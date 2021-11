Origini nascoste della Traditionis Custodes: l’Autoabrogazione di Grillo e Francesco.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo pubblicato oggi su Roma Perenne, per quanto riguarda il Motu Proprio Traditionis Custodes. Buona lettura.

L’articolista fa un excursus interessante, che ripercorro con alcune integrazioni e l’aggiunta delle note, per richiamare l’attenzione sui decreti dimenticati e sulle loro prescrizioni e relative implicazioni.

Summorum Pontificum del 2007. Rispondono esattamente alla visione benedettina di un possibile arricchimento del corpus dei Prefazi, e della possibilità di celebrare i santi post-1962 nel Rito romano antico. Da notare che i due decreti sono presentati con esplicito riferimento alla prospettiva delineata da Benedetto XVI neldel 2007. Rispondono esattamente alla visione benedettina di un possibile arricchimento deldei Prefazi, e della possibilità di celebrare i santi post-1962 nel Rito romano antico.

L’interesse dell’articolo non sta tanto nel vaglio e approfondimento dell’importanza e del contenuto dei decreti. Il punto è che c’è piena libertà di avvalersi o meno delle relative disposizioni: tutte le modifiche presenti in entrambi i documenti sono facoltative e non obbligatorie; l’unico ambito in cui si è tenuti a non fare qualcosa è rispetto alla specifica disposizione che alcune feste di III Classe non possono essere soppiantate da nuove celebrazioni per cui viene fornito un calendario.

La puntualizzazione è sul fatto che questi due documenti del 2020 sono ora essenzialmente caduti nell’oblio, ma non senza aver prima generato, significativamente, una discreta quantità di polemiche gravide di conseguenze.

Infatti essi hanno suscitato una energica opposizione; ma sorprendentemente non da parte di devoti “rigidi” del 1962 che si oppongono a qualsiasi modifica a quel Messale. Parrebbe che la natura facoltativa dei decreti abbia messo a tacere qualsiasi protesta del genere. Chi fosse preoccupato di possibili modifiche ai libri del 1962, avrebbe potuto rilevare un paio di documenti, dopotutto, semplicemente ignorabili entrambi e comunque di fatto sufficientemente meditati e accettabili, almeno da quello che constato a prima vista.

I due decreti non sono stati ignorati, neppure lontanamente, dall’establishment liturgico progressista, la cui sede è in Sant’Anselmo a Roma, da cui è partita l’opposizione. Quo magis e Cum sanctissima hanno fatto infuriare i liturgisti progressisti. Per la ragione che entrambi i decreti confermano che il rito romano antico appartiene alla ricca tradizione liturgica dell’Occidente posto che sottolineano ed evidenziano come il rito romano antico sia una liturgia vivente, non un pezzo da museo cristallizzato per sempre nel 1962.

Entrambi i decreti sono arrivati anche sulla scia della concessione da parte di Francesco del permesso di utilizzare localmente l’Ordo Hebodamadae Sanctae precedente il 1956. Non solo egli stava concedendo facoltà ai seguaci di mons. Lefebvre ma stava anche infrangendo il muro del 1962 sottoposto al precedente martellamento dei precursori degli anni ’50 del Novus Ordo paolino(3). E ora stava codificando il fatto che la liturgia classica potesse continuare a vivere con nuovi propri santi come se lo sviluppo organico (in contrapposizione alla rottura inorganica) fosse realmente avvenuto negli anni Sessanta e Settanta.

petizione volta essenzialmente a porre fine all’uso del rito antico (pubblicata su Munera e ancora su Pray Tell). I luminari della Liturgia, sia d’Europa che del Nord America, hanno firmato il documento. E dunque Quo magis e Cum sanctissima hanno ispirato una campagna ostinata da parte dei liturgisti di tendenze più moderniste per porre fine una volta per tutte all’era di Benedetto, un’era che avevano sempre disprezzato e per la quale non intingevano le loro penne nell’inchiostro di adulatori appelli all’obbedienza, ma nel veleno della derisione, della critica all’uomo che già nel 1968 aveva suscitato le loro ire collettive. Nonostante le frequenti affermazioni secondo cui non si interessavano minimamente della liturgia tradizionale, Grillo e i suoi colleghi non perdevano mai occasione per chiedere l’abrogazione del Summorum Pontificum. Ed è così che il noto liturgista di sant’Anselmo, Andrea Grillo, già noto protagonista in ordine alle recenti restrizioni sulla liturgia [ vedi ], non ha esitato a promuovere unavolta essenzialmente a porre fine all’uso del rito antico (pubblicata sue ancora su). I luminari della Liturgia, sia d’Europa che del Nord America, hanno firmato il documento. E dunquehanno ispirato una campagna ostinata da parte dei liturgisti di tendenze più moderniste per porre fine una volta per tutte all’era di Benedetto, un’era che avevano sempre disprezzato e per la quale non intingevano le loro penne nell’inchiostro di adulatori appelli all’, ma nel veleno della derisione, della critica all’uomo che già nel 1968 aveva suscitato le loro ire collettive. Nonostante le frequenti affermazioni secondo cui non si interessavano minimamente della liturgia tradizionale, Grillo e i suoi colleghi non perdevano mai occasione per chiedere l’abrogazione del

Traditionis Custodes è l’accoglimento della petizione di Grillo.

Il supplemento promesso per il Messale e il Breviario che dovrebbe fornire testi per alcuni nuovi santi forse non vedrà mai la luce. Che senso avrebbe produrre un testo del genere? La Traditionis Custodes chiarisce che nella visione di Francesco non c’è un futuro stabile per la liturgia tradizionale, visto che ci si aspetta che ogni cattolico romano passi prima o poi alla “espressione unica del rito romano” (il destino delle liturgie approvate per gli ordinariati anglicani non è chiaro nel linguaggio impreciso e razionalmente incoerente del motu proprio). Non c’è bisogno del supplemento al Messale tradizionale promesso alla fine dell’inverno del 2020, poiché a metà estate del 2021 quel Messale ha ricevuto la condanna a morte. Infatti Quo magis e Cum sanctissima sono decreti della Congregazione per la Dottrina della Fede che, a partire dal luglio 2021, non ha più competenza sul Rito antico.(4)

abrogò” la liturgia tradizionale [de facto della liturgia progressista, sarebbe arrivato ad affermare. Le future disposizioni per l’uso della liturgia del 1962 sono ora sotto la competenza di altri dicasteri. Del resto proprio il prefetto di uno di quei dicasteri ha reso pubblica la falsità che Paolo VI “” la liturgia tradizionale [ qui ] – una falsità che nemmeno Annibale Bugnini, il ‘santo patrono’della liturgia progressista, sarebbe arrivato ad affermare.

I media massimalisti, iper-papalisti, del pontificato di Francesco, non si sono spesi in articoli e saggi celebrativi di Quo magis e Cum sanctissima. Gli stessi portavoce dell’oracolo pontificio che si divertono a celebrare le glorie del regno bergogliano come la vergogna della Pachamama erano meno incantati dall’approvazione da parte di Francesco di due decreti del tutto coerenti con la traiettoria delle decisioni liturgiche degli ultimi due pontificati.

Piuttosto, c’era la summenzionata bizza (e tale era) dell’establishment liturgico progressista, un gruppo diverso unito su alcuni principi fondamentali, primo fra tutti la curiosa dottrina secondo cui Benedetto XVI non era liturgista e quindi non attendibile in tema di liturgia, mentre Francesco non è un liturgista e tuttavia ci si può fidare che sia la stessa vox Dei quando si tratta di qualsiasi pronunciamento sulla liturgia.

Tranne, cioè, quando Francesco ha approvato questi due decreti che a Grillo e compagni non sono piaciuti.

Improvvisamente dei decreti papali potevano essere non solo ignorati, ma anche contestati con vigore. Le proteste in questo caso hanno dato i frutti amari dell’estate 2021. Nell’elenco dei papi del dopo Vaticano II, a quanto pare, c’è una gerarchia: Paolo VI e Francesco sono interamente attendibili sulla liturgia, Giovanni Paolo II e soprattutto Benedetto XVI meno. Francesco è il nuovo Paolo.