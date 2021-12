“Pistola Fumante”: un Documento della Pfizer, Sapeva che il Siero Poteva Uccidere

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Natural News pubblica oggi un documento di interesse eccezionale. Si tratta di uno dei documenti che la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti è stata obbligata a rendere pubblici per ordine della magistratura, e che riguardano l’autorizzazione concessa alla Pfizer da parte di FDA per la diffusione del siero genico. Ne abbiamo tradotto una parte, che trovate qua sotto. Se siete interessati all’originale, potete trovarli a questo collegamento e a questo. Inutile dire che questa documentazione rende veramente incredibile il cinismo con cui le autorità politiche, mediche e i mass media portano avanti la campagna di inoculazione, che adesso la Germania e Ursula von Der Leyen vorrebbero addirittura obbligatoria. Buona lettura.

Il documento rivela che entro soli 90 giorni dal rilascio dell’EUA del vaccino mRNA di Pfizer, l’azienda era già a conoscenza di rapporti volontari di reazioni avverse che hanno rivelato 1.223 morti e oltre 42.000 rapporti avversi che descrivono un totale di 158.893 reazioni avverse. I rapporti provenivano da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Portogallo, Spagna e altre nazioni.

A parte i “disturbi generali”, la categoria n. 1 più frequentemente riportata di reazioni avverse da vaccino mRNA è stata quella dei disturbi del sistema nervoso, con 25.957 segnalazioni.

Pfizer ha trattenuto il numero totale di dosi rilasciate in tutto il mondo, citando segreti commerciali aziendali. Questo è indicato da “(b) (4)” nel documento, dove i numeri e i fatti specifici sono redatti.

Anche questi numeri – già abbastanza scioccanti, data l’insistenza della FDA che i vaccini mRNA sono “sicuri ed efficaci” – scalfiscono appena la superficie dei danni e delle morti causati da questi vaccini. “I rapporti sono presentati volontariamente, e l’entità della sottodichiarazione è sconosciuta”, dice Pfizer a pagina 5.

Il triplo delle donne danneggiate rispetto agli uomini

Scioccante, il documento rivela che più del triplo delle donne sono state danneggiate dal vaccino Pfizer, rispetto agli uomini. Ci sono stati 29.914 eventi avversi registrati nelle donne, con solo 9.182 registrati negli uomini. Non si sa se lo stesso numero di uomini e donne ha preso il vaccino, ma questo numero espone la possibilità molto reale di un rischio di danno da vaccino specifico per genere che la FDA ha fatto di tutto per coprire.

Aneddoticamente, la maggior parte dei danni neurologici che abbiamo visto nelle persone che sono state danneggiate dal vaccino – convulsioni, intorpidimento, dolore, ecc – sono stati raffigurati nelle donne, non negli uomini. Sembra che la FDA sappia che il vaccino mRNA presenta un profilo di danno sproporzionato, specifico per il genere, che colpisce anche le donne in termini di aborti spontanei (anche questo è trattato nel rapporto).

Pfizer ha detto alla FDA che i suoi vaccini mRNA covid possono causare “malattia aumentata” rendendo il covid peggiore

Anche per lo shock di molti osservatori che stanno scavando solo ora in questo documento di pistola fumante, Pfizer ha detto alla FDA sotto “Preoccupazioni per la sicurezza” (sezione 3.1.2) che la sua iniezione di mRNA potrebbe causare, “Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED), tra cui Vaccine-associated Enhanced Respiratory Disease (VAERD)”.

Questo significa che la FDA sapeva che il vaccino poteva ammalare e uccidere i pazienti che venivano poi infettati dal covid.

Sotto l’etichetta di “informazioni mancanti”, la Pfizer ha anche detto alla FDA di non avere informazioni su “Uso in gravidanza e allattamento” né di coprire “Uso in individui pediatrici < 12 anni di età”.

“Efficacia del vaccino” è stato anche elencato come “Informazioni mancanti” da Pfizer.

In altre parole, la Pfizer ha detto alla FDA che i suoi vaccini potevano uccidere le persone e che non aveva informazioni sull’efficacia del vaccino, eppure la FDA ha fraudolentemente spinto il vaccino come “sicuro ed efficace” comunque. Pfizer ha anche detto alla FDA che non aveva informazioni sulla sicurezza dell’uso nelle donne incinte, eppure la FDA (e Fauci, il CDC, ecc.) hanno tutti spinto il vaccino per le donne incinte, nonostante l’assoluta mancanza di informazioni sulla sicurezza.

Sulla base di questo documento, sembra che la FDA stessa sia stata coinvolta fino al collo in una cospirazione criminale per nascondere la verità sulle lesioni e le morti da vaccino, mentre concedeva approvazioni d’uso alle stesse società che dicevano apertamente alla FDA che i suoi prodotti stavano uccidendo le persone.

Si noti, inoltre, che l’intero complesso dei media aziendali ha mentito fin dal primo giorno, sostenendo falsamente che il vaccino non ha ucciso nessuno. Essi sono, ovviamente, complici di questo olocausto del vaccino.

Aborti spontanei, morte neonatale e altri effetti sulle donne incinte

Nella sezione etichettata, “Uso in gravidanza e allattamento”, il rapporto discute i rapporti che collegano il vaccino mRNA a:

aborto spontaneo (23), esito in sospeso (5), nascita prematura con morte neonatale, aborto spontaneo con morte intrauterina (2 ciascuno), aborto spontaneo con morte neonatale e esito normale (1 ciascuno).

Notate che “aborto spontaneo” rappresenta di gran lunga il numero più alto in questi rapporti. In altre parole, la FDA sapeva che questo vaccino avrebbe ucciso i bambini non ancora nati, ma lo ha spinto sulle donne incinte comunque.

Tutti i vaccini mRNA devono essere immediatamente bloccati, e i burocrati della FDA devono essere incriminati e arrestati

Questo documento confidenziale – solo il primo di migliaia ancora da rilasciare – rivela due cose critiche:

1) La FDA ha commesso frode criminale e travisamento nell’approvare i vaccini mRNA come “sicuri ed efficaci”. Questo significa che gli alti responsabili della FDA devono ora affrontare l’arresto e il procedimento penale.

2) Il vaccino mRNA era noto alla Pfizer per essere mortale anche nei suoi primi tre mesi di utilizzo di emergenza. Questo significa che Pfizer è anche complice nella continua morte di vittime innocenti, poiché Pfizer stessa avrebbe dovuto ritirare il suo vaccino mortale e fermare tutte le vendite e la distribuzione.

Trovate ancora più dettagli nel podcast di Situation Update di oggi, che copre anche la pistola magica di Alex Baldwin, i divoratori di pillole abortive di sinistra che protestano alla SCOTUS, il Dr. Oz che si candida al Senato degli Stati Uniti, i campi di sterminio dei covidi in Australia e molto altro:

