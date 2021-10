Guardia Svizzera no-Cavia: Ci Hanno Trattato da Appestati. Incredibile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questa intervista rilasciata dalla guardia svizzera licenziata perché non intendeva farsi inoculare il siero genico al giornale Illustré, che ringraziamo per la cortesia. A lato, ci sembra interessante far rilevare che proprio in questi giorni l’Ordinario Militare della Forze Armate statunitensi ha dichiarato che nessuno dovrebbe essere obbligato a farsi “vaccinare”, se per motivi di coscienza non vuole. Una posizione che rende ancora più straordinario il comportamento delle autorità vaticane, la politica dell’istituzione e le prese di posizione di alcuni esponenti cattolici. Buona lettura.

“Non avrei mai pensato che la Chiesa cattolica e il suo leader potessero agire in questo modo. Siamo stati licenziati senza il minimo riguardo da un’istituzione che sostiene la solidarietà tra uomini e il rispetto delle minoranze. Sono molto deluso, scioccato e, a dir poco, arrabbiato per quello che ci sta succedendo. Al telefono, Samuele Menghini, promosso al grado di vice-caporale un anno fa, non nasconde la sua amarezza. Come i suoi cinque commilitoni, Menghini ha rifiutato di conformarsi alla richiesta del Vaticano di essere vaccinato a metà settembre. Una presa di posizione che gli è costata il lavoro.

Il 25enne della valle di Poschiavo stava terminando il suo terzo anno al servizio di Sua Santità e voleva continuare la sua missione fino alla fine di febbraio 2022. “Ho messo in pausa la mia vita civile in un’età in cui ci si evolve professionalmente. Mi sono impegnato con tutto il cuore in questa missione e, da un giorno all’altro, ci è stato detto: ‘O vi vaccinate o ve ne andate'”, ha confidato l’uomo visibilmente disilluso che spesso faceva la guardia fuori dall’appartamento del Papa. Come i suoi ex colleghi, non sente di essere venuto meno al suo giuramento. “Ho giurato di obbedire e servire lealmente il Papa finché gli ordini che mi vengono dati sono logici e li capisco. Ma in questo caso, la logica e la legge sono state ignorate. Anche il nostro comandante è stato messo davanti al fatto compiuto.

Samuele Menghini, che ha un diploma commerciale e una maturità professionale, si prepara a riprendere la sua carriera, ma non è senza simpatia per alcuni dei suoi compagni. “Per coloro che hanno una carriera nella Guardia in particolare. Molti di loro hanno accettato la vaccinazione contro la loro volontà per salvare il loro posto. È triste che si sia arrivati a questo punto.

Per l’alabardiere friburghese David Boschung, il dolore causato da questa brutale fine del servizio è altrettanto acuto. “Abbiamo lasciato la nostra famiglia, i nostri amici, il nostro paese e il nostro lavoro per impararne uno nuovo. Ci siamo investiti senza ritegno e con fede in questa missione, solo per essere buttati fuori come lebbrosi. È molto difficile da vivere e da accettare”, ha confidato il quasi trentenne, che, come gli altri partecipanti, è stato privato dell’udienza personale concessa loro dal Santo Padre per ringraziarli del loro impegno. “Questo è il momento che tutti aspettiamo nel nostro primo giorno di servizio. Un momento di grazia che ci accompagna per il resto della nostra vita. Ci è stato portato via”, dice il Gruyère, che è stato costretto a dimettersi due mesi prima della fine del suo contratto d’affitto romano.

Lo stesso disgusto è stato provato dall’uomo di Biel, che ha anche scelto di dimettersi piuttosto che essere licenziato, e ha scelto di testimoniare anonimamente. È già abbastanza difficile così”, spiega, prima di aggiungere: “È successo tutto molto rapidamente. Abbiamo dovuto rinunciare alla nostra stanza, impacchettare le nostre cose e salutare i nostri compagni prima di partire come ladri, senza il minimo gesto di riconoscimento. Questa fine brutale offuscherà per sempre i miei ventidue mesi di missione, che furono certamente difficili data la situazione, ma che avevo vissuto molto intensamente fino a quel momento. Un quarto soldato di Friburgo, ancora sotto shock dopo il suo licenziamento, non ha voluto testimoniare. Altri soldati che sono stati vaccinati all’ultimo minuto, tra cui uno del Vallese, sono ancora in caserma ma sospesi dai loro compiti fino a quando non ottengono il loro Dovevano presentare un test negativo ogni 48 ore per poter circolare nei locali.

Non c’è traccia di questo riffifi sul sito ufficiale della guardia, e non si parla della partenza precipitosa dei sei uomini. Il servizio di comunicazione sta giocando con le parole. Secondo il suo portavoce, i soldati sono stati invitati, non obbligati, a farsi vaccinare in seguito alla promulgazione dell’ordinanza sullo stato di emergenza, che subordina l’ingresso in Vaticano all’obbligo di possedere l’apposito certificato. Queste misure sono in linea con quelle adottate da altri corpi in tutto il mondo”, ha detto l’intervistato, prima di continuare, aggiungendo che non ci sarebbero state ulteriori dichiarazioni: Tre membri della guardia hanno scelto di non soddisfare questa richiesta, lasciando volontariamente il corpo. Per altri tre è stata ordinata una sospensione temporanea dal servizio. Nel frattempo, hanno lasciato il corpo”. “Il vallesano Pierre-André Udressy, che conferma il licenziamento (vedi sotto), insiste che questo non è vero. Non ci siamo dimessi. Siamo stati convocati in ufficio e ci è stato detto di uscire. Il Covid-19 avrà finito per dividere anche il cuore del Vaticano…

La guardia vallesana licenziata Pierre-André Udressy, autore di una lettera aperta (alla fine dell’articolo) indirizzata allo stesso Papa Francesco, respinge l’accusa di aver disobbedito e mancato al suo giuramento di servire il Santo Padre anche a rischio della vita. Per favore.

“Poiché le notizie viaggiano veloci, preferisco prendere l’iniziativa nel dare la mia versione dei fatti. Non sto cercando di litigare, né di aggiungere benzina al fuoco. Ho lasciato la Guardia Papale e il Vaticano con il cuore pesante ma in buoni rapporti con tutti. Voglio solo spiegare ciò che ho sperimentato. Dal treno che lo riportava da Roma, Pierre-André Udressy ha descritto le circostanze che lo hanno costretto a lasciare la capitale italiana con un biglietto di sola andata dopo diciotto mesi di missione. Prima che l’abbonato mobile non sia più raggiungibile, viene fissato un appuntamento per un incontro più sereno, nello chalet di famiglia a Troistorrents (VS). Mentre il suo impegno con il Pontefice sarebbe dovuto finire il prossimo marzo, il 24enne vallesano ha fatto le valigie e ha salutato i suoi compagni domenica scorsa. Congedato per non aver ceduto alla pressione della vaccinazione, non sarà più con la sua compagnia di 135 persone, tra cui una cinquantina di francofoni. Un colpo al cuore, anche se l’ormai ex guardia non si pente della sua scelta.

– Qual è il suo stato d’animo quarantotto ore dopo aver lasciato il Vaticano?

– Pierre-André Udressy: Sono naturalmente molto deluso, persino scioccato da questa fine brutale. Soprattutto perché tutto si è svolto in una sorta di sfocatura artistica. Ma la pressione proveniente dall’alto era tale che la posizione di ogni parte divenne insostenibile.

– Cosa vuoi dire con questo?

– In realtà, non abbiamo mai ricevuto un ordine formale per essere vaccinati. Al contrario, il nostro comandante ci ha sempre dato una libera scelta. A Natale 2020, lo Stato Vaticano ci ha informato della possibilità di iscriversi a un programma di vaccinazione. Poi abbiamo ricevuto un documento simile dalla stessa fonte il 20 agosto con una scadenza al 15 settembre. Una sorta di promemoria, ma niente di più. Poi, in quella data, il comandante ci chiamò per dirci che le cose si stavano affrettando e per avvertirci che era stata presa la decisione in alto loco che le guardie che non erano state vaccinate entro il 1° settembre sarebbero state mandate all’ospedale.

Ottobre dovrebbe andare. Tuttavia, dubito che il Papa fosse davvero consapevole di ciò che accadeva nei corridoi e negli uffici.

– Eppure è stato per proteggere la sua fragile salute che è stata fatta questa pressione…

– Sì, ma allo stesso tempo, alle sue udienze nell’aula Paolo VI assistono da 5.000 a 10.000 persone alle quali non viene chiesto di portare il tesserino sanitario, ma semplicemente di indossare una maschera e mantenere le distanze. E sappiamo quanto sia riluttante Papa Francesco, che ha subito un’operazione al colon e si è fatto asportare un polmone, a indossare una maschera e quanto gli sia difficile stare lontano dalla gente.

– Lei stesso è in contatto con lui?

– Le nostre strade si incrociano regolarmente. A volte ci dice qualche parola. Ma questo non dura e viene fatto a distanza.

– Quando hai firmato, hai giurato di servirlo e persino di sacrificare la tua vita per lui, se necessario. E lui stesso ha paragonato la vaccinazione a un atto d’amore. Il suo rifiuto non è un modo di tradire il suo giuramento?

– Niente affatto. Non ho tradito Papa Francesco. Come guardie, obbediamo al comandante, il nostro superiore, e lui, ripeto, non ci ha mai ordinato di essere vaccinati. Ci ha semplicemente dato un resoconto verbale delle pressioni a cui era sottoposto. È stato il primo a essere dispiaciuto per quello che ci è successo. Inoltre, l’obbedienza è necessariamente condizionata dal buon senso e, a questo proposito, mi dico che se anche i vaccinati possono trasmettere il virus, non sono più in pericolo di loro. In effetti, non mi sento più sicura intorno a loro di quanto lo siano loro intorno a me, che ho contratto il covid lo scorso dicembre.

– Nella sua lettera, lei suggerisce che c’è un doppio standard nel modo in cui viene trattato il personale del Vaticano…

– La Guardia è l’unica entità che è tenuta ad avere un certificato. Anche se anche loro sono sotto pressione, il resto del personale non vaccinato può ancora utilizzare i test per accedere al sito. Inoltre, sappiamo che un certo numero di ecclesiastici non sono vaccinati e non vogliono esserlo. Alcuni di loro mi hanno anche fatto i complimenti per la mia lettera.

– Si è attenuto a questa lettera per la sua protesta?

– Sì. Avremmo potuto riunirci, fare rumore nei media, manifestare, chiedere questo o quello perché tante cose ingiuste ci sono state imposte con il pretesto di un’emergenza sanitaria. Ma nessuno lo voleva. Personalmente, ho anche scritto la mia lettera di dimissioni prima di strapparla. Dimettendomi, ho sentito che non ero coerente con me stesso. Così ho scritto questa lettera, che ho iniziato a scrivere quando ho capito cosa stava succedendo.

– Cosa ti ha spinto a prendere questa linea al punto di sacrificare la tua missione?

– Diverse cose. Il fatto che il vaccino non previene una seconda infezione, né la trasmissione del virus. Né permette di gettare la maschera e prendere le distanze dal virus. Ma soprattutto, poiché il Vaticano sta parlando solo del vaccino mRNA della Pfizer, i suoi effetti collaterali sono tutt’altro che noti. Ma più che il vaccino, la sua efficacia o i suoi danni, è l’obbligo che ho combattuto. La cosa più grave è che sta accadendo in Vaticano.

– Che cosa significa?

– Il Vaticano è la capitale della Chiesa e, in questo senso, dovrebbe difendere la libertà di coscienza, la libertà in generale. Non solo non lo fa, ma impone una pressione che, per un cattolico come me, sembra inaccettabile e contraria alla sua missione.

– Una domanda più concreta: è stato licenziato senza stipendio?

– Riceverò il mio stipendio fino al 6 ottobre, giorno del mio licenziamento. E forse una parte del 13° stipendio.

– Quanto hai guadagnato?

– 1.500 euro al mese. Cibo, alloggio e abbigliamento.

– Cosa farete ora?

-Mi rimetterò in sesto e mi orienterò, e poi tornerò al mio lavoro di falegname con il datore di lavoro che ho lasciato due anni fa.

