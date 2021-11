Stilum Ha Raggiunto 26 Milioni di Views. A Dispetto di Blocchi e Ostruzionismo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, le tradizioni vanno rispettate, e così mantengo l’abitudine di informarvi sull’andamento del nostro sito. Che ha toccato e superato nei giorni scorsi quota ventisei milioni di visualizzazioni, dal momento del suo varo, nell’ottobre del 2016, cioè poco più di cinque anni fa.

A questo si accompagnano oltre centoquarantaduemila commenti moderati, vale a dire oltre a quelli cestinati perché di insulti, offese e psicodebolezze varie.

Come vedete dall’immagine, abbiamo già ricominciato il cammino, dal momento in cui il traguardo dei ventisei milioni è stato toccato e superato.

E con l’aiuto di Dio abbiamo tutta l’intenzione di non fermarci. Anche se in questi ultimi mesi abbiamo conosciuto qualche difficoltà: qualche blocco su Facebook, su cui continuiamo a pubblicare, perché anche se Stilum è su Twitter, Vk, Telegram e LinkedIn, sentiamo come una forma di dovere proseguire a diffondere le notizie e i commenti. Abbiamo l’impressione che in alcune occasioni Stilum sia vittima su alcune piattaforme, quelle più legate a Big Tech, di shadow banning; e cercheremo di verificare se sia vero. E inoltre- e questo è confermato – anche Google ha cominciato a cercare di limitarci, impedendo agli utenti – e in particolare a quelli interessati alla pubblicità – di vedere alcuni nostri contenuti. Per questo motivo il webmaster sta curando la “difesa” dei nostri post in maniera capillare, con uno sforzo aggiuntivo.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità sono minuscoli, anche perché abbiamo chiesto al gestore di mettere tutta una serie di filtri al materiale che arriva su Stilum Curiae; ma comunque aiutano a coprire i costi vivi, e contribuiscono al costo delle traduzioni. Grazie di cuore a tutti coloro che offrono il loro contributo per il catrame e le vele; veramente di cuore, perché il loro aiuto ci fa sentire meno soli, e ci fa capire che il lavoro che facciamo ha un suo valore, in questi tempi di informazione di regime e non è inutile. Stilum è una piccola luce; ma cerchiamo di tenerla accesa.

Ciò detto, nonostante venti e maree, il nostro piccolo guscio prosegue nel mare magnum del web; e dobbiamo ringraziare tutti – i collaboratori, i traduttori, e voi, cari lettori che ci accompagnate e ci sostenete in questo lavoro che vi garantiamo è diventato veramente totalizzante, almeno per quanto riguarda le giornate di chi scrive.

La media delle visualizzazioni quotidiane quest’anno oscilla fra le quindicimila e le ventimila; e consideriamo che sia un risultato soddisfacente. E in particolare siamo contenti perché si è confermata all’estero una piattaforma di lettori stabile e costante che comprende decine e decine di Paesi, e che come vedete ha il suo nucleo principale nelle due Americhe.

Un interesse che trova conferma da messaggio che riceviamo, in particolare su Twitter, dove ci viene richiesto di tradurre un maggior numero di articoli, in particolare in inglese.

Insomma, grazie ancora, a tutti, e prepariamoci a un futuro che non sarà certamente né facile né agevole. Ma siamo pronti e determinati ad affrontarlo, Deo adiuvante…Facciamolo insieme, a fronte alta.

