Vite di Atleti Distrutte dal Siero Genico Sperimentale. Casi Eccellenti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su The Defender, e che abbiamo tradotto, e che riporta storie molto preoccupanti di reazioni avverse al siero genico mRna che stanno iniettando a milioni di persone nel nostro Paese, e a cui vorrebbero sottoporre – una totale assurdità – i bambini dai 5 ai 12 anni. A questo collegamento potrete trovare una panoramica mondiale – certamente non esaustiva – delle reazioni avverse che hanno colpito atleti di moltissime nazioni subito dopo le inoculazioni di siero genico.

§§§

La storia in breve:

Florian Dagoury è il detentore del record mondiale di apnea statica; ha trattenuto il respiro per ben 10 minuti e 30 secondi.

Dopo aver ricevuto la sua seconda dose di iniezione di COVID-19 della Pfizer, ha sperimentato un aumento della frequenza cardiaca e una riduzione della sua capacità di trattenere il respiro.

Un cardiologo gli ha diagnosticato una miocardite e una pericardite, entrambi effetti avversi riconosciuti legati alle iniezioni.

In un altro caso, il 34enne Jeremy Chardy, un tennista professionista classificato al 73° posto nel mondo, ha sospeso la sua stagione a causa di una grave reazione avversa all’iniezione di COVID-19.

Il triatleta veterano Antoine Méchin, 32 anni, sta anche affrontando la potenziale fine della sua carriera dopo aver ricevuto iniezioni di COVID-19 Moderna e aver sviluppato un’embolia polmonare.

Mentre i funzionari sanitari tacciono sulle reazioni alle iniezioni di COVID-19, il numero crescente di segnalazioni di reazioni avverse non può essere messo a tacere per sempre.

Un altro atleta d’élite ha sperimentato lesioni devastanti dopo aver ricevuto iniezioni di COVID-19. Florian Dagoury è un detentore del record mondiale di apnea statica. L’apneista – proveniente dalla Francia e ora di base in Thailandia – ha trattenuto il respiro per ben 10 minuti e 30 secondi.

Dopo aver ricevuto la sua seconda dose di iniezione di COVID-19 della Pfizer, ha sperimentato un aumento della frequenza cardiaca e una riduzione della sua capacità di trattenere il respiro.

Un cardiologo gli ha diagnosticato una miocardite, o infiammazione del muscolo cardiaco, e una pericardite, che è un’infiammazione del rivestimento esterno del cuore. Entrambi sono effetti avversi riconosciuti legati alle iniezioni.

Mentre i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie continuano a sostenere che questi effetti sono “rari” dopo le iniezioni di COVID-19, a partire dal 10 novembre, 1.793 rapporti di miocardite o pericardite tra persone di età compresa tra 12 e 29 anni che hanno ricevuto iniezioni di COVID-19 sono stati segnalati al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Il detentore del record mondiale potrebbe vedere la fine della sua carriera

Come risultato delle iniezioni, la carriera di Dagoury potrebbe essere finita. Ha condiviso la sua esperienza con le iniezioni COVID-19 di Pfizer con le sue stesse parole su Instagram:

“Miocardite, pericardite e banale rigurgito mitralico! Grazie Pfizer. Voglio solo condividere la mia fastidiosa esperienza dopo la vaccinazione e forse avere alcune testimonianze e storie simili in giro per gli apneisti. Sei migliorato?

“Dopo la mia 2a dose ho notato che la mia frequenza cardiaca era molto più alta del normale e la mia capacità di trattenere il respiro è scesa notevolmente. Durante il sonno sono a 65-70bpm invece di 37-45bpm. Durante il giorno ora sono sempre sopra i 100bpm invece di 65bpm, anche quando mi siedo e mi rilasso.

“Una volta ho anche raggiunto 177bpm mentre ero a cena con amici !!!! 10 giorni dopo il mio 2° jab, sono andato da un cardiologo e mi ha detto che è un comune effetto collaterale del vaccino Pfizer, niente di cui preoccuparsi, basta riposare e passerà.

“40 giorni dopo il secondo vaccino, non avevo progressi, così sono andato da un altro cardiologo e mi hanno diagnosticato una miocardite, una pericardite e un banale rigurgito mitralico! Che è fondamentalmente un’infiammazione dei muscoli del cuore causata dal sistema immunitario e alcune piccole perdite di sangue dalle valvole che non si chiudono più correttamente.

“Ora faccio fatica a raggiungere gli 8 minuti di apnea, 150m di dinamica e ho anche un forte impulso a respirare facendo immersioni a 40m. Un calo del 30% sulle mie prestazioni subacquee, all’incirca.

“Il mio primo pensiero e raccomandazione agli apneisti di tutto il mondo è di scegliere un vaccino che sia fatto alla vecchia maniera come Sputnik, Sinovac, Sinopharm ecc… invece di questi nuovi vaccini mRNA”.

In un altro caso, il 34enne Jeremy Chardy, un tennista professionista classificato al 73° posto nel mondo, ha sospeso la sua stagione a causa di una grave reazione avversa al vaccino COVID-19, che lo ha lasciato incapace di impegnarsi in attività intense.

Parlando con The COVID World, Chardy ha detto:

“Da quando ho fatto il vaccino (tra le Olimpiadi e gli US Open), ho un problema. Sto lottando. Non posso allenarmi, non posso giocare. Nella mia testa, è difficile perché non so quanto tempo durerà. Per ora, la mia stagione è finita e non so quando riprenderà.

“È frustrante perché ho iniziato l’anno molto bene. Stavo giocando molto bene e poi sono andato ai Giochi Olimpici dove mi sono anche sentito molto bene. È frustrante, soprattutto perché non ho più dieci anni per giocare. Mi pento di aver fatto il vaccino, ma non potevo sapere che questo sarebbe successo”.

“Compirò 35 anni a febbraio, quindi in questo momento potrei essere un po’ negativo, ma è la prima volta che penso che questa stagione potrebbe essere la mia ultima. Non voglio pensarci… è difficile perché mi stavo divertendo e voglio giocare più a lungo”.

Anche il triatleta veterano Antoine Méchin, 32 anni, sta anche affrontando la potenziale fine della sua carriera dopo aver ricevuto iniezioni di Moderna COVID-19. Dopo la sua seconda dose, ha iniziato a sperimentare mancanza di respiro e dolore lombare, che si è rivelato essere un’embolia polmonare.

I sintomi, che includevano problemi di respirazione e dolore al braccio, sono iniziati dopo la prima dose, ma i medici hanno liquidato la sua mancanza di respiro come legata allo stress e alla fatica.

Circa un mese dopo la sua seconda dose, la mancanza di respiro e il dolore al corpo sono tornati. Solo dopo i test in una clinica sportiva è stata rivelata l’embolia polmonare. Méchin ha detto: “Ora mi sto curando e spero di recuperare la mia capacità polmonare (in 3-6-9-12 mesi?) Fino ad allora: riposo e bassa intensità per diversi mesi. Danneggiare le persone sane per preservare la salute dei più deboli, una scelta di logica arretrata. Non mi farei più vaccinare se si dovesse rifare”.

Kyle Warner è un altro esempio di persone sane e in ottime condizioni fisiche danneggiate dalle iniezioni di COVID-19. Warner, un corridore professionista di mountain bike di 29 anni, ha ricevuto la sua seconda dose di COVID-19 della Pfizer nel giugno 2021.

Ha subito una reazione così grave che, a ottobre, stava ancora passando giorni a letto, facilmente sopraffatto da troppo sforzo mentale o fisico.

Entro pochi secondi dalla seconda dose, Warner ha sperimentato un sapore metallico salino in bocca, che può essere un’indicazione che l’iniezione è andata in un vaso invece che nel muscolo. Circa due settimane dopo ha iniziato ad avere strane reazioni al cuore. Nel corso della giornata, ha iniziato a sperimentare periodi di frequenza cardiaca accelerata.

Come spesso accade, un medico del pronto soccorso ha completamente trascurato via i suoi sintomi, dicendogli che non stava avendo una reazione all’iniezione, ma invece stava avendo un attacco d’ansia.

Giorni dopo essere stato mandato a casa dal pronto soccorso – e ancora sperimentando problemi di cuore, tra cui crampi e bruciore – Warner è andato in un ospedale diverso, dove è stato diagnosticato con pericardite insieme a sindrome di tachicardia ortostatica posturale (POTS) e artrite reattiva.

La POTS è un disturbo della circolazione sanguigna che colpisce il sistema nervoso autonomo e può essere innescato da iniezioni, comprese le iniezioni di mRNA COVID-19.

Uno dei sintomi chiave della POTS è un aumento significativo della frequenza cardiaca quando una persona si alza in piedi, e la frequenza cardiaca elevata rimane elevata per un periodo più lungo del normale. Possono verificarsi anche affaticamento, nausea, vertigini, palpitazioni e intolleranza all’esercizio fisico.

Mentre i suoi sintomi di pericardite sono spariti, sta ancora lottando con i sintomi di artrite reattiva e POTS, che possono durare da 12 a 18 mesi o più. E Warner, essendo molto in forma e abituato ad ascoltare il suo corpo, ha preso il problema presto – molti altri potrebbero non farlo.

“Credo che dove c’è un rischio, ci deve essere una scelta”, ha detto. Ma in questo momento la gente viene ingannata. “La gente è costretta a prendere una decisione basata sulla mancanza di informazioni contro la convinzione di una decisione basata sulla totale trasparenza delle informazioni”.

La miocardite e la pericardite causano sintomi come dolore al petto, mancanza di respiro e un cuore che batte o batte forte.

I casi si sono verificati più spesso dopo iniezioni di mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna), in particolare negli adolescenti maschi e nei giovani adulti, secondo il CDC. Inoltre, la miocardite si verifica più spesso dopo la seconda iniezione, di solito entro una settimana.

Un ampio studio da Israele ha rivelato che il jab COVID-19 di Pfizer mRNA è associato a un rischio triplicato di miocardite, portando alla condizione a un tasso da uno a cinque eventi per 100.000 persone.

Altri rischi elevati sono stati identificati dopo il vaccino COVID, tra cui linfoadenopatia (linfonodi gonfi), appendicite e infezione da herpes zoster.

Lo studio caso-controllo del mondo reale da Israele ha incluso una media di 884.828 persone, di età pari o superiore ai 16 anni, in ciascuno dei due gruppi: uno vaccinato e uno di controllo. L’aumento del rischio di miocardite era chiaro, con i ricercatori che notavano:

“Il rischio sembra essere più alto tra i giovani uomini. Abbiamo trovato che il rischio di miocardite è aumentato di un fattore tre dopo la vaccinazione, che si è tradotto in circa 3 eventi in eccesso per 100.000 persone; l’intervallo di confidenza al 95% ha indicato che i valori tra 1 e 5 eventi in eccesso per 100.000 persone erano compatibili con i nostri dati.

“Tra le 21 persone con miocardite nel gruppo vaccinato, l’età media era di 25 anni (intervallo interquartile, da 20 a 34), e il 90,9% erano maschi.

Quando si verifica la miocardite, riduce la capacità del cuore di pompare e può causare ritmi cardiaci rapidi o anormali che possono essere mortali. In casi gravi, la miocardite può causare danni permanenti al muscolo cardiaco e portare a insufficienza cardiaca, infarto, ictus e morte cardiaca improvvisa.

Nell’agosto 2021, la Nuova Zelanda ha segnalato la morte di una donna in seguito al vaccino COVID-19 della Pfizer, che credono sia dovuta a una miocardite indotta dal vaccino.

Un altro rapporto devastante nel VAERS afferma che un ragazzo di 15 anni del Colorado, senza condizioni preesistenti o allergie, è morto per insufficienza cardiaca due giorni dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19 della Pfizer.

A differenza degli Stati Uniti, dove il CDC ha raccomandato il vaccino COVID-19 della Pfizer per i bambini dai 5 anni in su, il Regno Unito sta adottando un approccio più cauto e ragionevole. A causa dei rischi di miocardite nei giovani, il Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) della Gran Bretagna ha raccomandato di non fare iniezioni di COVID-9 per bambini sani dai 12 ai 15 anni.

Wei Shen Lim, presidente di COVID-19 per la JCVI, ha dichiarato: “Il margine di beneficio è considerato troppo piccolo per sostenere la vaccinazione universale con Covid-19 per questo gruppo di età in questo momento”.

Mentre i funzionari sanitari tacciono sulle reazioni alle iniezioni di COVID-19, il crescente numero di segnalazioni di reazioni avverse non può essere messo a tacere per sempre.

Siti web come C19 Vax Reactions, avviato dall’ex offensive lineman dei Green Bay Packers Ken Ruettgers, la cui moglie Sheryl ha subito una grave reazione neurologica all’iniezione di COVID-19 di Moderna, esistono online per condividere le loro storie.

Lì si possono leggere oltre 500 testimonianze reali di reazioni avverse alle iniezioni e vedere decine di video che dettagliano le reazioni degli individui.

Il sito Real, Not Rare ha anche raccolto decine di storie di persone che sono state ferite dalle iniezioni di COVID-19, e c’è una buona probabilità che anche tu conosca qualcuno personalmente che è stato ferito dalle iniezioni.

E’ importante che queste voci siano ascoltate, quindi se tu o una persona cara siete stati feriti da un’iniezione di COVID-19, per favore condividi la tua storia con noi e incoraggia le persone che conosci che hanno una storia a condividere anche la loro.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: atleti, reazioni avverse, siero, vaccini



Categoria: covid, Generale