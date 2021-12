Senza Clamore, adesso si Può Usare l’Ivermectina contro il Virus… Pare che Funzioni.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, “È passata nel silenzio l’approvazione dell’ #ivermectina. Potrebbe essere un ottimo motivo giuridico per non farsi somministrare il siero quando forzati a farlo. Il Giappone dice a tutti i medici di utilizzarla. Sembra che anche l’India sia uscita dalla crisi con questa. Si deve fare sapere a tutti gli avvocati ed ai medici”.

Il Giappone ha detto un forte e chiaro no alle campagne di vaccinazione delle grandi compagnie farmaceutiche, con una piccola ma notevole mossa. Il Giappone sta per abbandonare le dosi ripetute di vaccinazione per una cura migliore e più duratura: l’Ivermectina. Si tratta di un farmaco antiparassitario somministrato per via orale, che è emerso come una valida opzione di trattamento per le infezioni da COVID-19.

L’Ivermectina è stata scartata senza tante cerimonie fino ad ora, ma il Giappone ha dimostrato che il farmaco può essere usato come una cura più efficace e un sostituto permanente per i vaccini del Coronavirus prodotti dalle grandi aziende farmaceutiche.

Come l’Ivermectin è stata minata:

L’Ivermectin aveva mostrato buoni risultati e sembrava essere sulla buona strada per affrontare la pandemia. Le grandi compagnie farmaceutiche, osservando il tasso di successo del farmaco, decisero di imporne la messa al bando, in quanto avrebbe avuto un impatto diretto sulla loro campagna di dominio delle vaccinazioni.

Tuttavia, l’esperto di sicurezza informatica Ehden Biber aveva recentemente affermato: “Se vi stavate chiedendo perché l’Ivermectin è stato soppresso, è perché l’accordo che i paesi avevano con la Pfizer non permette loro di sfuggire al loro contratto, che afferma che anche se un farmaco sarà trovato per trattare il COVID-19, il contratto non può essere annullato”.

C’era molto in gioco per Big Pharma in mezzo alla pandemia in corso, poiché una cura permanente per i vaccini COVID-19 avrebbe potuto porre fine alla necessità di iniezioni multiple di vaccini di richiamo.

Il Giappone è stato tradizionalmente avverso ai vaccini:

Il Giappone è tradizionalmente uno dei paesi più esitanti quando si tratta di fidarsi delle compagnie di vaccini. Tokyo ha addirittura aspettato due mesi prima di offrire Pfizer/BioNTech al pubblico.

Qui trovate un articolo che vi spiega come i contagi siano drasticamente crollati dopo la legalizzazione, nel giro di pochi mesi, come dimostrato dal grafico qui sotto: