi, che sono tutti e tre immensamente dolorosi, inviati per portare la distruzione provocata dal peccato. Il primo diluvio fu quello mandato dell’Eterno Padre, e che fu un diluvio d’acqua; il secondo è stato quello del Figlio, un diluvio di sangue; il terzo è quello dello Spirito Santo e sarà un diluvio di fuoco.

Ma questo sarà altrettanto spaventoso come gli altri, perché troverà molta resistenza e una gran quantità di “legno verde”, che stenterà ad ardere.

E, come i primi due furono annunziati molto tempo prima del loro arrivo, così sarà anche per l’ultimo, di cui solo Iddio conosce il momento.

In questo tempo della Grande Conversione il Signore realizzerà la parola della Scrittura: «Io comanderò al sole di dare la luce ai ciechi», dove per “sole” si intende il “Sole della Divina Volontà”, che illuminerà le menti e i cuori dei cristiani.

I demoni saranno costretti a cooperare alla distruzione del loro mondo, di ciò che avevano attuato e messo in piedi, essi s’impossesseranno di coloro che non avranno voluto convertirsi.

In tale apocalittica lotta l’Arcangelo san Gabriele avrà un ruolo particolare nella distruzione del peccato, san Rafaele aiuterà i disperati e i dubbiosi, san Michele porterà le anime a Dio.

Si riverserà allora sulla terra un vero e proprio diluvio di grazie: essa sarà abitata dai Santi, e ci saranno Martiri dell’Amore, che diventeranno molto più grandi di ciò che non furono i primi!

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

P.S. Il libro è acquistabile online sulla piattaforma di Amazon.

Noi autori siamo perfettamente a conoscenza di che ruolo abbia Amazon nella struttura globalista-capitalistica contemporanea. Pur tuttavia continuiamo ad usare tale piattaforma, sottraendoci in tal modo al ricatto degli Editori, i quali vogliono stabilire loro: contenuti, titolo e prezzo dei libri che pubblicano. In conclusione, anche noi usiamo – finché ciò non ci verrà impedito – media e social, allo stesso modo che voi stessi, e forse anche in questo momento, li state usando per comunicare per lavoro e con le persone ed amici di cui vi fidate.

