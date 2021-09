The Spectator: gli Italiani Erano Fascisti, Approvano il Green Pass. Nihil Sub Sole Novi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, su suggerimento di uno di voi sono andato a leggere questo articolo, apparso su lo Spectator, e seguendo il consiglio del nostro amico l’ho tradotto. Potremo risentirci, del suo contenuto; ma difficilmente si potrà negare la sostanza. E d’altronde anche la violenza verbale di gente come Lucarelli, parendo, Burioni e altre creature del genere fa risuonare nelle orecchie di chi ha studiato quel periodo – gli anni ’20 – echi profondi, dall’olio di ricino alla denigrazione degli avversari politici (“Cagoja”). Buona triste lettura.

§§§

All’inizio di agosto, l’Italia ha vietato ai non vaccinati la maggior parte della vita sociale, poi la maggior parte dei viaggi e ora la maggior parte del lavoro. I non vaccinati sono dei paria.

Eppure, a differenza della Francia, per esempio, dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro i passaporti vaccinali obbligatori, in Italia quasi nessuno ha protestato contro “Il Green Pass” che è ora il più draconiano d’Europa.

Gli italiani non sono mai stati particolarmente amanti della libertà, e di conseguenza la libertà non è mai fiorita in Italia. Questo, credo, spiega perché questa rimozione delle libertà di base – o dei diritti, se dobbiamo – degli italiani non vaccinati da parte del premier non eletto Mario Draghi sia così popolare.

Giovedì, il governo di unità nazionale di Draghi ha emesso un nuovo decreto che estende “Il Green Pass” a tutta la forza lavoro: 23 milioni di italiani. Questo entrerà in vigore il 15 ottobre.

I non vaccinati sono già stati banditi dal 6 agosto dalla maggior parte dei luoghi pubblici al chiuso come bar, ristoranti e palestre, più molti all’aperto come gli stadi di calcio e il Colosseo. E dal 1° settembre da aerei, traghetti, treni interregionali e pullman, oltre a università (personale e studenti) e scuole (solo personale). Il vaccino è obbligatorio per gli operatori sanitari da aprile.

Più o meno le uniche attività comuni che i non vaccinati saranno ora autorizzati a fare fuori dalle loro case sono lo shopping – e la messa.

Possono ancora ottenere ‘Il Green Pass’ pagando un test Covid ogni 48 ore – ma presumibilmente pochi lo faranno – oppure se hanno avuto il Covid e lo possono dimostrare.

Il fatto che il 75% degli italiani sopra i 12 anni sia già completamente vaccinato e l’80% dovrebbe esserlo entro la fine di questo mese non ha fatto alcuna differenza. Nemmeno il numero relativamente basso di casi di Covid in Italia – circa 4.500 nuovi casi e 50 morti al giorno (la Gran Bretagna, in confronto, ha circa 29.500 nuovi casi e 175 morti al giorno).

L’ex capo della Banca Centrale Europea Draghi, che ha salvato l’euro con il suo massiccio acquisto del debito sovrano della zona euro, apparentemente pensa che per salvare l’Italia tutti quelli sopra i 12 anni devono essere vaccinati.

Le pene per chi viene colto in flagrante senza ‘Il Green Pass’ includono multe fino a 1.500 euro (1.200 sterline), la chiusura temporanea di locali commerciali e di intrattenimento e la sospensione dal lavoro senza stipendio – ma non il licenziamento.

Ci sono circa 11 milioni di italiani, dai 12 anni in su – circa il 20% – che non hanno avuto una prima dose del vaccino con una seconda prenotata – il requisito per il pass. Si potrebbe supporre che ci siano molti più milioni di italiani vaccinati profondamente preoccupati per una così grave violazione delle libertà civili dei non vaccinati. Non ci sono.

Le proteste in Italia contro ‘Il Green Pass’ sono state patetiche. C’è stato molto linguaggio violento sui social media ma poca violenza effettiva.

Praticamente nessuno ha ascoltato gli appelli a bloccare le principali stazioni ferroviarie il 1° settembre, quando il divieto è stato esteso ai viaggi a lunga distanza. Un gran numero di poliziotti ha aspettato invano.

Sì, alcuni operatori sanitari e insegnanti sospesi stanno facendo causa allo stato per violenza privata e discriminazione – e molti altri da altri lavori seguiranno l’esempio – ma i giudici stanno decidendo contro di loro per una serie di ragioni, come quella molto scivolosa che i loro diritti non sono violati perché possono ancora ottenere ‘Il Green Pass’ se pagano per un test Covid ogni due giorni.

Non sappiamo quanto dura l’immunità da vaccinazione o l’aumento della resistenza – eppure ‘Il Green Pass’ è valido per 12 mesi. I vaccinati possono ancora, ovviamente, essere infettati e possono infettare gli altri. Questo significa che l’unica giustificazione davvero convincente per il divieto italiano dei non vaccinati – il raggiungimento dell’immunità di gregge – sembra fallace. In Italia, per esempio, più di un terzo del totale – 59.305 – di coloro che si sono infettati con il Covid in agosto erano parzialmente o completamente vaccinati.

Draghi è il sesto premier non eletto in Italia da quando Silvio Berlusconi si è dimesso nel 2011 – non eletto nel senso che né lui né gli altri cinque sono arrivati al potere attraverso le urne come capo di una coalizione o di un partito vincente. Eppure, se le elezioni si tenessero oggi, Draghi potrebbe effettivamente vincere, tanto sono popolari i suoi mandati vaccinali. Più di due terzi approvano sia Draghi come premier che il suo trattamento draconiano dei non vaccinati, secondo i sondaggi. Una percentuale simile pensa che dovrebbe essere ancora più dittatoriale e sostituire “Il Green Pass” con la vaccinazione obbligatoria. In effetti, il 61% degli italiani pensa che, lungi dal privarli della libertà, tutti questi divieti in realtà aumentano la loro libertà.

L’unico partito che si oppone alla trasformazione dei non vaccinati in paria è il post-fascista Fratelli d’Italia, che nella maggior parte dei sondaggi degli ultimi mesi ha un sostegno leggermente superiore (circa il 20%) rispetto ai suoi due rivali più vicini, la Lega di estrema destra con cui è normalmente alleato e il Partito Democratico post-comunista. Ma su questo tema non è affatto in sintonia con la stragrande maggioranza.

Nulla di tutto ciò mi sorprende dopo un quarto di secolo che vivo qui, perché la cosa dell’Italia è che fa solo finta di essere un paese libero. Lo si vede nelle piccole cose come la carta d’identità che devi avere e mostrare sempre. O nella domanda “dove risiedi?” piuttosto che “qual è il tuo indirizzo? E nei blocchi stradali ovunque presidiati da poliziotti con mitragliatrici che fermano le auto a caso. Ci sono così tante leggi e così tanta burocrazia che tutti sono colpevoli di qualcosa.

In Italia, se vieni fermato per guida in stato di ebbrezza – come è successo a me, curiosamente, da un vigile urbano chiamato Mussolini – per riavere la patente devi dimostrare che sei idoneo a guidare alla fine del tuo divieto con un esame del sangue. Questo verifica il tuo consumo medio di alcol, il che significa che devi smettere di bere un mese buono prima del test. Se lo superate, riavrete la vostra patente per tre mesi, durante l’ultimo mese dei quali dovrete smettere di bere e fare un altro esame del sangue. E così via.

La ragione per cui gli italiani sono così infedeli alla libertà è stata identificata, credo, dall’antropologo francese del XIX secolo, Gustave Le Bon, e dal suo libro cult La Psychologie des Foules (1895). Le Bon definì l’era moderna come “l’era delle folle” – non della democrazia – perché dopo il crollo della vecchia Europa, la folla era l’ultimo potere sovrano rimasto. Ma la folla è impotente, notò, senza un leader carismatico.

Le Bon ha fatto una distinzione particolare tra le folle anglosassoni e quelle latine:

“È più specialmente nelle folle latine che l’autoritarismo e l’intolleranza si trovano sviluppati nella misura più alta. Infatti, il loro sviluppo è tale nelle folle di origine latina che hanno interamente distrutto quel sentimento dell’indipendenza dell’individuo che è così potente negli anglosassoni. Le folle latine si preoccupano solo dell’indipendenza collettiva della setta a cui appartengono, e il tratto caratteristico della loro concezione dell’indipendenza è il bisogno che sentono di portare coloro che sono in disaccordo con loro in immediata e violenta sottomissione alle loro credenze”.

“Tra le razze latine, la parola democrazia significa soprattutto l’obliterazione della volontà e dell’iniziativa individuale a favore dello Stato. A quest’ultimo viene sempre più concesso il potere di gestire, centralizzare, monopolizzare e produrre. (…) Tra le razze anglosassoni, soprattutto in America, la stessa parola democrazia significa, al contrario, lo sviluppo intenso della volontà individuale e la limitazione dei poteri dello Stato (…)”.

Sperimentare in prima persona come gli italiani stanno reagendo alla crisi di Covid mi ricorda che la narrazione storica dominante sul fascismo inventata dal Partito Comunista Italiano – il più grande partito comunista al di fuori del blocco sovietico – per assolvere gli italiani dalla colpa è una sciocchezza: che il fascismo è stato imposto non voluto. Gli italiani hanno voluto il fascismo per fermare il comunismo. Non è stato imposto. Così come vogliono questa nuova forma di dittatura per fermare il Covid.

Nicholas Farrell

Nicholas Farrell è l’autore di Mussolini: A New Life (Weidenfield & Nicolson/Orion Phoenix)

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, fascismo, spectator



Categoria: covid