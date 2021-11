Il card. Sarah Difende Traditionis Custodes. Contro Ogni Evidenza…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ha letto un breve articolo che Aleteia ha riportato citando un’intervista di Le Figaro con il card. Robert Sarah, già Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, in tema di Traditionis Custodes. In questo collegamento trovate il testo dell’intervista, a mio parere abbastanza sorprendente; ma ormai sorprendersi è diventato uno sport pluriquotidiano…Buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Caro Tosatti le allego un brevissimo articolo di Aleteia che riprende alcune espressioni del card. Robert Sarah, Prefetto Emerito (! anche lui) della Congregazione per il Culto Divino, sul Motu Proprio Tradizionis Custodes.

Non tutti sanno che pure essendo il card. Sarah vicino all’Opus Dei, ha anche studiato teologia dai gesuiti alla università gregoriana, acquisendo doti diplomatiche, talmente sofisticate da apparire persino spesso confondenti.

L’articoletto sotto riportato potrebbe esser interpretato in ben tre modi diversi.

Il primo modo potrebbe significare che il card. Sarah ha paura di Bergoglio e lo lusinga.

Il secondo modo potrebbe significare che lo prende in giro.

Il terzo modo potrebbe significare che gli dà suggerimenti, cioè gli suggerisce di non dire e fare stupidaggini, se vuole ancora sembrare appena appena, un cattolico.

Mi piacerebbe propendere per questa terza interpretazione, ma non mi è facile. Nell’intervista brevissima di Aleteia sul tema del Motu Proprio Traditionis Custodes, il nostro caro card. Sarah spiega che Bergoglio scrivendo detto Motu Proprio non aveva certo l’obiettivo di sopprimere la liturgia antica.

(Spiegazione impegnativa, questa del card Sarah; vediamo se è in grado di supportarla con fatti riconoscibili…).

Continua Sarah spiegando che il Papa ha chiesto, con senso paterno, di applicare questo testo adattandolo. (Il “senso paterno”, riferito da Sarah mi ha commosso).

Spiega sempre Sarah che il Papa si aspetta che la liturgia attuale si arricchisca di quanto c’è di meglio in quella antica.

(Speriamo di trovare da qualche parte questa certezza…)

Spiega però che il Papa si attende anche che la liturgia antica sia celebrata nello spirito del Vaticano II.

E non diventi un pretesto per i contestatori del Concilio. (Ecco il gesuitismo che emerge).

Ma il Motu Proprio Traditionis Custodes è controllabile con facilità, anche su Internet. Si vedano l’art. 1 e l’art. 3.

L’art. 1 spiega quale deve esser l’unica espressione della Lex Orandi.

L’art. 3 spiega che i Vescovi devono vigilare sui nostalgici del Vetus Ordo, nonché devono di fatto metterli sotto tutela nelle celebrazioni, nel luogo di celebrazione e nella loro scelta. Una specie di “Santa messa-pass”.

Soprattutto vietando la costituzione di nuovi gruppi di nostalgici.

Ora, che ciò coincida con quanto affermato dal Card Sarah mi pare un pochino azzardato sostenerlo.

Ma forse queste considerazioni, come ho scritto sopra, son rivolte a Bergoglio, nell’intento di suggerirgli di non fare sciocchezze.

Altra “mission impossible”, direi.

Non resta che la “strizza” per nuove “paterne” punizioni?…

§§§

