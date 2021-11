Le Statistiche Viste da un Esperto. Il Certo, il Possibile, l’Impossibile, il Probabile.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito ci regala – grazie alla sua specifica competenza e conoscenza – una riflessione su come ahimè nella “scienza” statistica sia possibile far dire ai numeri quello che più aggrada…buona lettura.

Le Stat

Tutto ciò che ci può insegnare un cubo.

Il pandemonio del Covid ha riportato alla ribalta del grande pubblico la statistica e i numeri. Dare i numeri (che una volta significava essere pazzo) è diventata un’arte per intortare la gente e convincerla sulla necessità di vaccinarsi ancor prima di condizionarla col green pass. Il tentativo parzialmente riuscito col condizionamento si è reso necessario perché la gente crede ancora a chi dice che la statistica è tutta una menzogna e non sa utilizzare i numeri per ragionare. Infatti la semplice raccolta e registrazione dei dati non è fare statistica. La raccolta dei dati è il primo passo, peraltro necessario, della statistica, ma i numeri grezzi, anche se veri, servono a ben poco se non vengono ordinati in categorie omogenee, elaborati con metodologie rigorose e interpretati con criteri scientifici.

Se mi viene posto davanti un cubo ho la CERTEZZA che abbia sei facce e che ogni faccia sia quadrata, altrimenti non sarebbe un cubo, ma non posso sapere per certo null’altro se non facendo accurate analisi e misurazioni. L’interno può essere pieno o vuoto, il materiale può essere uno solo o un miscuglio di materiali diversi a scelta tra pietra, plastica, acciaio, rame, piombo, oro, cemento, legno e quant’altro, le dimensioni possono essere comprese tra “0,… “ e infinito e il peso dipende dalla combinazione di tutti i fattori sopraelencati. La scelta delle dimensioni e dei materiali è dipesa dalla volontà di chi lo ha costruito, sempreché siano stati tutti disponibili in quantità senza limiti perché più si restringe il numero dei materiali e la quantità a disposizione e più la scelta diventa obbligata. Già a questo punto mi pare che il cubo ci abbia insegnato parecchio ma facciamo qualche passo avanti alla scoperta di tante altre cose interessanti.

Facciamo l’esempio del cubo che è usato come dado da gioco. E’ stato stabilito da qualcuno che le facce siano numerate da uno a sei, ma nulla vieterebbe di numerarle diversamente, con sei numeri qualsiasi scelti a piacere tra gli infiniti numeri interi, dando luogo ad un numero infinito di dadi possibili, uno diverso dall’altro. Altrettanto dicasi per la disposizione dei numeri sulle facce.

Ragioniamo ad esempio sul dado con la numerazione da 1 a 6.

Partendo dalla faccia col numero 1, il numero 2 lo potrei porre su una qualsiasi delle quattro facce adiacenti o su quella opposta dando vita a 5 dadi diversi ; successivamente il numero 3 lo posso porre su una qualsiasi delle rimanenti quattro facce e così via . La conclusione è che con sei numeri potrei dar vita a 5x4x3x2x1 = 120 dadi diversi. Qualcuno pertanto ha stabilito quale debba essere la disposizione dei numeri sulle facce del dado da gioco standard, ma ne restano a disposizione altre 119. Già a questo punto dovrebbe essere chiara la differenza tra il certo, il possibile e l’impossibile.

Ma anche il dado standard ha molto da insegnarci. Anzitutto ci sono tre cose certe. Di queste tre CERTEZZE una corrisponde ad una POSSIBILITA’ e due corrispondono ad altrettante IMPOSSIBILITA’.

Gettando un dado a caso è CERTO che il numero che apparirà nella faccia superiore sarà compreso tra 1 e 6 , ma NON POTRA’ essere inferiore ad 1 e NON POTRA’ essere superiore a sei . Ma quale dei sei numeri apparirà è affidato al CASO e qui fa capolino il concetto di PROBABILITA’ .

Che cosa è la probabilità ?

Per definizione la probabilità di un evento è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli e il totale dei numeri di casi possibili. Quindi nel caso del dado la probabilità che si presenti un numero qualsiasi compreso tra 1 e 6 è 6/6=1 mentre la probabilità che un determinato numero (ad esempio 3) si presenti in un lancio è 1/6 = 0,1667. Ciò significa che su cento lanci ci si può attendere che il numero prefissato si presenti tra le sedici e le diciassette volte. Ciò però non significa che effettuando sei lanci il numero prefissato esca almeno una volta e una volta sola. Potrebbe non uscire per niente o uscire più di una volta.

Se questa indeterminatezza vale per un dado immaginiamo quanto possa valere per l’intero universo.

Eppure c’è chi fa previsioni, ricevendo applausi, su quanto avverrà nel 2050. Io non ci credo, però se lo dicono loro……

Ritornando al Covid, alla luce di quanto sopra.

Ormai l’esperienza mondiale relativa al Covid ha quasi due anni, di dati reali ce ne sono a centinaia e centinaia di migliaia ma la mancanza di cultura di chi li maneggia e di coloro a cui vengono propinati con la stessa leggerezza con la quale vengono propinati i vaccini li rende praticamente inutili.

La linea guida dovrebbe essere quella indicata dalla teoria degli insiemi e dalla teoria delle correlazioni con un numero di riferimento, nel calcolo delle percentuali, sempre uguale e corrispondente al totale della popolazione. Ad esempio

Detti :

A i non vaccinati

B i vaccinati con una sola dose

C i vaccinati con due dosi

D i vaccinati con tre dosi

P il totale della popolazione

dovrebbe sempre essere verificato che A+B+C+D = P . Se ciò non si verificasse certamente c’è un errore ed è doveroso cercare dov’è. Verificato questo sarebbe anche vero che A% +(B+C+D)% =100

Inoltre, detti:

E il totale dei non contagiati

F il totale dei contagiati

E verificato che E+F = P si dovrebbero confrontare le percentuali sempre riferite all’intera popolazione P per verificare se è vero che il vaccino immunizza e che i non vaccinati vengono sicuramente contagiati ( e muoiono, come chi tocca i fili dell’alta tensione) ecc.ecc.

Ad esempio se il vaccino fosse efficace al cento per cento si dovrebbe verificare che il rapporto non vaccinati su vaccinati sia uguale al rapporto contagiati su non contagiati, cioè dovrebbe essere

A/(B+C+D) = E/ F il che non è affatto vero perché a tutt’oggi il primo rapporto è uguale a 20/80 mentre il secondo è 8/92. Ciò prova che molti dei non vaccinati non sono stati contagiati (e forse non lo saranno mai) e che per contro ci sono dei vaccinati che sono stati contagiati.

Per quanto riguarda la possibilità di fare previsioni sulla base di serie storiche mi spiegherò con l’esempio di dati reali che ho registrato a partire dal 25/10/2021 a domenica 31 /10/2021.

Le “vittime” registrate giorno per giorno sono

30 48 50 50 33 37 26

L’equazione che dà la tendenza (sulla base della quale fare previsioni ) che prende in considerazione tutti e sette i valori è Y= -1,8214x + 46,429

Quella che dà la tendenza prendendo in considerazione i primi quatto valori è y= 6,2x +29

Quella che dà la tendenza prendendo in considerazione gli ultimi quattro valori è y= -6,8x + 53,5

La prima equazione ci direbbe che il numero di morti al giorno è in diminuzione e che andrebbero a zero fra 25,49 giorni;

la seconda equazione ci direbbe che il numero di morti al giorno è in aumento e che i morti oggi dovrebbero essere 78,6 e tra 25 giorni i morti al giorno sarebbero 233,6;

la terza equazione conferma che il numero di morti al giorno è in diminuzione e che andranno a zero fra 7,87 giorni.

Ce n’è abbastanza per capire come anche i dati reali possono essere usati per dimostrare quello che si vuole? Dice un antico proverbio che in un paese di ciechi i guerci sono re.

A. Zerbini

