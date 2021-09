Investigatore Biblico. La Traduzione di Efesini, una Scivolata verso Lutero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Investigatore Biblico ci segnala una nuova scoperta…e noi la offriamo alla vostra attenzione e riflessione. Buona lettura.

Oggi parliamo della Lettera agli Efesini. Quello che vado a illustrare è un palese errore con condimento protestante.

Andiamo al versetto:

CEI 1974: “Cercate ciò che è gradito al Signore” (Ef 5,10);

CEI 2008: “Cercate di capire ciò che è gradito al Signore” (Ef 5,10).

Ora vediamo il testo originale greco:

“δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ”.

Il termine in questione è “δοκιμάζοντες “ – “dokimàzontes”.

“Dokimàzontes” deriva da “dokimazo” che può significare: esaminare, verificare, scrutare, valutare, cercare, ecc.

Vocabolario greco: ‘dokimazo’

Prima di scrivere la mia riflessione, prendete un minuto e confrontate nella vostra mente le due diverse espressioni: CERCARE vs. CERCARE DI CAPIRE.

Il primo, un verbo che indica una ricerca, un qualcosa di attivo; l’altro un flebile tentativo di comprensione. Ben diversi, non trovate?

Nella fattispecie una cosa è combattere per “cercare” ciò che piace a Dio, altra cosa è “cercare di capire” ciò che piace a Dio.

L’uno implica di conoscere con certezza cosa già sappiamo piaccia a Dio, l’altro è colmo di incertezza e relativismo.

I Traduttori 2008 nuovamente abbracciano ciò che ricorda a gran voce la dottrina luterana sulla salvezza: la vita eterna non dipende dallo sforzo dell’uomo che cerca e sceglie il Paradiso, ma esclusivamente dalla Grazia di Dio. Secondo Lutero le opere non contano, Dio ha già scelto chi si salva e chi no.

In tutto questo l’uomo resta solo spettatore.

Per carità, ognuno è libero di formulare la propria dottrina. Ma quella Cattolica non può essere riformulata, come storia insegna.

Per non parlare poi del tono che assume l’espressione “cercate di capire”.

A ma sembra quasi una sfottuta. Avete inteso bene.

Il figlio dice a mamma: “Mammà, nun agg’ capit’ che vvordì o maestro”.

Ed ella risponde: “Vabbuo’ Gennari’! Vedi nu poco e cerca di capire!”

Insomma, scherzi a parte, il versetto in questi termini è desolante, oltre che protestante. Uno potrebbe aspettare tutta la vita di “cercare di capire” cosa piaccia a Dio, e poi…

Tornando su un aspetto testuale, nel testo originale non c’è la presenza del verbo “capire”.

E’ un’aggiunta arbitraria!

Per questo non si può non leggere tra le righe una volontaria propaganda della dottrina della giustificazione.

Essa, infatti, afferma che l’essere umano non può ritenersi ‘giusto’ perché compie le proprie opere e azioni, ma che può esserlo solamente attraverso la grazia dell’azione salvifica di Gesù Cristo (solus Christus) e attraverso la fede (sola pistis, sola gratia).

Dottrina della giustificazione

Per Lutero l’uomo non deve fare nulla in particolare per salvarsi. Deve solo “credere”.

Per fare un ripassino (è sufficiente una lezione di storia del liceo), questa eresia fu condannata senza sfumature dal Concilio di Trento.

In rete è possibile rinfrescare ogni conoscenza in merito.

Lascia, quindi, perplessi, assistere a queste traduzioni da rifiutare categoricamente, promosse e servite in modo subdolo e strisciante. Traduzioni che, senza un’adeguata conoscenza, portano a compimento deviazioni dottrinali di una certa gravità.

Conoscendo, poi, San Paolo e la sua vita, risulta quasi ironico che invitasse i suoi a “cercare di capire”, con il naso alzato, aspettando che cadesse la pera dal cielo.

San Paolo afferma senza dubbio un “Cercate”, che presuppone una ricerca attiva di ciò che è gradito a Dio, con la mente e con le azioni.

Inoltre, l’espressione “cercate di capire” può anche avere un forte risvolto negativo di fondo: “si, fate pure lo sforzo, ma vi sarà impossibile”.

Se non avessi letto attentamente la Lettera agli Efesini, non me ne sarei mai accorto. Il che, se permettete, mi fa piuttosto infervorare.

Come vedete, cari lettori, il processo di “investigazione” sta portando a casi gravi come questo, dove viene inserito un termine che non esiste nel testo originale (capire), per promuovere una dottrina non cattolica.

Male, male, male, signori traduttori. E chi approva questi testi.

Vi ringrazio per le numerose segnalazioni che mi state inviando. Le sto valutando ad una ad una e presto preparerò altri articoli. Vi ringrazio del continuo sostegno.

Investigatore Biblico

