Quarracino: l’Argentina si Suicida? Bambini e Adolescenti al Macello Sanitario.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci offre questa denuncia di quanto sta per accadere in Argentina con l’iniezione del siero genico ai bambini. Impossibile non vedere le analogie con quanto sta per accadere negli Stati Uniti e in Italia, dove il potere delle multinazionali della finanza e della medicina sembra inarrestabile. Buona lettura.

L’ARGENTINA SI STA SUICIDANDO?

Bambini e adolescenti al macello sanitario

Nonostante le raccomandazioni contrarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il governo argentino ha iniziato l’inoculazione di massa di bambini e adolescenti con “vaccini” anti-covid, usando un siero di fabbricazione cinese che finora non è stato usato nel suo paese d’origine. E come per la popolazione adulta, senza fornire alcuna informazione sulla composizione dei vaccini e senza assumersi la responsabilità delle controindicazioni che lo stesso Ministero della Salute Nazionale riconosce. Questo dimostra che molti genitori in Argentina non hanno problemi a che i loro figli siano usati come cavie, cioè topi da laboratorio.A beneficio del potere finanziario internazionale, proprietario di Sinopharm Group Co.

Nel mezzo dell’improvvisazione e del disordine che ha caratterizzato la vaccinazione di massa della popolazione argentina a causa del “problema” del coronavirus, il Ministero della Salute nazionale ha deciso, a partire dal 1° ottobre, di vaccinare in massa i bambini e gli adolescenti, dai 3 anni in poi, con il prodotto cinese Sinopharm, prodotto da Sinopharm Group Co. e sviluppato dall’Istituto di Prodotti Biologici di Pechino, una delle sue filiali.

Ma questa decisione è stata presa in contraddizione con le disposizioni dell’Organizzazione Panamericana della Salute, che afferma che “gli adolescenti che non hanno una comorbilità ad alto rischio non dovrebbero essere inclusi nel piano nazionale di vaccinazione in questo momento” e che “la vaccinazione con il vaccino COVID-19 non è un prerequisito per il ritorno a scuola di bambini o adolescenti”. E a scanso di equivoci, ha dichiarato che “Ad oggi [19 settembre 2021], l’OMS non ha ancora approvato alcun vaccino per i bambini sotto i 12 anni di età”. 1] Quest’ultima posizione è stata mantenuta dal direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dell’Etiopia in un breve incontro con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

Nonostante questo, sia il governo nazionale che quello della città di Buenos Aires hanno deciso di vaccinare massicciamente i bambini a partire dai 3 anni con il vaccino cinese della Sinopharm, mentendo persino spudoratamente sulla sua autorizzazione di applicazione nei bambini dai 3 agli 11 anni in Cina, che era assolutamente falsa. Nel nostro articolo Argentina troglodita II: Minori di 11 anni come topi da laboratorio, abbiamo dato i dettagli della barbarie mascherata da “scientifica” portata avanti dalle autorità sanitarie argentine riguardo a questo tentativo di inoculare irresponsabilmente i bambini dai 3 anni in poi, senza il minimo supporto scientifico che lo giustificasse [2].

È possibile che dietro questa bugia ci fosse il desiderio, da parte del governo argentino e dei governi provinciali che condividono questa decisione, di avvantaggiare i gruppi d’investimento privati che condividono la proprietà della compagnia Sinopharm con il governo cinese, come abbiamo rivelato in un precedente articolo [3].

Ma il più grave di tutti è che pochi giorni prima, il 21 settembre, lo stesso Ministero della Salute nazionale ha pubblicato un rapporto su tutti i “vaccini” [4], riconoscendo che:

a) tutti hanno come controindicazione per il loro uso che il destinatario soffra di “ipersensibilità a qualsiasi componente” [che non sono noti]!

b) la maggior parte di essi controindica anche “anamnesi di gravi reazioni allergiche o anafilassi; gravi malattie acute o esacerbazione di malattie croniche”; “gravi complicazioni post-vaccinazione (shock anafilattico, gravi reazioni allergiche generalizzate, sindrome convulsiva, febbre superiore a 40°C, ecc.)” dopo la somministrazione della prima dose;

c) tutti richiedono che i destinatari siano avvertiti della possibilità di sviluppare “gravi malattie febbrili acute; trombocitopenia e disturbi della coagulazione”; nel caso del vaccino Sinopharm, la persona a cui è stato iniettato può sviluppare “epilessia incontrollata o altro disturbo neurologico progressivo”.

In altre parole, già dal 19/9/2021 il governo argentino – attraverso il suo Ministero della Salute nazionale – riconosceva che i vaccini covidi SONO TUTTI PERICOLOSI, cosa che è stata denunciata dall’anno scorso da scienziati e istituzioni nazionali e internazionali[5], i cui fondati rapporti sono stati censurati nei media e nelle reti sociali, attraverso “verificatori” che non sono altro che mercenari al soldo delle “aziende” sovvenzionate dalla Open Society Foundations di George Soros (Chequeado. com, in Argentina; La Silla Vacía, in Colombia, ecc.)

In breve, la campagna di vaccinazione infantile che il governo argentino ha intrapreso, con l’appoggio non solo dei governanti che la pensano allo stesso modo ma anche della presunta opposizione, va completamente contro il buon senso e i criteri scientifici che sconsigliano la sua applicazione nei bambini e negli adolescenti.

Se i genitori non proteggono i loro figli e permettono che siano usati come topi di laboratorio con pseudo-vaccini sperimentali, la cui composizione è sconosciuta e le cui controindicazioni e rischi sono incalcolabili, l’Argentina diventerà un mattatoio di bambini di portata imprevedibile.

José Arturo Quarracino

7 novembre 2021

[1] Cf. https:// www.paho.org/es/noticias/19-9-2021-recomendaciones-ante-vacunacion-co ntra-covi d-19-ninos

[2] Cf. https://www.gloria.tv/post/6Pg6M 8hW2oZp1A6RyfmsW3E2e

[3] Ver “Argentina: Terrorismo sanitario al servicio del Imperialismo Internacional del Dinero”, en https:// https://gloria.tv/post/dHCu eiZW6oN1 4bbfuRpSE7CMN

[4] En ¿Cuáles vacunas estamos aplicando en el país?: AstraZeneca, Cominarty, Convidecia, Covishield, Moderna, Sinopharm, Sputnik V. Justamente la aplicada a los niños mayores de 3 años en adelante -Sinopharm- es la que más contraindicaciones y riesgos presenta.

¿Cuáles vacunas estamos aplicando en el país?

Última actualización: 21 de septiembre 2021

[5] Luc Montaigner, Steven Hotze, Antonella Gatti, Chinda Brandolino, Roxana Bruno, Peter McCullough, Vernon Coleman, Paolo Gulisano, Giulio Tarro, Carrie Madej, Luciano Dell Vecchio, Pablo Goldschmidt, Charles Hoffe, Vladimir Zelenko, Luis Marcelo Martínez, Junta Argentina de Revisión Científica, Epidemiólogos Argentinos, Biólogos por la Verdad, etc.

