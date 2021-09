Da Israele i Dati sui Contagi fra “Vaccinati” e non “Vaccinati”. Guarda guarda…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post brevissimo – che riporta ciò che scrive il canale In Telegram Veritas, che ringraziamo, che dà ulteriori elementi di giudizio sull’efficacia del siero genico che ci vogliono iniettare a ogni costo, con la complicità di medici, politici, e giornalisti, nella più colossale operazione finanziaria, di sperimentazione su miliardi di persone e di controllo sociale della storia. Ovviamente, questo genere di notizie non le troverete sui giornali italiani, salvo forse La Verità, e tantomeno nelle televisioni. Ma sapete che il governo paga i giornali per fare “buona informazione” sul Covid, no (50 milioni Conte, 20 Draghi)? Che cosa vi aspettate? Buona visione e buona lettura.

Una TV Israeliana dimostra, statistiche alla mano, che i vaccinati hanno praticamente le stesse probabilità di essere positivi dei non vaccinati

“Non c’è quasi differenza tra essere vaccinati o meno, si ha la stessa probabilità di ammalarsi”

“Analizziamo i positivi di ieri”:

-279 persone in totale (over 60)

-250 casi positivi di completamente vaccinati

-29 casi positivi di non vaccinati o solo parzialmente

Il 90% dei positivi era completamente vaccinato e solo il 10% non vaccinato o parzialmente vaccinato.

I sieri genici non prevengono il presunto virus, mai isolato.

I vaccinati sono nelle stesse condizioni degli altri.

Il Green Pass, quindi, non ha alcun motivo di esistere, se non nei romanzi distopici.

