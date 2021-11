Lancet: i Vaccinati sono Parte della Pandemia. Non c’è Pandemia dei No-Vax

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto, e doveroso, offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo della prestigiosa rivista Lancet, a firma Gunther Kampf sul problema dei vaccinati e dei non vaccinati. Ai miei occhi – ma credo anche a quelli di chiunque voglia osservare lucidamente la situazione – appare evidente che il siero genico sperimentale che hanno iniettato in Italia (lo dice il gen. Figliuolo) ad oltre l’87 per cento della popolazione servirà a molte cose, ma certamente non a impedire trasmissione del virus e contagio; come hanno ammesso anche Gates e Fauci. Ma allora, perché questa campagna di intimidazione, terrore e menzogne verso chi preferisce non subire il ricatto? Senza essere complottasti, è difficile non vedere il disegno di interessi colossali dietro le prese di posizione dei politici, italiani (il Partito Trasversale degli affari), ma non solo. Il neretto è mio. Buona lettura, e condivisione, soprattutto a chi crede nel Dio vaccino.

§§§

Negli Stati Uniti e in Germania, funzionari di alto livello hanno usato il termine pandemia dei non vaccinati, suggerendo che le persone che sono state vaccinate non sono rilevanti nell’epidemiologia del COVID-19. L’uso di questa frase da parte dei funzionari potrebbe aver incoraggiato uno scienziato a sostenere che “i non vaccinati minacciano i vaccinati per il COVID-19”.1 Ma questa visione è troppo semplice.

Ci sono sempre più prove che gli individui vaccinati continuano ad avere un ruolo rilevante nella trasmissione. Nel Massachusetts, USA, un totale di 469 nuovi casi di COVID-19 sono stati rilevati durante vari eventi nel luglio 2021, e 346 (74%) di questi casi erano in persone completamente o parzialmente vaccinate, 274 (79%) delle quali erano sintomatiche. I valori della soglia del ciclo erano ugualmente bassi tra le persone completamente vaccinate (mediana 22-8) e le persone non vaccinate, non completamente vaccinate, o il cui stato di vaccinazione era sconosciuto (mediana 21-5), indicando una carica virale elevata anche tra le persone completamente vaccinate.2

Negli Stati Uniti, un totale di 10 262 casi di COVID-19 sono stati riportati in persone vaccinate entro il 30 aprile 2021, di cui 2725 (26-6%) erano asintomatici, 995 (9-7%) sono stati ricoverati, e 160 (1-6%) sono morti.3 In Germania, il 55-4% dei casi sintomatici di COVID-19 in pazienti di 60 anni o più erano in individui completamente vaccinati,4 e questa percentuale aumenta ogni settimana.

A Münster, in Germania, nuovi casi di COVID-19 si sono verificati in almeno 85 (22%) di 380 persone che erano completamente vaccinate o che erano guarite dalla COVID-19 e che frequentavano un nightclub.5 Le persone vaccinate hanno un rischio minore di malattia grave, ma sono ancora una parte rilevante della pandemia.

È quindi sbagliato e pericoloso parlare di una pandemia dei non vaccinati. Storicamente, sia gli Stati Uniti che la Germania hanno generato esperienze negative stigmatizzando parti della popolazione per il colore della pelle o la religione. Invito i funzionari di alto livello e gli scienziati a fermare la stigmatizzazione inappropriata delle persone non vaccinate, che comprendono i nostri pazienti, colleghi e altri concittadini, e a fare uno sforzo in più per unire la società.

***

Condividi i miei articoli:



Tag: lancet, non vaccinati, pandemia



Categoria: covid