Científicos estadounidenses advierten: ¡No inyecten suero génico a los niños!

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, creo que es interesante poner en su conocimiento este artículo publicado en The Defender que trata un tema de gran actualidad, el de los daños causados por las llamadas vacunas y la presión de las empresas farmacéuticas para inyectarlas en sectores cada vez más jóvenes de la población. Pueden encontrar el artículo original en este enlace. Disfruten de su lectura.

§§§

El comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó el martes la vacuna COVID de Pfizer para los niños de 5 a 11 años, a pesar de las fuertes objeciones planteadas durante la reunión por numerosos científicos y médicos.

El doctor Brian Dressen, Ph.D., es uno de los científicos que testificaron durante las ocho horas de audiencia.

Dressen es también el esposo de Brianne Dressen, quien ha desarrollado una grave lesión neurológica después de la inyección en Utah en el 2020 del experimento estadounidense de la vacuna COVID de AstraZeneca en Estados Unidos de la vacuna COVID. Después de verse perjudicada por la primera dosis, Brianne se retiró del ensayo.

Durante su testimonio de tres minutos, Dressen, un químico con una amplia experiencia en investigación y evaluación del grado de eficacia de las nuevas tecnologías, dijo al comité asesor de la FDA que la vacuna de Pfizer “no ha superado ningún cálculo razonable de riesgo-beneficio en relación con los niños”.

Dijo Dressen:

“Su decisión fue precipitada, se basó en datos incompletos procedentes de estudios sin la suficiente potencia para prever las tasas de reacciones adversas graves y duraderas. Insto al comité a que rechace la enmienda a la EUA [Autorización de Uso de Emergencia] y ordene a Pfizer que realice estudios que demuestren de forma concluyente que los beneficios superan los riesgos para los niños. Entiendo de primera mano el impacto que tendrán o no con la decisión que tomen hoy”.

Dressen contó a la FDA cómo su mujer resultó gravemente herida el pasado noviembre por una única dosis de una vacuna COVID administrada durante un ensayo clínico. Dijo:

“Como el protocolo del estudio requiere dos dosis, fue excluida del ensayo y se canceló su acceso a la aplicación del estudio. Su reacción no se describe en el informe del estudio clínico recientemente publicado: se describe que 266 participantes tuvieron un evento adverso que condujo a la interrupción, con 56 reacciones neurológicas contabilizadas”.

Dijo que él y su esposa han conocido desde entonces a participantes de otros estudios de vacunación -incluido el ensayo de Pfizer para niños de 12 a 15 años- que han sufrido reacciones y destino similares.

Dijo Dressen:

“Los grupos de apoyo a los heridos están creciendo. Hay al menos decenas de miles de miembros. Tenemos que hacerlo mejor. Los heridos en un ensayo son un peso crítico de los datos de seguridad de las vacunas. Han sido dejados de lado y olvidados. La FDA conoce de primera mano su caso y miles de otros. La FDA también ha declarado que sus sistemas no están identificando este problema y que el VAERS no está diseñado para identificar ningún signo multisintomático. El sistema no funciona”.

Dressen dijo que la vida de su familia ha cambiado para siempre. Dijo que “los estudios clínicos no están evaluando adecuadamente los datos”. “La FDA, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) y las compañías farmacéuticas siguen desviando los persistentes y repetidos gritos de ayuda y reconocimiento, dejando a los heridos como daños colaterales”.

Y agregó:

“Hasta que no atendamos adecuadamente a los que ya están lesionados, reconociendo todo el alcance de las lesiones que se están produciendo en los adultos, por favor, no se lo demos a los niños. Ustedes tienen una responsabilidad muy clara de evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios de estas vacunas. Es obvio que esto no está sucediendo.

“El sufrimiento de miles de personas sigue cayendo repetidamente en oídos sordos en la FDA. Cada uno de ustedes tiene hoy una responsabilidad significativa y saben que, sin duda, cuando aprueban esto para niños de 5 a 11 años, están entregando a niños inocentes y a padres desinformados a un destino que, sin duda, acabará con la vida de algunos de ellos”.

En una entrevista llevada a cabo el martes por 2News, Brianne dijo que sus hijos no recibirán la vacuna COVID-19 si se aprueba. “Reaccionaré a la vacuna independientemente de la marca, y por lo tanto, si mis hijos tienen esta misma composición genética, ahora existe el alto potencial de que les ocurra lo mismo”, dijo.

Desde la lesión de su esposa -diagnosticada por médicos de los Institutos Nacionales de Salud- los Dressen se han reunido con otros participantes en el ensayo y con familias con hijos que también creen haber sido perjudicados por las vacunas COVID. Han formado un grupo de apoyo y un sitio web llamado C19 Vax Reactions, para compartir sus historias de lesiones por las vacunas.

El 26 de junio el senador Ron Johnson (republicano de Wisconsin) celebró una conferencia de prensa para hablar de las reacciones adversas relacionadas con las vacunas COVID, dando a las personas, entre ellas a Brianne, que han sido “reiteradamente ignoradas” por la comunidad médica, una plataforma para compartir sus historias.

Según KUTV, el grupo sigue presionando a la FDA y a los CDC para obtener respuestas y ayuda. Ignorados en gran medida, se pusieron en contacto con Mike Lee, senador de Utah, que escribió una carta al CDC y a la FDA en su nombre.

Publicado originalmente en italiano el 30 de octubre de 2021,

https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/30/scienziato-usa- lancia-lallarme-non-iniettate- il-siero-genico-ai-bambini/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino