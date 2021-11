El cardenal Sarah defiende Traditionis Custodes. Contra toda evidencia…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, monseñor Ics leyó un breve artículo que Aleteia citó de una entrevista en Le Figaro con el cardenal Robert Sarah, ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino, sobre el tema de Traditionis Custodes. En este enlace encontrarás el texto de la entrevista, que en mi opinión es bastante sorprendente; pero a estas alturas sorprenderse se ha convertido en un deporte diario… Buena lectura.

§§§

Monseñor ICS a Tosatti.

Estimado Tosatti, le adjunto un brevísimo artículo de Aleteia que retome algunas expresiones del cardenal Robert Sarah, prefecto emérito (¡también él!) de la Congregación para el Culto Divino, sobre el Motu Proprio Traditionis Custodes.

No todo el mundo sabe que, aunque el cardenal Sarah está cerca del Opus Dei, también estudió teología con los jesuitas en la Universidad Gregoriana, adquiriendo habilidades diplomáticas tan sofisticadas que parecen incluso a menudo confusas.

El artículo que aparece a continuación puede interpretarse de tres maneras bien diferentes.

La primera forma podría significar que el cardenal Sarah tiene miedo de Bergoglio y lo adula.

La segunda forma podría significar que se burla de él.

La tercera forma podría significar que le da sugerencias, es decir, le sugiere que no diga ni haga estupideces, si es que quiere seguir pareciendo apenas católico.

Me gustaría inclinarme por esta tercera interpretación, pero no me resulta fácil. En la brevísima entrevista en Aleteia sobre el tema del Motu Proprio Traditionis Custodes, nuestro querido cardenal Sarah explica que Bergoglio, al escribir dicho Motu Proprio, ciertamente no tenía el objetivo de suprimir la liturgia antigua.

(Esta es una explicación exigente del cardenal Sarah; veamos si puede apoyarla con hechos reconocibles…).

Sarah continúa explicando que el Papa pidió, con sentido paternal, aplicar este texto adaptándolo (El “sentido paternal” al que se refiere Sarah me conmovió).

Sarah explica siempre que el Papa espera que la liturgia actual se enriquezca con lo mejor de la antigua.

(Esperamos encontrar esta certeza en algún lugar…).

Pero explica que el Papa también espera que se celebre la antigua liturgia en el espíritu del Vaticano II.

Y no se convierta en un pretexto para los que rechazan el Concilio (Este es el jesuitismo que surge).

Pero el Motu Proprio Traditionis Custodes se puede comprobar fácilmente, incluso en Internet. Ver art. 1 y art. 3.

El artículo 1 explica cuál debe ser la única expresión de la Lex Orandi.

El art. 3 explica que los obispos deben velar por los nostálgicos del Vetus Ordo, y de hecho deben ponerlos bajo protección en las celebraciones, en el lugar de celebración y en su elección. Una especie de “Pase-de la Santa Misa”.

Sobre todo, prohibiendo la constitución de nuevos grupos de nostálgicos.

Ahora bien, que esto coincida con lo que dijo el cardenal Sarah me parece una apuesta un tanto arriesgada.

Pero tal vez estas consideraciones, como escribí más arriba, están dirigidas a Bergoglio, con la intención de sugerirle que no haga tonterías.

Otra “misión imposible”, diría yo.

¿Sólo queda el “miedo” para nuevos castigos “paternales”?