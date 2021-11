Agostino Nobile: è Lecito Ribellarsi ai Tiranni? E il Tirannicidio?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre un problema e una riflessione particolarmente grave pregnanti, e che hanno sfidato nel corso dei secoli l’acume la saggezza di molti pensatori. Buona lettura.

§§§

È LECITO IL TIRANNICIDIO?

L’anno scorso ho pubblicato uno scambio di vedute via chat con Lucilio, riportato poi in un articolo su SC. In questi tempi di Covid pass, emergenze varie e manifestazioni, mi sembra opportuno trascrivere un’altra chat avuta recentemente col giovane amico. Per farla breve trascrivo solo le parti essenziali.

Lucilio: «Il V Comandamento, Non uccidere, non lascerebbe dubbi. Ma – e questa è la domanda che pongo a un credente come lei – è lecito uccidere un tiranno?»

«La questione è stata affrontata dai filosofi pagani e credenti, e mi sembra che tutti, o quasi, concordino con quello che riassume Tommaso d’Aquino: “Il regime tirannico non è giusto: perché non è ordinato al bene comune, ma al bene personale di chi governa […]. Perciò scuotere tale regime non ha natura di sedizione: a meno che non si turbi talmente codesto regime, da procurare al popolo un danno maggiore di quello sofferto col regime tirannico. Anzi, si può dire che è sedizioso il tiranno, il quale provoca nel popolo sottoposto discordie e sedizioni, per dominare con più sicurezza. Infatti questo è un modo di agire tirannico, essendo ordinato al bene di chi comanda, con danno del popolo.”»

«Pazzesco, sembra scritto oggi! (pausa) Ma il tirannicidio?» «L’Aquinate arriva alle stesse conclusioni di Cicerone e di tutti filosofi: “Colui che allo scopo di liberare la patria uccide il tiranno viene lodato e premiato quando il tiranno stesso usurpa il potere con la forza contro il volere dei sudditi, oppure quando i sudditi sono costretti al consenso. E tutto ciò, quando non è possibile il ricorso ad una istanza superiore, costituisce una lode per colui che uccide il tiranno.” Il vescovo britannico Giovanni di Salisbury, sul diritto di tirannicidio è dello stesso avviso: “Non soltanto è permesso ma è anche equo e giusto uccidere i tiranni. E in quanto immagine di malvagità, il più delle volte va addirittura ucciso. […] È dunque possibile considerare come se fosse una legittima difesa personale.”»

«Dato che l’ho letto e non ricordo, a questo punto dovrebbe dirmi cosa dice a tal proposito Cicerone.»

«Il filosofo romano è più tagliente poiché, essendo anche politico, conosceva i suoi polli affermando che “chi sfugge alla giustizia nei tribunali deve attendersi di trovarla nelle strade” aggiungendo “facciamo la guerra a coloro contro cui nulla può la legge.”

Per venire più vicini a noi il poeta e tragediografo Vittorio Alfieri, scrive: “Tirannide indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzione delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d’impunità. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo.”

«Il principio espresso dai filosofi potremmo applicarlo oggi?»

«Mah… i tiranni non sono tutti uguali, così come le ingiustizie che fanno contro i popoli. Quindi sarei cauto con l’omicidio e, comunque, con la pena di morte applicata dall’ordinamento giustiziario. Sono contro la pena capitale.»

«Allora?»

«Dal mio punto di vista, ribellarsi a un despota che pensa ai propri interessi (anche se sostiene il contrario) a danno dei popoli, è un dovere. Se non è possibile con le armi democratiche, e se non si può fermare con le buone, è lecito uccidere. Lo so, a noi cresciuti nei diritti democratici e coccolati nel buonismo farà storcere il naso. Ma se non esistono altre vie, per fernare le mattanze, che possono essere anche di natura psicologica, economica e morale, bisogna decidere tra la vita dei tuoi cari e quella dell’aguzzino. I nostri avi insegnano: Mors tua vita mea.»

«Chiaro. (pausa) Benjamin Franklin affermava che “Ribellarsi ai tiranni significa obbedire a Dio”. Lei è d’accordo?»

«Si.»

«Perché?»

«L’affermazione del padre fondatore degli Stati Uniti penso che dobbiamo leggerla considerando il libero arbitrio donatoci da Dio. Il despota che utilizza la paura e il terrore per soffocare la libertà di parola, di muoversi e di agire pacificamente si oppone a Dio. Probabilmente questo è il significato sotteso alla frase di Benjamin Franklin.»

Dopo un breve silenzio, Lucilio continuò: «E si può uccidere senza fare peccato?»

«Se uccidi un tiranno che si è macchiato di crimini contro chi avrebbe dovuto proteggere, non solo non pecchi, probabilmente vai in paradiso.»

«Ah, ah, ah! So che lei ama il paradosso e…»

«Non è una provocazione. San Michele Arcangelo, per esempio, non viene raffigurato con un ramoscello d’ulivo in mano, ma con una spada. Non sono pochi i soldati santificati. La più conosciuta è forse la Pulzella d’Orleans, Santa Giovanna D’Arco.»

«E cosa dice il Catechismo della Chiesa cattolica?»

«La legittima difesa appropriata all’offesa è un dovere. La guerra per difendere il proprio paese dall’aggressore straniero è lecita. Se l’aggressione viene da chi dovrebbe difenderti, la difesa è ancora più legittima. Se un criminale cerca di uccidere la tua famiglia o comunque la sua aggressività ti fa pensare che arriverebbe a uccidere, è tuo dovere ucciderlo. Quindi, se un tiranno e i suoi seguaci tentano di distruggere economicamente il tuo paese portando alla disperazione e alla morte bambini, donne, uomini e ammalati, il popolo ha il diritto di fermarli e, come conferma l’Aquinate, nel caso la legge fosse dalla parte dei tiranni, passare all’azione. Magari, nei limiti del possibile, evitando vendette e inutili spargimenti di sangue. Se viene ristabilita la Costituzione trovo più sensato processare i responsabili e, se ritenuti colpevoli, sbatterli in galera, svuotare i loro conti in banca e donarli alle vittime della loro politica criminale. Il bene comune, come afferma l’Aquinate, dovrebbe essere sempre al primo posto.»

Agostino Nobile

§§§

