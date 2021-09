Sapri, la Spigolatrice e la Donna Sformata. Un Commento di Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri commenta l’ultima esternazione di follia di alcune povere creature a cui dà fastidio che la statua della Spigolatrice di Sapri abbia forma femminili. Dio solo sa che cosa avrebbero potuto dire sulla Venere di Milo, la Nike di Samotracia e Paolina Borghese del Canova. Ma, per fortuna, a quel tempo c’erano ancora luoghi adatti a curare e seguire chi avesse disturbi. Buona lettura.

§§§

La donna sformata

Penso tutti avrete in mente, dalle reminiscenze scolastiche, la poesia di Luigi Mercantini, La spigolatrice di Sapri, ispirata alla fallita spedizione di Carlo Pisacane a Sapri nel 1857:

“Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!’ ‘

Me ne andava al mattino a spigolare

quando ho visto una barca in mezzo al mare:

era una barca che andava a vapore,

e alzava una bandiera tricolore.

All’isola di Ponza si è fermata,

è stata un poco e poi si è ritornata;

s’è ritornata ed è venuta a terra;

sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra…”.

Alla spigolatrice in questione è stato dedicato un monumento, dallo scultore Emanuele Stifano, proprio a Sapri, alla presenza di autorità locali e del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sembrava tutto a posto, eppure c’è a chi il movimento non è piaciuto. È scolpito male? È brutto? È sproporzionato?

No, il problema è proprio il contrario, è proporzionato. Cioè ha scolpito una donna dando risalto alle forme femminili. Non l’avesse mai fatto! Come ci informa il Fatto Quotidiano, le donne Democratiche hanno chiesto di abbatterlo.

L’immancabile Laura Boldrini avrebbe dichiarato: “È un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare. Ma come possono perfino le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato? Il maschilismo è uno dei mali dell’Italia”.

Addirittura! Cioè l’esponente politico in questione si chiede come possono le istituzioni accettare che le donne appaiono come donne? I corpi sono sessualizzati, maschi e femmine li creò, e hanno caratteristiche proprie che spesso sono di forte attrattiva per il sesso opposto. Per le donne, avere un seno pronunciato, dei fianchi pronunciati, non è certamente qualcosa da vergognarsi, anzi per gli scienziati evoluzionisti questo indica all’uomo la maggiore probabilità di fecondità della donna, rendendola in questo senso preferibile ad altre. Ma come, ci hanno insegnato a dare retta alla scienza, ma solo quando gli pare?

La ben nota Monica Cirinnà ritiene che si tratti di “uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati. Questa statua della Spigolatrice nulla dice dell’autodeterminazione di colei che scelse di non andare a lavoro per schierarsi contro l’oppressore borbonico. Sia rimossa!”.

Insomma, non siamo più corpi ma idee, e il modello a cui riferirsi dovrebbe essere quello dell’androgino, la donna un po’ maschilizzata e l’uomo un po’ (ma tanto!) femminilizzato.

Lo scultore si è detto sconfortato e c’è chi ha fatto notare che quelle forme corrispondono a quelle delle donne meridionali. Solo? Quindi solo le donne meridionali sono formose? Se vi fermate a pensare per qualche minuto, senza pregiudizi, vi renderete conto della follia in cui continuiamo a precipitare, alla negazione dell’umano e di ogni cosa iscritta nel piano di Dio.

§§§

