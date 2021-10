I Confini del Sacro. Religione, Magia, Esoterismo. Oggi, Online alle 18.00

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, penso che molti di voi possano essere interessati a seguire questo evento online, organizzato dal maestro Aurelio Porfiri. Ne trovate i dettagli qui sotto. Buona lettura e buona visione.

§§§

Possiamo affermare che i rapporti fra religione, magia ed esoterismo siano stati molto più frequenti di quello che si poteva immaginare. Le sollecitazioni del mondo magico e le influenze nella società e nella cultura di società a sfondo esoterico ci richiedono una attenzione profonda su questi temi, soprattutto se visti da una prospettiva religiosa.

Ne parlano con il musicista ed autore Aurelio Porfiri, lo storico Mario A. Iannaccone, il giornalista Andrea Cionci e il saggista Luca Fumagalli.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

