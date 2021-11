Mons. Ics: È possibile e ammissibile l’Abuso di Potere di un Vicario di Cristo?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci ha offerto questa sconsolata riflessione sullo stato attuale della Chiesa e sul clima che in essa si vive e respira. Un clima che di cristiano e di evangelico ha assai poco…Buona lettura e riflessione.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

È possibile e ammissibile l’abuso di potere di un Vicario di Cristo?

In più occasioni mi è stato chiesto perché contesto l’operato di Bergoglio.

Negli ultimi anni, nel mio ruolo ufficiale, son stato oggetto di contestazione da parte di esponenti del mondo cattolico, che prima del 2013 erano definibili conservatori, per la fermezza con cui sono abituato ad affrontare questioni di dottrina, soprattutto di Dottrina Sociale della Chiesa.

Direi che negli ultimi otto anni è radicalmente cambiato il significato di clericalismo e anticlericalismo; oggi chierici e laici cattolici son clericalizzati, nel senso di obbedienza cieca ed assoluta al pontefice in carica.

Alternativa è marginalizzazione o commissariamento.

Si può all’interno della chiesa vivere di paura? Paura di parlare di Dio, paura di pregare persino.

Chesterton scrisse, riferendosi a S. Pietro crocefisso a testa in giù, che <Pietro è ancora Pietro per l’umanità, sebbene a testa in basso Egli non cessa di dominare l’Europa ancora oggi e milioni di cristiani non respirano che nella sua chiesa>.

Ohimè, oggi Chesterton non scriverebbe più ciò, ma parlerebbe invece di “abuso di potere” del successore di Pietro.

Abuso di potere significa esercitare il proprio ruolo in modo illegittimo annullando il diritto soggettivo di chi deve conformarsi.

Essendo la legge i Vangeli e i Comandamenti ed essendo diritto soggettivo, per un cattolico, viverli.

Oggi stiamo assistendo impotenti alla erosione della Verità del Cristo Risorto; oggi vediamo gran parte della chiesa imitare gli operatori sociali ed invitare i fedeli a fare altrettanto, occupandosi di miseria materiale anziché spirituale e sostituendo alla carità cristiana una errata solidarietà sociale dove la fede si dissolve in una forma di umanesimo senza Dio, ma politicamente corretto (diseguaglianze, migrazioni, ambientalismo).

L’apologetica viene oggi sostituita da “ambientegetica “ e i dogmi ridicolizzati e rifiutati perché considerati superati dai cattolici adulti, che ormai guidano questa chiesa.

E troppi cattotradizionalisti di ieri acconsentono per viltà e illusione di autoconservazione.

Da otto anni viviamo in un incubo fatto di abuso di potere che non appaga il cuore, non appaga l’intelligenza, ma toglie ogni speranza e priva il mondo della visione della eterna luce.

Oggi la chiesa non ha i tanti problemi che sempre ha avuto nella sua storia.

Oggi ha un solo vero problema, che, diciamoci la verità, non sappiamo affrontare e risolvere.

Mons. ICS

§§§

