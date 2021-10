Omaggio a Trieste Democratica (e Cristiana) che Resiste alla Neo-Dittatura.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nel silenzio dei giornali di affari (praticamente tutti) e di regime per non parlare delle televisioni di corte a Trieste sta svolgendosi una resistenza democratica, pacifica e in larga parte cristiana che fa onore, e dovrebbe sollecitare un sentimento di gratitudine e di solidarietà verso quella gente che si batte anche per noi contro lo strumento vessatorio, inutile da un punto di vista sanitario e lesivo dei diritti e delle libertà costituzionali come il Green Pass. D’altronde basta vedere che viene difeso a spada tratta dalla gaudente compagnia di canto e ballo che allieta la senectus del Cavaliere per capire, immediatamente e senza ulteriori riflessioni quale posizione prendere sull’argomento. Che poi sia sponsorizzata dal più spudorato mentitore che abbia mai occupato Palazzo Chigi (e ce ne sono passati mica pochi…), il Grigio Commesso dei Poteri Altri è un’ulteriore conferma. Tutto questo per rendere omaggio, come SC può a Trieste. Cominciamo con un video bellissimo, che ha per protagonista un prete di montagna, don Pellegrini, che a un certo punto ha detto, “Non volevo inginocchiarmi, ma poi ho pensato che dovevo farlo per dare la benedizione. Noi ci inginocchiamo soltanto davanti a Dio. Davanti agli altri stiamo in piedi”!

E poi queste frasi. Non sono mie, le ho trovate sul web e ve le offro:

Li hai terrorizzati col Covid e le immagini delle terapie intensive e non si sono voluti vaccinare. Gli hai detto che sarebbero morti soli e intubati, e non si sono voluti vaccinare. Gli hai detto che non avrebbero potuto andare in vacanza, e non si sono voluti vaccinare. Gli hai offerto pane e porchetta, e non si sono voluti vaccinare. Gli hai proposto un biglietto per lo stadio… Niente. La discoteca. Niente. Gli hai detto che non avrebbero potuto entrare in un museo, in una palestra, in una piscina. Niente. Gli hai tolto il cinema ed il teatro. Nulla. Gli hai tolto il lavoro. Hanno preferito perderlo. Li hai chiamati ignoranti, novax, fascisti. Se ne fottono. Li hai manganellati. Li hai atterrati con gli idranti. Si sono rialzati.

Ora. Che siano eroi o imbecilli, lo stabilirà la storia. Ma.. 1) La legge gli dà il diritto di scegliere di non vaccinarsi. Fatevene una ragione. 2) Potete pure mettere l’obbligo. Non si vaccineranno. Fatevene una ragione.

Ora… 1)Quanti sono? 2)Che pericolo costituiscono per loro stessi? Morire di Covid? Che muoiano. 3)Che pericolo costituiscono per gli altri? Infettarli? Beh, questo anche i vaccinati. E comunque se il resto della popolazione è ormai vaccinato… Dov’è il problema? Intaseranno le terapie intensive? Balle. Sono due gatti.

Cioè… Che problema avete con questa gente? È una questione personale? Un puntiglio? Ma che problemi avete nel cervello, quali ossessioni, quali manie?

O c’è altro? Perché da un punto di vista scientifico, sanitario, ragazzi, non ci sta. Non regge. Basta.

È una questione di orgoglio, o cosa? Una battaglia personale? Lo volete voi un consulto psichiatrico invece dei novax? Veramente. Rilassatevi.

Perché, voglio dire… Dove volete arrivare?

Cos’altro potreste tentare?

A menarli, ci siete arrivati…

Potreste ammazzarli. Dai. Proprio eliminarli fisicamente.

Non potete però togliere l’osso al cane. Che poi quello vi sbrana.

Allora questa gente vi serve, affinché la massa abbia qualcuno da odiare al posto vostro. Vi serve che li identifichi come: “il problema”. L’unico ostacolo al ritorno alla “normalità”. Ci siamo quasi, è merito di tutti noi, mancano solo quei bastardi: sbranateli.

Avete fatto un errore però. Grosso.

Vi siete accaniti contro connazionali che fatichiamo veramente troppo ad odiare. Non li si sbrana a questi qui.

Sta smettendo di funzionare il giochino.

Quella gente siamo Noi. È roba Nostra. Quella gente si spezza la schiena tutti i giorni nel silenzio. Al freddo, al sole, alla pioggia. E mandano avanti l’Italia, l’Europa, il Mondo. Mica voi. Loro la mandano avanti. Con le loro facce pulite, le mani spaccate, i loro discorsi semplici. Ci mandano la merce nei supermercati, quelli lì, inginocchiati, col rosario che avete inondato d’acqua.

Quelli a cui voi state impedendo di lavorare. Voi glielo state impedendo. Perché oltre a spezzarsi la schiena per l’Europa, avete deciso che si devono vaccinare per forza e ve lo devono dimostrare col codice a barre. Non è uno sciopero questo.

Non sono vaccinati. Oppure si, ma non vogliono mostrarvi il Pass. È la vostra legge inutile che gli impedisce di lavorare.

Non gli piace a questa gente questa storia. È gente di mare. Gente viva. Sentono puzza di merda. Lavorano. Eccome. Ma senza ricatti.

Quanti portuali sono morti di Covid in 3 anni? Quanti? Quante volte il porto di Trieste si è fermato per focolai Covid? Quanti altri porti Italiani? Questi lavorano all’aperto ragazzi. All’aperto. Tutto l’anno. Di cosa stiamo parlando. I tamponi? Ogni 48 ore? Ma veramente dite?

Quelli sono Italiani che ci ricordano di essere Italiani. Nonostante ogni diabolico tentativo di dividerci.

Sono padri di famiglia. Gli si vuole bene.

Che noi siamo vaccinati o meno. Ieri ci avete toccato corde che non dovevate toccare. Gente che non dovevate toccare. In un modo che non avreste dovuto osare.

Guarda te se va a finire che dovremo pure ringraziarvi. Perché i vostri eccessi violenti e patetici, riescono a riaccendere quel senso di unione e quel fuoco di libertà, che in questo maledetto meraviglioso Paese, fino in fondo, non c’era mai stato.

Italiani. Amici miei. Vaccinati e non. Basta.

Basta. Ci vogliono fottere. In un modo o nell’altro. Basta. Solo Noi possiamo. E solo Uniti. Trieste chiama. L’Italia risponde.

