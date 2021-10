Dichiarazioni del Pontefice fuori Controllo, e Imbarazzanti (per un Papa).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa mi era sfuggita. Leggete per favore questo articolo, di cui ringrazio di cuore Tradizione, Famiglia e Proprietà, in cui il Pontefice regnante si è riferito al movimento Black Lives Matter – quello che ha messo a ferro e fuoco intere città americane, e nella cui scia si sono registrate in tutto il Paese uccisioni di agenti delle forze dell’ordine, come dei Samaritani Collettivi. Leggere per credere. Mi sembra di ricordare che il samaritano ha curato un ferito, e ha pagato perché altri ne avessero cura; non ha devastato il villaggio dei presunti assalitori…E Black Lives Matter appoggia l’aborto (in maggioranza sono donne nere che lo praticano, negli USA), sono marxisti e anti cristiani Capisco che il Pontefice regnante abbia il cuore più a sinistra e soprattutto più globalisticamente eccentrico rispetto alle persone normali; capisco che sia circondato da persone che invece di istillargli prudenza e cautela, necessarie in tempi difficili e in campi che non sono i propri (vedi la sponsorizzazione di trattamenti medici la cui efficacia è ancora ben da dimostrare, prodotti con materiale problematico da un punto di vista morale e dagli effetti possibilmente pericolosi, o addirittura letali) lo spingono a seguire la corrente del mainstream politically correct; capisco il desiderio di stupire i “borghesi” con frasi a effetto, che gli garantiscono i titoli sui giornali, a cui tiene molto; ma frasi come quelle fanno sospettare che non sempre la bussola indichi il nord, a Santa Marta. Che Dio aiuti noi, e la Chiesa.

§§§

Le proteste di BLM si trasformano spesso in disordini e i gruppi affiliati al movimento hanno posizioni anticattoliche, anche sull’aborto.

CITTA’ DEL VATICANO (LifeSiteNews) – In un discorso al quarto incontro mondiale dei movimenti popolari sabato scorso, Papa Francesco ha sostenuto le “proteste” distruttive scoppiate in seguito alla morte di George Floyd nel 2020, descrivendo coloro che sono coinvolti nel movimento come “samaritani collettivi”.

I commenti del Papa sono stati fatti all’interno di un discorso più lungo sulla giustizia sociale, parte del quale dedicato a sollecitare “tutti i grandi laboratori farmaceutici” a sospendere i loro brevetti sui vaccini COVID-19 come “un gesto di umanità”, nonostante la loro connessione con l’aborto.

I suoi commenti erano rivolti ai membri dei movimenti popolari, un’iniziativa creata dal Papa e che si descrive come “organizzazioni di base e movimenti sociali istituiti in tutto il mondo da persone i cui diritti inalienabili a un lavoro dignitoso, a un alloggio decente, a una terra fertile e al cibo sono minacciati o negati del tutto”.

Francesco si è riferito ai membri come “poeti sociali”, poiché ha detto che essi “hanno la capacità e il coraggio di creare speranza dove sembra esserci solo scarto ed esclusione”.

Paragonando i movimenti popolari al Buon Samaritano del Vangelo di San Luca, il Papa ha detto che gli viene in mente la morte di George Floyd – l’afroamericano di 46 anni morto per mano del poliziotto di Minneapolis Derek Chauvin – quando pensa alla famosa parabola.

“Sapete cosa mi viene in mente adesso quando, insieme ai movimenti popolari, penso al Buon Samaritano? Sapete cosa mi viene in mente? Le proteste per la morte di George Floyd”, ha detto Francesco.

LifeSiteNews ha contattato la Sala Stampa della Santa Sede per chiedere chiarimenti sui commenti del Papa, ma non ha ricevuto ancora una risposta.

La parabola del Buon Samaritano racconta la storia di un uomo che viaggia da Gerusalemme a Gerico, interpretata dai padri della Chiesa come la discesa dalla grazia al peccato, e così l’uomo viene derubato e ferito nel suo cammino verso la perdizione. Egli è un simbolo di tutta l’umanità, secondo i padri, poiché si muove nella vita ed è vinto dal peccato, dall’opera del diavolo o semplicemente dalle esigenze della vita.

Il sacerdote e il levita che, vedendo l’uomo, passano oltre, simboleggiano l’Antica Alleanza: pur essendo buoni, non sono in grado di salvare. Il Samaritano, quello rifiutato dai giudei come un cittadino di classe inferiore, è simbolo di Cristo, secondo i padri della Chiesa. Egli viene nonostante il rifiuto del mondo, per guarire e riabilitare l’uomo caduto.

Nel caso di George Floyd, fermato e poi morto in un arresto violento, Francesco lo mette al posto dell’umanità, e le proteste intorno alla sua morte (spesso diventate sommosse) al posto di Cristo.

Dando per scontata la motivazione caritatevole, Papa Francesco ha detto che “è chiaro che questo tipo di reazione contro l’ingiustizia sociale, razziale o maschilista può essere manipolata o strumentalizzata da macchinazioni politiche o altro, ma la cosa principale è che, in quella protesta contro questa morte, c’era il Samaritano Collettivo che non è uno stolto!”

“Questo movimento non è passato dall’altra parte della strada quando ha visto la ferita alla dignità umana causata da un abuso di potere”, ha continuato il Pontefice, aggiungendo che “i movimenti popolari non sono solo poeti sociali ma anche samaritani collettivi”.

Nei commenti a LifeSiteNews, il dottor Peter Kwasniewski, editorialista cattolico ed esperto di liturgia, ha detto che le parole del Papa dimostrano una delle due cose: “O Francesco è sorprendentemente ignorante della vera natura di BLM, un’organizzazione marxista che non si preoccupa di seguire la legge civile o anche la legge naturale e crede nel fomentare la rivoluzione e il razzismo al contrario, o sta mostrando i suoi veri colori marxisti e anti-cattolici”.

Kwasniewski ha aggiunto che per molto tempo, durante il pontificato di Francesco, è stato “difficile conciliare le osservazioni spontanee del Papa e persino alcuni dei suoi documenti ufficiali con gli insegnamenti perenni del cattolicesimo”, ma che ora “sembra che stiamo entrando in un periodo in cui il Papa si allinea apertamente con le tendenze più liberali e anarchiche dell’epoca”.

Questi cosiddetti samaritani- secondo il Papa – sono collegati a quasi tutti gli oltre 570 disordini che hanno imperversato in 47 Stati la scorsa estate dopo la morte di George Floyd. Circa 30 persone, tra cui bambini piccoli e genitori di bambini piccoli, hanno perso la vita in quelle rivolte o a causa del clima di disordine generalizzato.

In un tweet del giugno 2020 in seguito cancellato, il prominente portavoce di BLM Shaun King chiese la rimozione e la distruzione di “tutti i dipinti e le vetrate di Gesù bianco, e di sua madre europea, e dei loro amici bianchi”.

“(Queste raffigurazioni) sono una forma grossolana di supremazia bianca”, aggiungeva King, dicendo che le immagini che ritraggono Cristo come bianco sono state “create come strumenti di oppressione”, e ora sono usate come “propaganda razzista”.

Le proteste hanno portato al ferimento di oltre 700 agenti di polizia e a un valore record di 1-2 miliardi di dollari di danni solo tra il 27 maggio e l’8 giugno 2020.

Non solo i danni sono stati così materialmente costosi, ma i principi su cui BLM pretende di operare minano la legge naturale e sono in netto contrasto con gli ideali del cattolicesimo.

Un gruppo affiliato al movimento Black Lives Matter promuove l’aborto, l’omosessualità e lo smantellamento della “struttura familiare nucleare prescritta dall’Occidente”.

Infatti, in un manifesto online precedentemente disponibile, intitolato “Cosa crediamo”, gli esponenti di Black Lives Matter Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza e Opal Tometi affermavano che loro e i loro seguaci si erano liberati dal “pensiero etero-normativo” e chiedevano una “giustizia riproduttiva”. La voce è stata rimossa dal sito web, in seguito all’indagine sui media.

“Noi promuoviamo una rete di affermazione queer1. Quando ci riuniamo, lo facciamo con l’intenzione di liberarci dalla stretta morsa del pensiero etero-normativo, o meglio, dalla convinzione che tutti nel mondo siano eterosessuali”, scrivevano all’epoca.

Inoltre, il gruppo affermava di essere in debito, e quindi di esigere, “una giustizia riproduttiva [cioè l’aborto] che ci dia autonomia sui nostri corpi e sulle nostre identità, assicurando che i nostri figli e le nostre famiglie siano sostenuti, sicuri e in grado di prosperare”.

Or ora, si stima che il 40% di tutti gli aborti statunitensi siano richiesti da donne nere, il che significa che BLM sostiene l’eliminazione annuale di più di 344.800 vite nere ogni anno.

Note

1. È un termine della lingua inglese che tradizionalmente significava “eccentrico”, “insolito” e che oggi caratterizza coloro che non sono eterosessuali e/o che non si identificano con l’individuo il cui senso di identità personale corrisponde al sesso e al genere attribuitogli/le alla nascita (cfr. wikipedia).

Fonte: Life Site News, 18 ottobre 2021. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: black lives matter, papa, tradizione



Categoria: Generale