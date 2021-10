Il Ritratto di Dorian Bergoglio Grey, Tracciato da Mons. Ics…E non Solo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ha preso visione del messaggio rivolto ai potenti della Silicon Valley (Big Tech, tanto per intenderci) dal pontefice regnante. Vediamo che cosa ne pensa…buona lettura.

Mons ICS a Tosatti.

Caro Tosatti, prima di fare il dovuto commento, chiederei di leggere questo articolo riportato da A.M. Valli scritto da uno scrittore e conduttore televisivo americano conservatore, Paul Joseph Watson, noto per aver scritto che Hillary Clinton soffriva di vari problemi “di salute”.

In pratica potremmo considerarlo un esperto di valutazione di problemi mentali dei leader…Tra questi il self-considering (autoconsiderante) Pontefice della Chiesa romana; Bergoglio: https://www.aldomariavalli.it/2021/10/20/bergoglio-chiede-ai-giganti-della-tecnologia-piu-impegno-contro-le-teorie-del-complotto/amp/

Avete letto? non sorge anche a voi la naturale domanda: Ma quale è la salute mentale del Pontefice? Per capirlo un pò meglio suggerisco di rileggere il <Ritratto di Dorian Grey > di Oscar Wilde.

Ma nel frattempo, leggendo il pezzo riportato da Valli si percepisce con sorpresa che che Bergoglio sembri invocare “satana perchè censuri satana”.Si percepisce che chiede ai suoi sostenitori americani “davosiani” di smettere di fare affari e profitti dopo tutti gli investimenti che hanno fatto per assicurarsene.

Chiede loro di non sfruttare le debolezze umane e preoccuparsi invece di di non diffondere notizie false e manipolatorie.

Chiede loro di non fare il loro mestiere, ma attenzione! quello che riescono a fare con successo proprio grazie al pontificato di Bergoglio che con la confusione morale creata in otto anni ha creato il terreno fertile in cui prosperano. (Omne regnum diviso contra se desolabitur?)

Ma le responsabilità del nostro sono da valutare dopo un serio esame della sua salute mentale, per questo propongo la similitudine con Dorian Grey, entrambi narcisisti.

Maurizio Blondet il 15 settembre 2017 scrisse un articolo che invito a rileggere proprio oggi, dopo questa ultime esternazioni bergogliane pubblicata da Valli. L’articolo si intitolava “Il Credo di Bergoglio. Un referto clinico?”, e vi si descrivevano direttamente ed indirettamente i disturbi narcisistici della sua personalità.

Riportava una dichiarazione di un famoso giornalista argentino, Horacio Verbitsky, nel 2013, annus horribilis della nomina al soglio: “Non fidatevi di Bergoglio è un grande attore“.

Mah! grande? Era grande Dorian Grey?

Sempre in questo articolo Blondet riporta anche l’informazione che nel 1990 i vertici della Compagnia di Gesù cacciarono Bergoglio da Buenos Ayres mandandolo a Cordoba perchè, si diceva, fosse <malato pazzo>.

Si dice infatti che dalla sua elezione non torna in Argentina perchè ivi ha devastato la Compagnia di Gesù spaccandola quasi con uno scisma. Io non ci credo, se ciò fosse (se cioè Bergoglio sapesse generare uno scisma) i gesuiti che io conosco e apprezzo, sarebbero ridotti male. Cosa che non è.

Sempre Blondet cita un ex gesuita (MiguelDebussy), vittima del nostro, in questo periodo argentino, che visse con lui ben undici anni. Dice la vittima che “ Bergoglio era manipolatore, manipolava le persone, seducendole, minacciandole, punendole,…”, aveva tratti psicopatici.

Già allora?? (pensate al ritratto di Dorian Grey…)

Ecco appunto una specie di ritratto di Dorian Bergoglio Grey, se-considerante riformatore della chiesa, che nel suo ritratto vede le conseguenze dei suoi squilibri e dà la responsabilità al pittore del ritratto (i giganti della Silicon Valley), li vuole colpire, ma colpendoli colpisce se stesso.

Mons ICS

