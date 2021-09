Deotto: ora Bergoglio Vuole Devastare anche Comunione e Liberazione

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’amico e collega Paolo Deotto ci ha scritto questo messaggio – rivolto a un gruppo di amici – che con il suo permesso offriamo alla vostra attenzione e riflessione. Buona lettura.

§§§

Ora Bergoglio vuole devastare anche Comunione e Liberazione.

Cari amici, quanti hanno avuto negli anni la pazienza di seguirmi, sanno bene che non ho mai risparmiato le critiche a Comunione e Liberazione, però ho sempre riconosciuto la formidabile opera di Fede di Don Giussani, che è proseguita nel tempo, nonostante le deviazioni e i pasticci successi in CL. Comunione e Liberazione, con tanti limiti e con tanta confusione (vedi ad esempio il calderone assurdo del Meeting) è stata però negli anni il punto di riferimento di tanti bravi cattolici.

Oggi però leggo, con vero dolore, che la furia devastatrice di Bergoglio è arrivata definitivamente anche su CL, con quello che è, di fatto, il commissariamento dei Memores Domini. Vedi su https://www.ilgiornale.it/ news/politica/scontro- bergoglio-carr-n-papa- commissaria-pure-cl-1977551. html

Anni fa mi occupai a lungo, sulle pagine di Riscossa Cristiana (RIP), di quello che fu il primo atto del dispotismo bergogliano: la demolizione dei Francescani dell’Immacolata. Nessuno ha mai chiarito – anche perché non ce n’erano – le “colpe” dei vertici dei Francescani dell’Immacolata. E, come vi ricorderete, ci fu anche l’indegno tentativo di scippare l’ingente patrimonio dell’ordine, tentativo fallito perché i beni erano tutti intestati a un’associazione di laici che li gestiva e li dava in uso ai Francescani dell’Immacolata, che vivevano nella povertà assoluta.

L’esempio dei Francescani dell’Immacolata è importante perché mette bene in evidenza i due obbiettivi principali dell’opera satanica:

– Demolire un ordine religioso cattolico fiorente di vocazioni, che viveva di Fede, di preghiera, di santa povertà. Che era una luce nel mondo.

– Impadronirsi di un patrimonio ingente.

Ora, consideriamo due aspetti importanti dei Memores Domini:

– I Memores sono, direi, la parte più “pura” di quella galassia spesso un po’ confusa che è Comunione e Liberazione. Vivono in povertà, perché ogni membro dell’associazione tiene per sé solo quanto è strettamente necessario quotidianamente e conferisce il resto all’associazione. I Memores si impegnano in castità, povertà e obbedienza, vivono in piccole comunità presenti in moltissimi luoghi, hanno la loro giornata, nel rispetto degli impegni professionali di ognuno, scandita dalla preghiera.

– L’associazione dei Memores Domini è ricca, proprio perché, come dicevo sopra, ogni componente conferisce ad essa i suoi guadagni professionali. E teniamo conto che tra i Memores abbiamo impiegati e operai, ma anche professionisti, spesso di alto livello.

Il diavolo è avido e ha terrore della Fede.

Ecco quindi i suoi obiettivi:

– Fare di tutto per distruggere chi è ancora fedele a Cristo.

– Impadronirsi di ricchezze, di beni materiali, non per farne un buon uso, ma per soddisfare la sua insaziabile avidità.

In fondo a questo cammino, c’è il destino di ogni opera dei diavolo: morte e distruzione, le uniche cose che sa fare.

Adesso è il turno dei Memores Domini di Comunione e Liberazione e sono felice che Don Giussani sia in Cielo a godere il suo meritatissimo premio e non più su questa terra a soffrire per queste miserabili guerre.

Quando il Signore vorrà ci donerà un Papa cattolico. Forse per ora non lo meritiamo.

Preghiamo quindi perché i Memores, di cui è iniziata ufficialmente la persecuzione, sappiano restare saldi nella Fede. Tutto il resto non ha importanza, Bergoglio e la sua gang potranno anche impadronirsi di tutti i beni materiali dell’associazione, ma non potranno rubare la Fede a chi realmente la possiede.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: cl, deotto, memores



Categoria: Generale