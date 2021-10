Pro Vita & Famiglia: A Roma, con Gualtieri, in Agguato l’Utero in Affitto.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante, alla vigilia del ballottaggio per sindaco a Roma, rilanciare questo articolo de La Testa del Serpente, che mette in rilievo fra l’altro come la potentissima Comunità di Sant’Egidio appoggi un candidato, Roberto Gualtieri, storico del Partito Comunista, che è favorevole all’utero in affitto. Il che, se vogliamo, per dei cattolici dovrebbe porre qualche problema, no? Ma alcuni digeriscono di tutto e di più. Buona lettura.

A Roma il candidato del Partito Democratico Roberto Gualtieri si presenta come il sindaco ideale per tutti i partiti di sinistra. Arrivato al ballottaggio dove il 17 e 18 ottobre affronterà il candidato del centrodestra Enrico Michetti, Gualtieri godrà dell’appoggio del Movimento 5 stelle, di Italia Viva, dei Verdi, della lista Sinistra Civica Ecologista e di Demos il partito sostenuto dalla Comunità di Sant’Egidio.

Tuttavia in questi giorni l’associazione Pro Vita & Famiglia ha diramato un comunicato stampa che segnala la presenza, nel programma di Gualtieri, di una pericolosa apertura alla pratica dell’utero in affitto.

Secondo l’associazione Prolife “il programma di Gualtieri apre pericolosamente al riconoscimento della barbara e criminale pratica dell’utero in affitto“. Questa pratica è attualmente vietata in Italia dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita che punisce chi «realizza, organizza o pubblicizza» ogni forma di maternità surrogata in cui la gestazione avviene per conto d’altri (Legge 40/2004; art. 12) ma viene spesso raggirata dai sindaci e dalle amministrazioni comunali (come Beppe Sala a Milano o Chiara Appendino a Torino) che subiscono le pressioni della comunità LGBT. Sono spesso (non solo) le coppie omosessuali che, nell’impossibilità di procreare naturalmente, ricorrono all’utero in affitto, unendo il proprio seme all’utero di una “donatrice” disposta a portare avanti la gravidanza e a partorire previo contratto che stabilisca le modalità concrete e la retribuzione.

A pagina 131 del suo programma elettorale il candidato del PD Gualtieri afferma di voler implementare una serie di misure volte a favorire le “diversi realtà familiari” con politiche più “inclusive”. Oltre alla proposta di istituire uno specifico ufficio comunale dedicato alle associazioni Lgbt, Gualtieri promette azioni concrete tra le quali spicca la promozione di politiche inclusive i servizi in ambito anagrafico, per cui si dovrà “individuare azioni concrete, nell’ambito delle prerogative delle amministrazioni locali, che tengano conto delle diverse realtà familiari del territorio”.

Una posizione che, secondo quanto afferma Pro Vita & Famiglia segnala la chiara intenzione di Gualtieri di sostenere i movimenti Lgbt nella loro battaglia per la legalizzazione dell’utero in affitto, «promettendo di ordinare agli uffici anagrafici comunali di registrare atti di nascita di bambini nati all’estero da “due padri” o “due madri” tramite l’utero in affitto o il commercio di gameti umani, anch’esso illegale in Italia».

Toni Brandi, Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus ha dichiarato: «Un assist politico inquietante alla battaglia per la legalizzazione dell’utero in affitto portata avanti dal movimento Lgbt».

Alle parole di Brandi fa eco Jacopo Coghe, vice presidente della Onlus che afferma: «Ci auguriamo che Roberto Gualtieri smentisca questa preoccupante promessa, condannando apertamente la pratica barbara dell’utero in affitto assicurando che nessun bambino sarà mai iscritto all’anagrafe di Roma come figlio di “due padri” o “due madri”. […] Questa vicenda dimostra che non si tratta solo di rifiuti, trasporti o burocrazia: c’è in ballo una precisa visione sull’uomo, sulla famiglia, sulla maternità e la paternità».

Giuseppe Scicchitano, candidato al Comune di Roma per Fratelli d’Italia (che ha ottenuto duemila e trecento preferenze al primo turno), ha parlato di una differenza “abissale” tra i programmi dei due contendenti alla poltrona di Sindaco per quanto riguarda le politiche familiari: «Michetti ha in programma sostegni alle famiglie numerose, incentivi alla natalità, il rispetto della libertà educativa dei genitori contro l’ideologia gender nelle scuole, che spesso parte proprio dagli asili di competenza comunale e che la sinistra considera invece una forma di progresso. In generale, il centrodestra riconosce e promuove il principio di sussidiarietà contro il centralismo statalista della sinistra. Inoltre il candidato di sinistra ha promesso di ordinare alle anagrafi comunali di riconoscere bambini nati all’estero tramite l’utero in affitto come figli di “due padri”, una gravissima sponda ai movimenti Lgbt che vorrebbero legalizzare questa pratica barbara e incivile.

Per questo, afferma Scicchitano, Il 17 e 18 ottobre non si vota solo su traffico e degrado di Roma, temi urgentissimi, ma anche su valori fondamentali della nostra civiltà: non vanno al ballottaggio solo due candidati, ma due visioni opposte sulla vita e la famiglia. Non è possibile astenersi».

Sorprende che anche i cattolici del gruppo Demos così come i loro numerosi simpatizzanti e sostenitori, per lo più legati alla Comunità di Sant’Egidio (che può vantare alcuni candidati in lista), non abbiano preso le distanze da questa pericolosa deriva presente nel programma del candidato sindaco da loro sostenuto.

