Benedetta De Vito. Nostalgia di Roma, di Chiesa, di Pastori. Della Fede di Sisto V.

Benedetta De Vito

Quando stufa del teletam-tam del mondo al contrario, che sprizza odio da ogni dove, aprendo una voragine tra i “nazivax” e i “novax”, categorie create dal mago di Oz, che vuole inoculare siero e ansietà insieme e dividere per “imperare”, il cuore, in palpito, mi spinge a uscire nell’aria fresca, sempre lei, meravigliosamente uguale a se stessa.

Fatti pochi passi da casa, nel bel Rione Monti (che era un tempo pieno di laboriosi artigiani e ora è tutto ristoranti e bar) mi ritrovo, condotta per mano dallo Spirito Santo in una via laterale monticiana che pare ritagliata nella campagna romana. Siedo sugli scalini di un convento muto. Alti sono i muraglioni che difendono la vera vita dal mondo e chiuso sempre il portone. Non un convento, ma un fortilizio e silenzio intorno. Io, cullata dal dolce scorrere d’acqua di un nasone, tiro fuori il mio Santo Rosario e comincio a sgranare le perle dei misteri mentre tutto scolora intorno a me e si fa viva presenza la Chiesa invisibile che, tra quelle mura, si nasconde dopo che il pastore del Vaticano (dove abitavano in viva letizia), ha intronizzato un idolo pagano, ha cambiato le parole del Pater noster, e ha risposto che non sa perché Nostro Signore è morto in Croce…

Via, via e qui, mentre recito le mie Ave Maria, mi s’accosta ora uno ora un altro Santo e in dolce compagnia mi par di essere felice, pur nel disturbo di vita in cui siamo stati condannati a vivere. Con le minacce continue, le emergenze che si fanno quotidiano e tutto il brodo nero al quale ci hanno abituati negli anni, due, tolti alla vita vera e sacrificati al diavolo che li possiede, avido e molesto. In quel mio “aoristo” (cioè tempo fermo in un presente che è passato e futuro insieme), l’anima, cinta dall’armatura d’oro che è vestito dell’esercito di San Michele, mi dona la forza di andar incontro alla giornata, nel mio piccolo vivere di moglie, madre e casalinga, senza por l’orecchio alle fanfaluche e alla paura condita di ansietà che si rincorrono su tutti i media. In quel centro che è cuore a cuore con il Creatore, tutto riesce bene, in Lui, e anche s’aprono squarci di rivelazione.

Ad esempio, per una combinazione d’eventi che non sto a raccontare e che han per principio regolatore la casa dove abito, ho avuto tra le mani un libro bello che si intitola “La nepote di Sisto V” e che racconta la storia di Vittoria Accoramboni (della quale ha scritto anche Stendhal, come mi dice mio marito).

Ma a me della Vittoria, francamente, poco importa e molto di più di Sisto, il “gran frate” che è tra i Papi miei più cari. Un po’ perché ha disegnato Roma nella bellezza, un po’ per i suoi modi spicci e soprattutto per la stupenda fanciulla dormiente con “perette” che è una delle quattro fontane al crocicchio tra la via, appunto, delle Quattro Fontane e via XX settembre (che si chiamava via Pia…). E un po’ per l’arguzia con la quale scelse il suo nome: Sisto Quinto, certamente l’ultimo dei Sisti… Io, quando passeggio per le strade della Roma mia che amo e che conosco come le mie saccocce, mi fermo sempre un pochino ad ammirarla e mi chiedo a chi si ispirò il cardinal Montalto – poi Sisto V – per farla disegnar tanto graziosa, pensosa nell’appoggio della man con il suo cagnolino e le piccole pere del cognome Peretti… Sisto V, un gran Papa.

E vien da ammusarsi al paragonarlo alla miseria di oggi. Sisto, pur con il suo carattere duro, da contadino, e anche bisbetico, amava così tanto il Signore , che volle render bellissima la Città Santa, l’Urbe sempiterna. Riportò l’acqua ai colli più alti, facendo zampillar le fontane in festa, compresa quella dei Catecumeni che è nel mio Rione Monti.

E poi, fece piazza pulita, certo, con modi un poco spicci, dei briganti che infestavano le campagne romane. Mise gli obelischi (e che lavoro fu erigerli, come racconterebbe l’architetto Domenico Fontana!) nei punti importanti della Città, come grandi indici puntati al suolo a dire qui, qui si onora il Creatore. Il più maestoso, in piazza San Pietro, davanti alla Basilica eretta sulla tomba del grande apostolo. E ora lascio la parola all’autore del libro, Brigante Colonna (un giornalista molto famoso ai suoi tempi e ora dimenticato): “Sulla cima dell’obelisco, in luogo della palla, fu messa una croce. Sul piedistallo, incise a grandi caratteri due epigrafi esultanti: “Ecce Crux Domini. Fugite partes adversas. Vincit Leo de Tribu Juda”. “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus ab omni malo plebem suam defendat”.

Non credo servano le traduzioni per sentir la forza del messaggio. Il cuore danza in petto, vola in alto, si unisce al coro degli angeli in gloria, mentre il vero Pastore sembra ancora vivo e guida, con il suo vincastro, le sue pecorelle, Felice di nome e felice per aver anche concluso i lavori del Cupolone. Io, pecorella, a petto a Lui, tra le altre.

Quanta nostalgia per un vero Pastore! Mancano i pastori, tutti, dal piccolo della parrocchia, all’alto del Soglio petrino, nel soffocante miasma in cui versa la Chiesa Romana oramai inchinata al mondo. La Santa Chiesa sembra condotta al baratro da un pastore che ogni giorno scandalizza, con il suo parlare oscuro, le sue pecorelle, un pastore che non le ama. Sì, gli danno noia, le devozione, per lui, puzza. E sotto il vello bianco, io scorgo le zanne di un lupo. Avanti, nel Signore, senza guardarlo. Pregando ancora il mio Rosario torno verso casa, con la speranza che un giorno il Signore tornerà in trionfo a riportar nel mondo la sua Eterna Luce.

