Sussurri dal Silenzio. Il Linguaggio da Cuore a Cuore.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto oggi ci offre una riflessione sul silenzio, e sul linguaggio da cuore a cuore di cui il silenzio è strumento e ambasciatore. Buona lettura.

§§§

SUSSURRI DAL SILENZIO

«Tre modi vi sono di silenzio.

Il primo è di parole, il secondo di desideri, e il terzo di pensieri.

Il primo è perfetto, più perfetto è il secondo, e perfettissimo il terzo.

Nel primo, di parole, si raggiunge la virtù.

Nel secondo, di desideri, si ottiene la quiete.

Nel terzo, di pensieri, il raccoglimento interiore.

Non parlando, non desiderando e non pensando,

si arriva al vero silenzio interiore.

In esso Dio parla con l’anima, si comunica.

Le insegna nel suo più intimo la più perfetta e alta sapienza».

Miguel de Molinos, Manducatio spiritualis

«C’è una voce che non usa le parole. Ascolta!».

Sufi Djalal-a-Din Rumi

«Un anziano disse: “Dio abita in colui nel quale non penetra niente di estraneo”».

Detti dei Padri del deserto

«Lo stato divino è il silenzio e la quiete perché ogni parola e ogni gesto sono limitati e passeggeri».

Henri-Frédéric Amiel, Diario intimo

La Verità in Sé, raccolta in Sé, soltanto Se stessa, a-composta, ancora inespressa, IMMUTABILMENTE STA.

La Verità è l’Idea Prima che si può cogliere soltanto nel Silenzio, cioè nell’assenza di ogni espressione, e perciò oltre ogni possibilità del pensiero che assume necessariamente una figura sensibile composta di concetti e immagini.

Nessuna espressione può cogliere immediatamente la Verità in Sé. Pensare la Verità è una contraddizione in termini: È LA VERITÀ CHE PENSA IL PENSIERO, NON IL PENSIERO CHE PENSA LA VERITÀ. Si può pensare alla e quindi della Verità, ma non la Verità.

Senza la Verità il pensiero non potrebbe darsi. La Verità è nel Silenzio. Così dal Silenzio ecco il pensiero, perciò dall’Inespresso l’espressione, dall’Illimitato il limite, dall’Immobile il mobile, dall’Assoluto il relativo, dall’Immutabile il mutabile, dall’Uno il molteplice, dall’Eternità il tempo, dal Centro la circonferenza, dal Mozzo la ruota, cioè un due-non-due, una distinzione senza separazione, una trascendenza immanente.

Soltanto il pensiero pensato dalla Verità è un’espressione della Verità e quindi esatta in senso etimologico: ex fuori e actus spinto, condotto, mosso. Del resto anche la parola “espressione” deriva da ex fuori e pressus spremuto. Il pensiero, orale o scritto, non è dunque la Verità in Sé bensì ne è un’espressione ex-atta, quindi espressa, figurata, sensibile e relativa poiché significazione irriducibilmente approssimativa della Verità. Mai il significante può rendere il significato in sé, cioè nella sua sintesi ideale.

Il pensiero scritto che si presenta come sacro, ha da credersi o presumersi pensato dalla Verità ancor prima che da Essa ispirato ad uomini. La concezione di un pensiero sacro ha da verificarsi di necessità in un recipiente adatto; infatti “concepire” viene da cum-capereaccogliere in sé, quindi capacità di accogliere: capax-acis atto a contenere. E tale recipiente ha da essere PURO, cioè VUOTO: il Vino può riempire la Coppa soltanto se è vuota, cioè pura; il Verbo s’incarna nella Tutta Pura: Immacolata Concezione, Vaso spirituale … Santo Graal.

E infatti puro significa senza macchia, senza mescolanza, senza “alterazione”: solo il Verbo che penetra nell’Anima sola, ossia sgombra da parole, desideri e pensieri, dunque vergine.

Verosimilmente: il Nulla di Dio feconda e riempie il nulla dell’Anima ancilla: “Fiat mihi secundum verbum tuum”.

Di conseguenza anche il recepire lo scritto sacro richiede la medesima pura capacità, lo stesso puro vuoto, la stessa libertà da parole, pensieri e desideri. La minima parola, il minimo pensiero e il minimo desiderio turbano l’Anima, la adulterano, occupando il vuoto riservato a Dio. Più precisamente, il ricettore dello scritto sacro ha da essere puro, vuoto, come l’ispirato che lo ha scritto, diversamente ne fraintenderà il Significato a causa della propria impurità, cioè dal proprio vuoto occupato da altro, appunto da parole, desideri e pensieri.

Invece il Simile cerca il simile, la Verità cerca la Sua somiglianza nell’uomo di cui Essa stessa lo ha dotato. La Verità cerca l’uomo non meno di quanto l’uomo cerca la Verità.

«Nel vero silenzio interiore Dio parla con l’anima, si comunica. Le insegna nel suo più intimo la più perfetta e alta sapienza».

Come dice lo Zen: Ishin den shin: da Spirito a spirito, o anche da Cuore a cuore.

Per Signum Crucis:

in verticale, dal Cuore di Dio al cuore dell’uomo,

in orizzontale, dal cuore dell’uomo al cuore dell’uomo.

§§§

