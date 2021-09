Viganò Tapes #7: Delirio di Onnipotenza dei Tiranni. E le Masse Lasciano Fare…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ecco la settima puntata del percorso dei Viganò Tapes, le mini-interviste realizzate da Robert Moynihan, fondatore e direttore della rivista Inside the Vatican con l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, in inglese. Qui sotto trovate la traduzione del video. Buon ascolto e buona lettura.

§§§

§§§

Trascrizione in italiano

San Paolo era cittadino romano, e in quanto tale aveva dinanzi a sé l’esempio di un potere regolato da leggi che hanno poi costituito le basi del diritto degli Stati occidentali e che sono state fatte proprie anche dalla Chiesa. L’autorità che ci governa oggi, invece, ha cancellato millenni di civiltà greco-romana e cristiana, riportandoci alla barbarie degli Assiri, all’assenza di leggi e di principi assoluti ai quali sia tenuta a conformarsi anche l’autorità stessa. Chi detiene il potere si presenta come rappresentante del popolo, ma di fatto agisce contro il popolo, senza alcun vincolo, senza limiti né dall’alto – visto che ha cancellato l’origine divina del potere dei governanti – né dal basso, visto che non consente ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti se non quando è certo di poter manipolare il voto a proprio vantaggio.

Ci tengo a sottolineare questo imbarbarimento del diritto, che a mio avviso è la causa della crisi dell’autorità, della sua perversione e della sua sfrontata arroganza. Questi tiranni, asserragliati nei loro palazzi custoditi da guardie armate, si comportano come Sennacherib, deificando in se stessi l’autorità, in un delirio di onnipotenza garantito loro dalla disponibilità di mezzi finanziari, politici e mediatici.

E ciò che lascia sconcertati è che le masse si lascino tiranneggiare, proprio in un’epoca che ha fatto della Rivoluzione uno dei temi chiave della modernità, al punto da introdurne i principi sin nel sacro recinto con il Vaticano II. Ad uno sguardo genuinamente cattolico, tuttavia, il caos si manifesta sia nella ribellione all’autorità buona, sia nell’obbedienza servile all’autorità malvagia, in una sovversione che abbiamo oggi sotto gli occhi e che ci lascia increduli nella sua anacronistica arroganza.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: caos, tapes. #7, vigano



Categoria: Generale