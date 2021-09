Viganò Tapes #15. Il Pensiero Illuminista, il Paradiso Irraggiungibile.

§§§

15. Le promesse dell’Illuminismo, principalmente la libertà, la fratellanza e l’uguaglianza, erano autentiche o erano inganni per corrompere e sovvertire le monarchie, l’aristocrazia e la Chiesa?

Come ogni cosa che non viene da Dio, anche il pensiero illuminista è mendace e falso, poiché promette un paradiso in terra irrealizzabile, un’utopia umana basata su un immanentismo che contraddice la realtà oggettiva di un Dio personale e trascendente. I principi illuministi sono chimere, grottesche contraffazioni: la libertà massonica è licenza, la fratellanza è vincolo tra congiurati contro Dio, l’uguaglianza è miserabile appiattimento dell’individualità e disconoscimento dell’ordine sociale e religioso. Ed è inoltre significativo che proprio chi propaganda l’uguaglianza, consideri l’appartenenza alla loggia massonica come una condizione di privilegio che lo pone in una posizione di superiorità morale rispetto alla massa dei non iniziati.