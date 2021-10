Scienziato USA Lancia l’Allarme: Non Iniettate il Siero Genico ai Bambini!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su The Defender che tratta di un tema di grande attualità, quello dei danni provocati da cosiddetti vaccini e dalla spinta da parte delle case farmaceutiche per iniettarli a strati sempre più giovani della popolazione. Trovate l’articolo originale a questo collegamento. Buona lettura.

Il comitato consultivo della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti martedì ha approvato il vaccino COVID della Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni, nonostante le forti obiezioni sollevate durante la riunione da più scienziati e medici.

Brian Dressen, Ph.D., è uno degli scienziati che hanno testimoniato durante le 8 ore di udienza.

Dressen è anche il marito di Brianne Dressen, che ha sviluppato una grave lesione neurologica dopo l’iniezione con sede nello Utah della sperimentazione statunitense del vaccino COVID di AstraZeneca nel 2020. Dopo essere stata danneggiata dalla prima dose, Brianne si è ritirata dalla sperimentazione.

Durante la sua testimonianza di 3 minuti, Dressen, un chimico con un ampio background nella ricerca e nella valutazione del grado di efficacia delle nuove tecnologie, ha detto al comitato consultivo della FDA che il vaccino di Pfizer “non ha superato alcun ragionevole calcolo rischio-beneficio in relazione ai bambini”.

Dressen ha detto:

“La vostra decisione è stata affrettata, basata su dati incompleti di studi sottopotenziati, insufficienti a prevedere i tassi di reazioni avverse gravi e durature. Esorto il comitato a respingere la modifica dell’EUA [Emergency Use Authorization] e a indirizzare la Pfizer a eseguire studi che dimostrino in modo decisivo che i benefici superano i rischi per i bambini. Capisco in prima persona l’impatto che avrete o meno con la decisione che prenderete oggi”.

Dressen ha raccontato alla FDA come sua moglie sia stata gravemente lesa lo scorso novembre da una singola dose di un vaccino COVID somministrato durante una sperimentazione clinica. Ha detto:

“Poiché il protocollo dello studio richiede due dosi, è stata esclusa dalla sperimentazione e il suo accesso all’applicazione dello studio è stato cancellato. La sua reazione non è descritta nel rapporto di studio clinico recentemente rilasciato – 266 partecipanti sono descritti come aventi un evento avverso che porta all’interruzione, con 56 reazioni neurologiche conteggiate”.

Ha detto che lui e sua moglie da allora hanno incontrato i partecipanti di altri studi di vaccinazione – tra cui la sperimentazione di Pfizer per i 12-15 anni – che hanno subito reazioni simili e destino.

Dressen ha detto:

“I gruppi di sostegno ai feriti stanno crescendo. I membri sono almeno decine di migliaia. Dobbiamo fare meglio. I feriti in una sperimentazione sono un pezzo critico di dati sulla sicurezza dei vaccini. Sono stati gettati da parte e dimenticati. La FDA ha conosciuto in prima persona il suo caso e migliaia di altri. La FDA ha anche dichiarato che i loro sistemi non stanno identificando questo problema e che VAERS non è progettato per identificare qualsiasi segnale multi-sintomo. Il sistema non funziona”.

Dressen ha detto che la vita della sua famiglia è cambiata per sempre. “Gli studi clinici non stanno valutando adeguatamente i dati”, ha detto. “La FDA, i Centri per il controllo delle malattie e Prevenzione (CDC) e le compagnie farmaceutiche continuano a deviare le persistenti e ripetute grida di aiuto e riconoscimento, lasciando i feriti come danni collaterali”.

Ha aggiunto:

“Finché non ci prendiamo cura in modo appropriato di coloro che sono già feriti, riconoscendo l’intera portata delle lesioni che stanno accadendo agli adulti, per favore non date questo ai bambini. Avete la responsabilità molto chiara di valutare adeguatamente i rischi e i benefici di questi vaccini. È ovvio che questo non sta accadendo.

“La sofferenza di migliaia di persone continua a cadere ripetutamente su orecchie sorde alla FDA. Ognuno di voi ha una responsabilità significativa oggi e sa che senza dubbio, quando approvate questo per i 5-11 anni, state firmando bambini innocenti e genitori disinformati ad un destino che senza dubbio toglierà la vita ad alcuni di loro”.

In un’intervista con 2News martedì, Brianne ha detto che i suoi figli non riceveranno il vaccino COVID-19 se approvato. “Io reagirò al vaccino indipendentemente dalla marca, e quindi se i miei figli hanno questo stesso corredo genetico, c’è l’alto potenziale ora che la stessa cosa potrebbe accadere a loro”, ha detto.

Dalla lesione della moglie – diagnosticata dai medici del National Institutes of Health – i Dressen hanno incontrato altri partecipanti alla sperimentazione e famiglie con bambini che credono anch’essi di essere stati danneggiati dai vaccini COVID. Hanno formato un gruppo di sostegno e un sito web chiamato, C19 Vax Reactions, per condividere le loro storie di lesioni da vaccino.

Il 26 giugno, il senatore Ron Johnson (R-Wis.) ha tenuto una conferenza stampa per discutere le reazioni avverse legate ai vaccini COVID – dando alle persone, tra cui Brianne, che sono state “ripetutamente ignorate” dalla comunità medica una piattaforma per condividere le loro storie.

Secondo KUTV, il gruppo continua a spingere la FDA e il CDC per avere risposte e aiuto. Per lo più ignorati, hanno raggiunto il senatore dello Utah Mike Lee, che ha scritto una lettera al CDC e alla FDA a loro nome.

