Viganò al Vaticano: Bisogna Ripensare il Giudizio sul Siero, Immorale e Pericoloso.

Altre terapie recenti sono assolutamente efficaci, di poco costo e di nessun pericolo per chi le riceve: è il caso del plasma treatment studiato e impiegato con grandissimo successo dal medico italiano Giuseppe De Donno4.

La terapia con il plasma iperimmune è stata fortemente scoraggiata e boicottata dalle case farmaceutiche e dai medici da esse finanziati, perché non comporta alcun costo e rende inutile la analoga terapia con le cellule monoclonali, prodotte in laboratorio e dai costi esorbitanti.

Le norme internazionali specificano che un farmaco sperimentale non può essere autorizzato alla distribuzione se non in assenza di qualsiasi cura efficace alternativa: ecco perché le agenzie per il farmaco negli USA e in Europa hanno impedito l’uso dell’idrossiclorochina, dell’ivermectina, del plasma iperimmune e di altre terapie di dimostrata efficacia. Inutile ricordarVi che tutte queste agenzie, assieme all’OMS, sono finanziate quasi interamente dalle case farmaceutiche e da fondazioni ad esse collegate e che vi è un gravissimo conflitto di interessi ai più alti livelli5, sul quale i media tacciono colpevolmente6. La Chiesa, nell’esprimere una valutazione sui vaccini, non può non tenere in considerazione questi elementi, dal momento che essi determinano una manipolazione delle informazioni scientifiche, sulla cui base sono formulati i giudizi di liceità morale da parte dell’Autorità ecclesiastica.

3. I FARMACI SPERIMENTALI NON SONO VACCINI IN SENSO PROPRIO

La Congregazione per la Dottrina della Fede, pur non esprimendosi sull’efficacia e sulla sicurezza dei cosiddetti vaccini, nondimeno li definisce appunto vaccini, dando per scontato che diano immunità e che proteggano dal contagio attivo e passivo. Questo elemento è sconfessato dalle dichiarazioni che giungono da tutte le autorità sanitarie mondiali e dall’OMS, secondo cui i vaccinati possono contagiarsi e contagiare in modo più grave dei soggetti non vaccinati7 e si trovano le difese immunitarie drasticamente ridotte se non addirittura annullate.