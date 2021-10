Un Messaggio al Generale Laporta: “A Trieste lo Stato ha Toccato il Fondo”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta mi ha inviato questo testo, che ha ricevuto da un amico, con la preghiera di condividerlo con i lettori del nostro sito. Un invito che ben volentieri onoriamo. E ci permettiamo di unire a questo un breve video di Anthony Fauci, il discusso personaggio – un padre padrone del sistema sanitario USA – implicato in queste vicende. Che però fa un’affermazione fondamentale anche per noi, nella follia quotidiana: e che cioè, nella storia della medicina e delle malattie respiratorie, un asintomatico non ha mai contagiato nessuno. Buona lettura.

§§§

“Li avete terrorizzati col Covid e le immagini delle terapie intensive e non si sono voluti vaccinare.

Gli avete detto che sarebbero morti soli e intubati, e non si sono voluti vaccinare.

Gli avete detto che non avrebbero potuto andare in vacanza, e non si sono voluti vaccinare.

Gli avete offerto pane e porchetta, e non si sono voluti vaccinare.

Gli avete tolto il ristorante e la discoteca

Niente.

Gli avete tolto il cinema ed il teatro.

Nulla.

Gli avete tolto il lavoro.

Hanno preferito perderlo.

Li avete chiamati ignoranti e fascisti, e li avete manganellati e atterrati con gli idranti.

Si sono rialzati.

Ora, che siano eroi o imbecilli, lo stabilirà la storia.

Ma quanti sono? Che pericolo costituiscono per loro stessi? Morire di Covid? Che muoiano.

Che pericolo costituiscono per gli altri? Infettarli? Beh, questo anche i vaccinati. E comunque se il resto della popolazione è ormai vaccinato… Dov’è il problema?

Intaseranno le terapie intensive? Balle. Sono quattro gatti.

E allora, che problema avete con questa gente? Che problemi avete nel cervello, quali ossessioni, quali manie?

È una questione personale? Un puntiglio? O c’è altro? Perché da un punto di vista scientifico, sanitario, questa messinscena non ci sta. Non regge.

Cosa ne dite di farlo voi un consulto psichiatrico invece dei no-vax?

Perché, voglio dire… Dove volete arrivare? Cos’altro potreste tentare?

A menarli, ci siete arrivati… Volete ammazzarli? Eliminarli fisicamente?

Forse questa gente vi serve, affinché la massa abbia qualcuno da odiare al posto vostro. Vi serve che li identifichi come: “il problema”. L’unico ostacolo al ritorno alla “normalità”. Ci siamo quasi, è merito di tutti noi, mancano solo quei bastardi: sbranateli.

Avete fatto un errore però. Grosso. Vi siete accaniti contro connazionali che fatichiamo veramente troppo ad odiare. Il giochino sta smettendo di funzionare. Quella gente al porto si spezza la schiena tutti i giorni nel silenzio. Al freddo, al sole, alla pioggia. E manda avanti l’Italia, l’Europa, il Mondo.

Mica voi. Loro, lo mandano avanti. Con le loro facce pulite, le mani spaccate, i loro discorsi semplici.

Quanti portuali sono morti di Covid in 3 anni? Quanti? Quante volte il porto di Trieste si è fermato per focolai Covid? Quanti altri porti Italiani? Questi lavorano all’aperto tutto l’anno. Di cosa stiamo parlando?

I tamponi? Ogni 48 ore? Ma veramente dite?

Quelli sono padri di famiglia. Gli si vuole bene. Che noi siamo vaccinati o che non lo siamo.

A Trieste lo Stato ha toccato il fondo.

Perché i vostri eccessi violenti e patetici, riescono a riaccendere quel senso di unione e quel fuoco di libertà, che in questo Paese, fino in fondo, non c’era mai stato.

Questa è una considerazione ineluttabile, sia che noi siamo vaccinati sia che non lo siamo.”

§§§

https://vk.com/video-202085380_456239101

§§§

