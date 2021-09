Povera Italia, nelle Mani del Popolo dell’Autunno (Quello di Ray Bradbury…).

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Paolo Deotto ci offre questo panorama di desolazione. Credo sia difficile non condividerne la mestizia, e la lucidità Ma insieme al suo commento, ci regala anche un piccolo brano di un grande autore di fantascienza, Ray Bradbury, che sembra attagliarsi così bene a certe tipologie umane che abbiamo sotto gli occhi. Buona lettura.

***

“Per alcuni, l’autunno viene presto, e permane per tutta la vita, quando ottobre segue settembre e novembre tocca ottobre e poi, invece di dicembre e del Natale, non c’è la stella di Betlemme, non c’è letizia, ma ritorna settembre e il vecchio ottobre, e così via, per tutti gli anni, senza inverno, senza primavera, senza estate vivificatrice. Per questi esseri, l’autunno è la stagione normale, l’unica stagione e non c’è per loro altra scelta. Da dove vengono? Dalla polvere. Dove vanno? Verso la tomba. E’ sangue che scorre nelle loro vene? No: è il vento della notte. Che cosa pulsa nella loro testa? Il verme. Che cosa parla attraverso le loro bocche? Il rospo. Che cosa guarda attraverso i loro occhi? Il serpente. Che cosa ode attraverso le loro orecchie? L’abisso tra le stelle. Scatenano il temporale umano per le anime, divorano la carne della ragione, riempiono le tombe di peccatori. Si agitano freneticamente. Corrono come scarafaggi, strisciano, tessono, filtrano, si agitano, fanno oscure tutte le lune, e rannuvolano le acque chiare. La ragnatela li ode, trema…si spezza. Questo è il Popolo dell’Autunno. Guardatevi da loro.”

da “Il popolo dell’autunno” , di Ray Bradbury

§§§

Ipocrisia, menzogne continue e vili ricatti. E non siamo ancora arrivati al fondo della fogna. Ma dov’è l’opposizione? Ci sono ancora uomini, o ci sono solo pecore imbesuite?

Siamo – quasi – al gran finale di una commedia oscena. Cosa ci resta ancora da salvare?

Adolfo Draghi ha mostrato in pieno ciò che è, con l’acre gusto volgare di una ballerina di terz’ordine che non ha timore di denudarsi per trenta denari. E attorno a lui, nello squallido avanspettacolo della morte dell’Italia, danzano gli zombie, orgogliosi di “essere al governo” e ognuno rivendica qualche “merito”.

Pagheranno davanti al Padreterno, ma se in Italia ci fossero ancora degli uomini e non solo dei rammolliti incapaci di usare il cervello e il cuore, dovrebbero già pagare adesso un salato acconto per tutto il male che hanno fatto e stanno facendo.

Ipocrita Adolfo Draghi. Il vaccino non è obbligatorio, assolutamente no. Peccato che se non lo fai, e non ottieni così il mitico “green pass”, non fai più nulla e, soprattutto, dulcis in fundo, perdi il lavoro. In mezzo alla strada, alla fame.

Questo è semplicemente un ricatto, un vile ricatto, perché è chiaro che la paura di non poter più campare, mantenere la famiglia, pagare l’affitto, e le mille altre cose che le persone normali hanno sempre fatto, questa paura spingerà anche i più dubbiosi a porgere il braccio per farsi iniettare quel “chissà cosa” che chiamano vaccino.

L’ordine di lorsignori è stato chiaro: vaccino per tutti. Adolfo Draghi e Vidkun Mattarella, obbedienti, provvedono.

Però devono ricordarsi che la Storia si ripete e prima o poi il conto arriva. E i loro ben più illustri predecessori finirono l’uno suicida (Adolfo Hitler) e l’altro fucilato (Vidkun Quisling).

Ma Adolfo e Vidkun fanno il loro mestiere di killer ben pagati.

Suscita ben più rabbia e nausea vedere gli utili idioti che danzano attorno al trono di Adolfo e rivendicano i loro meriti nella demolizione dell’Italia. Ma un Letta è ancora (forse) perdonabile, perché ha già dato infinite prove di non disporre di materia grigia. Chi è veramente imperdonabile è Salvini, che ha voluto appoggiare e appoggia un governo che ha via via sempre respinto le proposte della Lega. E ora Salvini, di fronte all’osceno ricatto del Green Pass, non trova niente di meglio da dire che “E’ merito della Lega se il vaccino non è stato reso obbligatorio”. Ma anche Salvini pensa che il popolo italiano sia composto unicamente da idioti? Se vuole salvare un briciolo di dignità, ritiri l’appoggio al governo in camicia bruna. È pur vero che il governo avrà la maggioranza anche senza i voti della Lega, ma la Lega e Salvini potranno salvare, appunto, un minimo di dignità.

Per ora Salvini ricorda solo quell’avvocato che era così tanto bravo da riuscire a spostare la fucilazione del suo cliente dalle 5 alle 7 del mattino, evitandogli così un’alzataccia.

Nella danza macabra entra anche il Parlamento che, già esautorato al 90%, ora viene preso da libido di definitiva autodistruzione e si appresta a stabilire l’obbligo del Green Pass anche per l’attività parlamentare. Come i dannati sulla barca di Caronte, che incitano il diavolo a portarli alla svelta all’inferno. Vedi su https://www.ilgiornale.it/news/politica/certificato-verde-anche-parlamento-mese-tempo-mettersi-1975864.html

E Adolfo Draghi, ormai rassicurato sui vaccini, può iniziare un altro percorso essenziale per la distruzione: l’adesione al terrorismo climatico. Vedi su https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/09/17/clima-draghifinora-venuti-meno-a-promesse-accordo-parigi_6fb8575f-c77e-4e56-9ba6-e1f48d56bcf4.html

Che dire? In Italia purtroppo non esistono le condizioni e tanto meno i leader per una vera rivolta popolare. Solo il Padreterno, se lo meriteremo, potrà salvare ancora la ex culla della cristianità e della civiltà. Perché solo Lui può far risorgere i morti.

Ma lo meriteremo? Guardiamoci indietro, negli ultimi cinquant’anni. Divorzio, aborto, suicidio assistito, eutanasia, propaganda di ogni perversione sessuale. Lo meriteremo?

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bradbury, deotto, draghi



Categoria: Generale