Sigonella: Primo Sit-In nella Storia dell’Aeronautica. Contro il Green-Pass

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, su suggerimento di un amico e collaboratore del nostro sito, pubblichiamo questa agenzia che informa del primo sit-in mai avvenuto a Sigonella, la base dell’Aeronautica Militare divenuta famosa, fra l’altro, per lo show-down fra militari americani e carabinieri intorno a un aereo che aveva a bordo terroristi palestinesi.

C’è da rimarcare, però, che quello contro cui protestano i dipendenti dell’Aeronautica non è l’instaurazione di un odioso, inutile, anticostituzionale certificato, che ricorda i peggiori momenti di regimi pessimi, quali il nazismo e il comunismo, o il comportamento malavitoso dei nostri governanti, complice il Parlamento; no, protestano perché devono pagare il tampone…

Inoltre mi sembra interessante postare anche un tweet che testimonia come la Svezia, senza lockdown, mascherine ovunque e altri strumenti di regime, è al 50mo posto fra i morti per Covid. Interessante, no? Ma a nessuno viene il sospetto che certe misure non sia state e siano funzionali al Covid, ma esattamente il contrario? E cioè che questa malattia – che ormai Norvegia e Gran Bretagna hanno derubricato al ruolo di influenza – sia servita e serva per qualche cosa d’altro? Esattamente come dicono persone certo non vicine ideologicamente e culturalmente, come mons. Viganò e il filosofo Giorgio Aagamben?

Sigonella, venerdì sit-in Siam contro il Green pass a pagamento*

Sarà il primo della storia aeronautica

Palermo, 12 ott. (askanews) – Il SIAM (Sindacato Aeronautica Militare) ha indetto per venerdì prossimo alle ore 7 il primo storico “sit-in” della storia aeronautica davanti ai cancelli d’ingresso della base militare di Sigonella contro l’obbligo del green pass “a pagamento”. La normativa introdotta dal Governo, in vigore dal prossimo 15 ottobre, impone a tutti i lavoratori non vaccinati di dover provvedere privatamente al pagamento del

tampone necessario per l’accesso alla sede lavorativa.

“Dalle ore 7:00 alle ore 7:25 – per la prima volta nella storia il SIAM, dichiara il Segretario della Sezione di Sigonella e dirigente Nazionale Alfio Messina, scende in strada con i suoi

iscritti con un presidio pacifico per invocare la libertà di entrare liberamente nel luogo di lavoro senza dover mettere mano al portafoglio e di poter usufruire di tamponi gratuiti che

dovrebbero essere garantiti, semmai, dallo Stato, così come garantisce il vaccino a chi lo desidera.”

“Infatti, è bene ricordare che non vi è nessun obbligo di legge al momento che imponga il vaccino ai militari e, pertanto, i tamponi devono essere gratuiti nell’interesse stesso dell’amministrazione che deve garantire servizi essenziali per lo Stato e livelli di operatività imprescindibili”, aggiunge in una nota il Segretario Generale del SIAM Paolo Melis.

Già dallo scorso agosto, a tutela dei colleghi costretti a non poter accedere alle mense di servizio, il SIAM era intervenuto con i vertici ottenendo la predisposizione di un’area dedicata dove permettere ai militari senza green pass di consumare il pasto caldo alla stessa stregua degli altri. Un tentativo di discriminazione sventato grazie all’intervento del Sindacato e che oggi rischia di ripetersi.

“Siamo convinti – conclude Paolo Melis – che finché il Governo o il Parlamento non interverranno con un’apposita norma che preveda l’obbligo al vaccino, non possano esserci provvedimenti restrittivi al diritto al lavoro, come risulta essere il green

pass”.

Sweden now ranks 50th in terms of Covid deaths per capita, having had none of the lockdowns which inflicted misery across much of the rest of the world. As Sweden continues to sink down this list, the argument is being won: Lockdowns were a madness. Thank goodness for Sweden. pic.twitter.com/lXQJNDCiNY — Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) October 12, 2021

