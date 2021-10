Chiesa Cattolica e Comunismo, Due Chiese in Competizione. Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione su analogie “strutturali” fra la Chiesa cattolica e una sua religione concorrente, il comunismo. Buona lettura.

§§§

Comunismo e Cattolicesimo, due “chiese” in competizione

Io so che molti hanno sentito la fascinazione per il Comunismo anche nell’ambito Cattolico. Come sappiamo la cosiddetta Teologia della Liberazione non è che un modo per cercare di combinare le due cose insieme, anche se evidentemente le cose non sono così facili, anzi sono così difficili che proprio non possono stare insieme. Questa fascinazione fu favorita dall’attitudine di apertura alla modernità in senso indiscriminato portata avanti dai modernisti.

Ernesto Buonaiuti (1881-1946), un caporione del modernismo, scomunicato tre volte, nel suo libro La Chiesa e il Comunismo dice: “Il cristianesimo è nato comunista, e il comunismo è nato cristiano. Si tratta, naturalmente, di intendersi però così sul significato della parola cristianesimo, come sul significato della parola comunismo. Apriamo il libro degli Atti, ai Capi IV e V. Come si sa, il libro degli Atti degli Apostoli, ufficialmente compreso nel canone del Nuovo Testamento, è la deliziosa descrizione della edificante vita della comunità cristiana di Gerusalemme, nel primo venticinquennio della sua storia. Il libro è attribuito a Luca, medico e compagno di San Paolo, cui è parimenti attribuito il terzo Vangelo canonico, terzo dei cosiddetti Sinottici. E l’opera ha tutto il sapore delle testimonianze colte direttamente sui luoghi, con un singolare sentore di itinerari marinari, che ci fa spontaneamente rievocare, in tutta la loro patetica drammaticità, i viaggi missionari di San Paolo. Orbene, celebrando lo spirito di solidarietà e di carità che avvivava la primitiva famiglia cristiana gerosolimitana, l’autore degli Atti ci dice letteralmente così: «La moltitudine dei credenti viveva di un cuore solo e di un’anima sola. Nessuno di loro reputava proprio quel che possedeva. Ma tutto era comune fra loro… Non c’erano poveri nella comunità. Chiunque possedesse campi o casa, vendeva tutto, per deporre ai piedi degli Apostoli la somma ricavatane. E tutto si divideva fra i singoli secondo i bisogni di ciascuno».

Che la descrizione abbia alquanto del romantico appare da quel che segue. Due coniugi, Anania e Saffira, vendono il campo che possedevano. Ma non ne portano il ricavato completo agli apostoli. Pietro ne li rimprovera. E fa seguire al rimprovero una sanzione crudele. Uno dopo l’altro, Anania e Saffira son fulminati per aver nascosto parte della somma ricavata dalla vendita del loro campo.

Vien fatto naturale di domandarsi come mai questi due fedeli avevano ceduto alla tentazione di trattenersi un po’ di denaro, visto che la vendita del campo e la consegna del ricavato agli Apostoli dovevano essere un gesto spontaneo e cordiale. Perché quella restrizione mentale e pecuniaria? L’autore degli Atti non ce lo dice”. Come vediamo Buonaiuti mischia un po’ le carte, facendo sembrare quello che non è. Innanzitutto proprio quel passaggio conferma la liceità della proprietà privata, non si può donare se non si possiede. Poi conferma che quello di mettere in comune era un atto volontario, non si veniva obbligati. Poi i due malcapitati vengono fulminati non per essersi tenuti qualcosa, ma per aver promesso quello che poi non hanno mantenuto.

Ma il problema è che Comunismo e Cattolicesimo sono due “chiese” che si autoescludono, essendo il Comunismo anche una sorta di messianismo terreno e come sorta di religione assoluta esclude tutte le altre religioni. Lo aveva ben capito l’orientalista Giorgio Levi Della Vida (1886-1967) che nel suo bel libro autobiografico Fantasmi ritrovati affermava: “Il Dio dei comunisti è un poco differente da quello delle tre religioni bibliche (per le altre occorrerebbe un altro discorso) che è trascendente e sta su in cielo: è un Dio immanente, che si rivela nell’umanità associata (o nel proletariato, se si vuole) e che a volte s’identifica con essa, a volte se ne distingue. Non è implorato colla preghiera ma è servito coll’azione e col sacrificio.

E, proprio come il suo antagonista dall’altra parte del sipario di ferro, è capace di crearsi una religione e una chiesa. Il comunismo, infatti, è proprio una religione e una chiesa: coi suoi profeti-messia (la coppia Marx-Lenin presenta una qualche analogia, non proprio identità, colla coppia Giovanni-Gesù), la sua teologia, i suoi dogmi, i suoi riti; coi suoi dottori, i suoi santi, i suoi martiri; anche, ahimé, col suo Sant’Ufficio e il suo Tribunale dell’Inquisizione, e tutto quanto il resto. E partecipa anche di tutte le tendenze, buone e cattive, delle religioni universalistiche: verso la rinuncia al vantaggio dell’individuo per quello della comunità; verso lo zelo missionario per la propagazione della fede; ma anche verso l’immobilità del dogma a scapito dello sviluppo e dell’arricchimento del messaggio originario; verso il conformismo e l’intolleranza a scapito della libertà dialettica e della comprensione indulgente; verso il formalismo, la superstizione, l’idolatria a scapito del culto vivificante dello spirito”. Penso che difficilmente si possa dire meglio di questo e anche ben spiega l’impossibilità di accordi improbabili con i regimi comunisti che intendono salvaguardare la religione Cattolica non comprendendo che i Comunisti duri e puri sono sicuramente più “devoti” alla loro causa di tanti Cattolici, che cercano la quadratura del cerchio, mancando l’una e l’altro.

§§§

