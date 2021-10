Eucarestia e “Pandemia”: Norme e Abusi di Vescovi e Preti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e volentieri pubblichiamo questo articolo del prof. Giorgio Nicolini, direttore di Telemaria, a proposito dell’eucarestia, in particolare sul diritto dei fedeli di riceverla anche in questi tempi di “pandemia” e sotto il ricatto governativo dell’inutile, dannoso e discriminante Green Pass. Buona lettura e condivisione.

§§§

LE NORME E GLI ABUSI

NELLA DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE

In data 15 agosto 2020, la Sacra Congregazione per il Culto Divino, a firma del Prefetto Card. ROBERT SARAH, con l’approvazione del Pontefice, è intervenuta riguardo all’osservanza delle Norme Liturgiche nella Santa Messa, ribadendo l’esclusiva competenza delle Autorità Ecclesiastiche riguardo a tali norme, e dichiarando: “LE NORME LITURGICHE NON SONO MATERIA SULLA QUALE POSSONO LEGIFERARE LE AUTORITA’ CIVILI, MA SOLTANTO LE COMPETENTI AUTORITA’ ECCLESIASTICHE”.

Pertanto, sia a norma del Diritto Canonico che del Concordato STATO-CHIESA vigenti, è esclusa ogni interferenza delle autorità civili nel disciplinare la Sacra Liturgia, come purtroppo è invece avvenuto con l’illegittimo e dissacrante “accordo C.E.I.-Governo” del 7 maggio 2020.

Ne consegue che tutto ciò che è stato prescritto in tale “accordo C.E.I.-Governo” del 7 maggio 2020 (e successivi aggiornamenti), non ha alcun valore obbligante, né per i singoli Vescovi, che godono della totale autonomia giuridica e pastorale nella propria Diocesi, anche dalla C.E.I. (cfr. Can.381, §.1), né è obbligante per i Sacerdoti, né ancor meno è obbligante per i fedeli.

Riguardo allo specifico problema della distribuzione della Comunione Eucaristica, la “Sacra Congregazione per il Culto Divino” ha ribadito le norme della “Redemptionis Sacramentum” (“IL FEDELE HA SEMPRE IL DIRITTO DI RICEVERE, A SUA SCELTA, LA SANTA COMUNIONE IN BOCCA”, n.92), prescrivendo che “SI RICONOSCA AI FEDELI IL DIRITTO DI RICEVERE IL CORPO DI CRISTO E DI ADORARE IL SIGNORE PRESENTE NELL’EUCARISTIA NEI MODI PREVISTI, SENZA LIMITAZIONI che vadano addirittura al di là di quanto previsto dalle norme igieniche emanate dalle autorità pubbliche o dai Vescovi”.

L’obbligo della Comunione sulla mano, pertanto, costituisce UN GRAVE ABUSO LITURGICO che va “addirittura al di là di quanto previsto dalle norme igieniche emanate dalle autorità”.

Infatti, persino nello stesso illegittimo, dissacrante, e non obbligante “accordo C.E.I.-Governo” del 7 maggio 2020 (accordo illegittimo ed invalido, in quanto “MATERIA SU CUI NON POSSONO LEGIFERARE LE AUTORITA’ CIVILI”), non è affatto previsto tale obbligo, per le diverse Confessioni Religiose, ma soltanto – è scritto – di “AVERE CURA DI NON VENIRE A CONTATTO CON I FEDELI” nella distribuzione dell’Eucaristia .

Infatti, nei diversi accordi con le tre Confessioni Religiose così è precisato:

Per i PROTESTANTI: “La distribuzione della Comunione – Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – AVRANNO CURA DI OFFRIRE IL PANE SENZA VENIRE A CONTATTO CON I FEDELI”.

“La distribuzione della Comunione – Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – Non vi è perciò alcuna espressa indicazione né ingiunzione di “offrire il Pane” (che però non è la Presenza Reale di Cristo nei protestanti!), solo sulla mano dei fedeli, né che sia proibito darlo sulla lingua agli stessi fedeli.

Per gli ORTODOSSI: “La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – AVRANNO CURA DI OFFRIRE L’EUCARISTIA in conclusione della Divina Liturgia SENZA VENIRE A CONTATTO CON I FEDELI”.

“La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – Non vi è perciò alcuna espressa indicazione né ingiunzione di “offrire l’Eucaristia” solo sulla mano dei fedeli, né che sia proibito offrirla sulla lingua degli stessi fedeli.

Per i CATTOLICI: “La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – ABBIANO CURA DI OFFRIRE L’OSTIA SENZA VENIRE A CONTATTO CON LE MANI DEI FEDELI”.

“La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – Non vi è perciò alcuna espressa indicazione né ingiunzione di “offrire l’Ostia” solo sulla mano dei fedeli, né che sia proibito offrirla sulla lingua degli stessi fedeli.

Si nota, in realtà, dal confronto degli accordi del Governo con le tre Confessioni Religiose che solo nell’accordo “C.E.I.-Governo” è apparsa l’equivoca espressione “senza venire a contatto con le mani dei fedeli” nel distribuire la Comunione: segno evidente ed inequivocabile che tale espressione è una aggiunta richiesta dalla C.E.I. e non dal Governo, che non lo ha previsto e non lo ha preteso nei due altri accordi con la Confessione Protestante e con la Confessione Ortodossa. Anzi, per quest’ultima Confessione religiosa è noto che gli ortodossi distribuiscono la Comunione intingendo con un cucchiaio comune ed unico nel calice del Sangue di Cristo, e versandolo sulla lingua dei fedeli, come tutt’oggi avviene: e ciò – assai più problematico per la questione sanitaria – non viene impedito!

Qual è dunque la ragione dell’ingiustificato obbligo dato dalla C.E.I. ai Cattolici di ricevere la Comunione “solosulla mano”, quando neppure il Governo lo aveva previsto né ingiunto, dimostrando così la C.E.I. di andare “addirittura al di là di quanto previsto dalle norme igieniche emanate dalle autorità pubbliche”?… Tale “imposizione” è pertanto UN VERO ABUSO LITURGICO, perpetrato proprio dalla C.E.I., per inconfessabili motivi non attinenti alla “questione epidemica”, ed è stato sconfessato dalla “Congregazione per il Culto Divino”, alla quale anche i Vescovi devono obbedire.

Né il fatto che il suddetto documento del 15 agosto 2020 della Congregazione Vaticana scrive anche di seguito: “In tempi di difficoltà i Vescovi e le Conferenze Episcopali possono dare normative provvisorie alle quali si deve obbedire”, è da interpretare che tale espressione si riferisca – nel contesto – anche all’obbedienza dell’imposizione della Comunione sulla mano. La Sacra Congregazione infatti in quel punto sta esprimendo una valutazione generica su tutte le prescrizioni sanitarie in discussione – pur riprovate per l’ingerenza delle autorità pubbliche – ma alle quali attenersi comunque in obbedienza (mascherine, gel, distanziamento, ecc.), perché su quelle prescrizioni la C.E.I. non è andata “al di là di quanto previsto dalle norme igieniche emanate dalle autorità pubbliche”; al contrario, nello specifico della distribuzione della Comunione, era bene e specificatamente precisato che non si doveva andare“addirittura al di là di quanto previsto dalle norme igieniche emanate dalle autorità pubbliche”, che infatti avevano solo precisato – per la distribuzione dell’Eucaristia – di “AVERE CURA DI NON VENIRE A CONTATTO CON I FEDELI” e non di obbligare a dare la Comunione sulla mano, violando le Norme Liturgiche al riguardo. Quindi, se in questo punto la C.E.I. è andata “al di là” di ciò che hanno chiesto le autorità pubbliche, essa contravviene le disposizioni della Congregazione Vaticana, a cui invece deve obbedire, ed ha commesso e continua a commettere UN ABUSO ingiustificato, per cui NON SI E’ TENUTI a quell’obbedienza di cui scrive la Congregazione Vaticana e che, con evidenza, non si riferiva alla questione di obbedire all’imposizione della Comunione sulla mano.

La Congregazione per il Culto Divino ha perciò richiamato i Vescovi a “RICONOSCERE AI FEDELI IL DIRITTO DI RICEVERE IL CORPO DI CRISTO E DI ADORARE IL SIGNORE presente nell’Eucaristia NEI MODI PREVISTI”, sia dai Messali Liturgici che, nello specifico della Comunione, da quanto previsto e prescritto dalla “Redemptionis Sacramentum”, la quale ammonisce che: “ NON E’ LECITO NEGARE A UN FEDELE LA SANTA COMUNIONE , PER LA SEMPLICE RAGIONE, AD ESEMPIO, CHE EGLI VUOLE RICEVERE L’EUCARISTIA IN GINOCCHIO OPPURE IN PIEDI” (n.92); al contrario, è invece prescritto e proibito che “SE C’E’ PERICOLO DI PROFANAZIONE, NON SIA DISTRIBUITA LA COMUNIONE SULLA MANO DEI FEDELI ”. Questo, sì, deve essere proibito, e purtroppo non viene fatto!…

Vi è, in ultimo, ancora da ricordare che alla Congregazione per il Culto Divino, all’epoca dell’influenza suina del 2009, era stato chiesto se era lecito negare la Comunione in bocca per motivi sanitari e la risposta data dalla Congregazione Vaticana cita ancora la “Redemptionis Sacramentum”, al n.92, confermando che “ OGNI FEDELE HA SEMPRE IL DIRITTO DI RICEVERE LA SANTA COMUNIONE SULLA LINGUA NE’ E’ LECITO NEGARE LA SANTA COMUNIONE A QUALSIASI FEDELE DI CRISTO CHE NON HA IMPEDIMENTI DI LEGGE DAL RICEVERE LA SANTA EUCARISTIA ” (n.91).

Queste sono le norme della Chiesa, a cui tutti – Vescovi, Sacerdoti, Fedeli – devono attenersi!

Si lasci perciò la LIBERTA’ DI COSCIENZA di decidere in quale modo ricevere la Comunione! Ogni violazione di tale libertà di coscienza costituisce UNA GRAVE VIOLENZA ALLA COSCIENZA del comunicando. In proposito, ammonisce severamente la Parola di Dio in San Paolo, solo a riguardo del cibo terreno: e per l’Eucaristia, Pane degli Angeli, Gesù VIVO E VERO nell’Ostia consacrata?… “PENSATE A NON ESSERE CAUSA DI INCIAMPO O DI SCANDALO AL FRATELLO. Io so, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è immondo in se stesso; ma se uno ritiene qualcosa come immondo, per lui è immondo. Ora se per il tuo cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. GUARDATI DAL ROVINARE con il tuo cibo UNO PER IL QUALE CRISTO E’ MORTO!” (cfr. Rom.14,1-23).

Ancona, lì 5 ottobre 2021 Prof. GIORGIO NICOLINI

Direttore di “TELE MARIA”

§§§

