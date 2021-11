Lancet: los vacunados son parte de la pandemia. No hay pandemia de los no-vacunados

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece justo y adecuado ofrecerles, en mi traducción, este artículo de la prestigiosa revista Lancet, firmado por Gunther Kampf, sobre el problema de los vacunados y los no vacunados. A mis ojos -pero creo que también a los de cualquiera que quiera observar la situación con claridad- está claro que el suero génico experimental que han inyectado en Italia (dice el general Figliuolo) a más del 87% de la población servirá para muchas cosas, pero no ciertamente para impedir la transmisión del virus y el contagio, como han admitido incluso Gates y Fauci. Pero entonces, ¿por qué esta campaña de intimidación, terror y mentiras hacia los que prefieren no ser chantajeados? Sin ser conspiradores, es difícil no ver el diseño de intereses colosales detrás de las posturas de los políticos, italianos (el Partido Empresarial Transversal), pero no sólo ellos. Las negritas son mías. Buena lectura, y compartir, sobre todo a los que creen en el Dios-vacuna.

§§§

En Estados Unidos y Alemania, funcionarios de alto nivel han utilizado el término pandemia de los no-vacunados, sugiriendo que las personas que han sido vacunadas no son relevantes para la epidemiología de COVID-19. El uso de esta frase por parte de los funcionarios podría haber animado a un científico a sostener que “los no vacunados amenazan a los vacunados con el COVID-19”[1]. Pero esta visión es demasiado simple.

Cada vez hay más pruebas de que los individuos vacunados siguen desempeñando un papel importante en la transmisión. En Massachusetts, EE.UU., se detectaron un total de 469 nuevos casos de COVID-19 durante varios eventos en julio de 2021, y 346 (74%) de estos casos fueron en personas total o parcialmente vacunadas, 274 (79%) de las cuales eran sintomáticas. Los valores del umbral del ciclo fueron igualmente bajos entre las personas totalmente vacunadas (promedio de 22,8%) y las personas no vacunadas, no totalmente vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconocía (promedio de 21,5%), lo que indica una carga viral elevada incluso entre las personas totalmente vacunadas[2].

En Estados Unidos, hasta el 30 de abril de 2021 se habían notificado un total de 10.262 casos de COVID-19 en personas vacunadas, de los cuales 2.725 (26,6%) eran asintomáticos, 995 (9,7%) fueron hospitalizados y 160 (1,6%) murieron[3]. En Alemania, entre el 55.4% de los casos sintomáticos de COVID-19 en pacientes de 60 años o más correspondían a personas totalmente vacunadas[4], y este porcentaje aumenta cada semana.

En Münster, Alemania, se produjeron nuevos casos de COVID-19 en al menos 85 (22%) de 380 personas que estaban totalmente vacunadas o que se habían recuperado de COVID-19 y asistían a un club nocturno[5]. Las personas vacunadas tienen un menor riesgo de padecer enfermedades graves, pero siguen siendo una parte importante de la pandemia.

Por lo tanto, es erróneo y peligroso hablar de una pandemia de los no vacunados. Históricamente, tanto Estados Unidos como Alemania han generado experiencias negativas al estigmatizar a parte de la población por el color de la piel o la religión. Invito a los funcionarios de alto nivel y a los científicos que dejen de estigmatizar en forma inadecuada a los no vacunados, entre los que se encuentran nuestros pacientes, colegas y otros conciudadanos, y que hagan un esfuerzo adicional para unir a la sociedad.

Publicado en italiano el 20 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/20/lancet-i-vaccinati- sono-parte-della-pandemia-non- ce-pandemia-dei-no-vax/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

Condividi i miei articoli:



Tag: lancet, pandemia



Categoria: Generale