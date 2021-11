Il Matto Presenta una Stimolante Comparazione. Solo Coincidenze, o…?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto ci offre oggi questa riflessione sulle similitudini fra due mondi spiritualmente diversi, ma non incompatibili; se non ricordo male, i missionari in Cina trovarono un terreno più fertile, e adatto a ricevere la Buona Novella nei seguaci del Taoismo, che nell’universo buddista. Buona lettura.

§§§

UNA STIMOLANTE COMPARAZIONE

Sequenza dello Spirito Santo:

“Vieni, Santo Spirito […]

Lava ciò che è sordido,

bagna ciò che è arido,

sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,

scalda ciò che è gelido,

raddrizza ciò ch’è sviato”.

Tao Te Ching (Il Libro del Principio e della sua Azione) 4, 5-8:

“(Il Tao)

smussa l’acuto

schiarisce il confuso

tempera l’abbagliante

ordina le parti elementari (“la polvere” della materia”).

Edizioni Mediterranee

Con altra traduzione:

“(Il Tao)

smussa le punte

scioglie i nodi

attenua lo splendore

si unisce con la polvere”.

Edizione Universale Economica Feltrinelli

Di estremo interesse, fra l’altro, quel “ordina le parti elementari” o “si unisce con la polvere”, che riportano a Genesi 2, 7:

“Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”.

***********************

Isaia 40, 4:

“Ogni valle sia colmata,

ogni monte e colle siano abbassati;

il terreno accidentato si trasformi in piano

e quello scosceso in pianura”.

Tao Te Ching 77, 1-6:

“L’azione del Cielo

rassomiglia al tendere un arco

É un appianare ciò che è convesso,

un tendere ciò che è concavo

un ridurre l’eccessivo

per accrescere il manchevole”.

Edizioni Mediterranee

Con altra traduzione:

“Il Tao del Cielo

è come tendere un arco

l’alto si abbassa

il basso si alza

l’eccesso viene diminuito

l’insufficiente viene aumentato”.

Edizione Universale Economica Feltrinelli

***********************

Matteo 6, 19-20 e 27:

“Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo … E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita?”.

Dhammapada (Il cammino della Legge cosmica), 62

“ ‘Penso a mio figlio, penso ai miei beni’:

ecco le preoccupazioni

degli stolti.

Se nemmeno noi ci apparteniamo

a che queste pretese?”.

***********************

Pure coincidenze dovute al “caso”?

Oppure, davvero “lo Spirito soffia dove vuole?”.

§§§

