Perché la Fede, Oggi? Occore Scegliere, con la Luce o con le Tenebre.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vitantonio Marasciulo, il direttore de Il Borgo di Monopoli, ci ha cortesemente inviato questa riflessione su un tema che ci accomuna tutti: la fede. Buona lettura, e buona riflessione.

§§§

Perché la fede?

Perché la fede? Perché è l’energia invisibile spirituale della vita stessa di una persona. Vedo in TV tanti programmi dedicati al cibo. Quante pietanze. Mi viene da pensare ad un passo del vangelo: “Non si può vivere di solo pane, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio”. Del nutrimento dello spirito, che è poi l’essenziale, sono in pochi a parlarne. Quant’anche una persona avesse ogni ricchezza materiale e non avesse la ricchezza dello spirito, come potrebbe orientare la sua realizzazione personale? Si verifica che lo Spirito Santo è al servizio della materia. Possibile questo rovesciamento? Il quesito fortemente attuale che gira sempre più frequente fra le labbra della gente è il seguente: “Nel male stavo e nel male rimango, sono deluso/a, non mi fido più di Lui e di chi lo rappresenta”. Ancora: “Non esiste Dio. Meglio vivere la vita come mi aggrada; faccio quello che voglio, il comandamento sono IO”.

Non ho la pretesa d’essere un illuminato e tanto meno di disporre della conoscenza biblica nella sua totale espressione. Sono semplicemente un credente e da credente sento la necessità di esprimere le mie convinzioni in ordine al mistero divino. Essere di Cristo equivale a vivere la Kenosis (svuotamento di sé stessi) di san Paolo memoria. Significa essere lucerna che ha bisogno ogni giorno di olio per farsi luce; essere fiore che ha bisogno d’essere innaffiato ogni giorno e di stare alla luce. Similmente l’anima deve essere purificata ogni giorno dallo spirito di Cristo e dunque deve essere allenata ogni giorno al silenzio della preghiera e dell’Eucaristia, allenamento che fa diventare performanti da guidare le coscienze dal piano dell’insicurezza al piano della sicurezza; dall’angoscia alla serenità. Ecco per conoscere Dio, il silenzio della preghiera è il luogo preferito, perché ci fa rientrare in noi stessi per conoscerci meglio in sua compagnia. Il luogo per eccellenza per incontrarlo è l’Eucaristia, in cui Cristo si fa presente. Chiediamo al nostro parroco di educarci a vivere meglio l’Eucaristia. Lui saprà farcela vivere pienamente. Contro la pandemia generata da menti perverse l’antidoto è dunque la preghiera, il rosario, l’Eucaristia. Saranno più stringenti quando i tempi si faranno più duri.

Che cos’è la fede? La fede è un dono insito nel dono stesso della vita, quindi nessuno se lo può dare in automatico. Siamo nati in Cristo, che vive spiritualmente in noi, suo tempio. Lui è l’istruttore di “scuola guida”, noi disponiamo la macchina del nostro io, affianco Lui, per dotarci di valida patente ed essere abilitati a circolare per le strade della vita con il “cyborg” divino e non con il cyborg della nanotecnologia del transumanesimo ideato da Elon Musk di Tesla. Quel “cyborg” è la scintilla divina che crea l’uomo nuovo. E’ difficile trovare un uomo che nella sua vita non abbia avvertito dentro di sé quel fuoco che ti spinge ad amare e d’essere amato; ad avvertire la nostalgia della gioia, della felicità, della pace. Oggi quel fuoco è presente, ma è tenuto vivo da pochi, perché soffocato com’è dal materialismo modernista. L’effetto è che siamo diventati zombie, fantasmi ambulanti, massa e dunque acefali in mano ai demiurghi del male. L’effetto è che il mondo è diventato una polveriera e l’uomo si è trasformato in dio di sé stesso e l’anarchia della confusione e dei valori ha preso piede. Sconcerta constatare a che livello siamo scesi con Cristo messo all’angolo. Per i credenti, più Cristo viene messo all’angolo, più prende vigore nel proprio cuore. Dio con la croce e risurrezione di Cristo ha voluto liberarci dal peccato che tiene schiavo l’uomo, lo soffoca, lo disunisce, lo distrugge. Quel sangue versato sulla croce e sulla via della croce è per noi fonte di salvezza, perché libera l’uomo dal male, gli dona gioia di vivere, pace, letizia, occhi puri, umiltà, fratellanza in nome però di un solo Dio manifestato da Gesù Cristo. Non di fratellanza con tanti dii per sposare poi la religione mondiale dell’umanesimo, progetto che a tutt’oggi sta andando avanti.

Sempre fede? Immaginate: se il Signore, sebbene fosse innocente, avesse reagito con la forza alla sentenza di morte, e poteva farlo, essendo Figlio di Dio per evitare la morte; ma lui ha scelto di morire per risorgere. La risurrezione testimonia che Gesù Cristo è cosciente d’essere figlio di Dio, non un semplice profeta o illuminato come lo vogliono far passare oggi per meglio seminare il fumo di satana di san Paolo VI memoria. Con la risurrezione Cristo è una sola cosa col Padre e con lo Spirito Santo e ha ucciso il peccato che deforma l’uomo, sua creatura. Ci ha indicato quindi che la via da seguire è vivere in comunione con Lui. Quando una persona si slega da quella unione non può far nulla da sé. Diventa preda delle mode, delle ideologie, del conformismo, del materialismo. Lui stesso si fa dio, quando invece siamo fatti non di materia ma di spirito Divino, che è amore e dunque non siamo creati per vivere gli uni contro gli altri, che fa soffrire, che fa vivere il limite finito dell’uomo, che può portare alla morte. La persona invoca aiuta perché ha sperimentato la vita e vuole vivere ancora. Il cristiano invoca Cristo per condividerne l’esperienza della resurrezione e poter vivere in pace sulla terra; in pace con sé stesso e con gli altri. La croce oggi non la sposa quasi più nessuno, perché sono pochi quelli disposti a fare sacrifici, cioè a rendere sacra la propria persona.

Con la croce Cristo invita l’uomo a non rimanere inchiodato al Venerdì Santo. C’è tanta gente che per tutta la vita cova odio, senso di colpa, rabbia, rancore, eccetera. La croce di Cristo ci insegna e ci invita al perdono, ci insegna e ci invita alla pazienza; ci insegna e ci invita a non giudicare. Alla scuola della croce si impara ad amare sè stessi e il prossimo, altrimenti la vita diventerebbe una catena di odio e non onoreremmo appunto la croce che è Amore, reso tale fino allo spargimento di sangue. Da quelle legna bagnate di sangue Cristo non ha detto “ve la farò pagare”. Non ha condannato le sue creature che lo hanno giudicato, ma ha perdonato. Ha perdonato l’umanità, quella di quel momento, quella di ieri, quella di oggi, quella di sempre. Non ha giudicato i suoi aguzzini, ma li ha colmati di benedizione d’amore: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Ci invita dunque a fare lo stesso: non condannare e non giudicare e di essere lieti e puri di cuore, per vivere in saggezza divina il dono della vita.

Vivere nella fede. Il Padre della vita ha fatto il Creato, lo ha affidato all’uomo; ha illuminato il tutto con la luce dell’uomo-Dio, suo Figlio. Per questo sa nella sua onnipotenza, come la sua creatura deve vivere per essere come Lui armonia, amore, bellezza: liberarlo dalla schiavitù del peccato, per mezzo di Cristo che non è un profeta o un semplice illuminato, ma è figlio di Dio, risuscitato da morte. Pensate: se non ci fosse stata la risurrezione e Cristo fosse un impostore, non ci sarebbe stata neanche la luce del creato: il cielo si sarebbe fatto buio: niente sole, niente aria che respiriamo, niente luna, niente stelle. Senza la luce non c’è vita sul creato. Senza la luce dello spirito di Dio non c’è vita per l’anima dell’uomo. Il Padre della Vita ha fatto il mondo per mezzo di lui e con lui, non avrebbe senso il creato senza Cristo Gesù, sarebbe già scomparso, distrutto, finito in cenere per mano delle forze del male, piega che il mondo di oggi ha intrapreso più che mai.

Forza della fede! Senza la croce l’uomo non può sperimentare la risurrezione. Avviene quando attraversiamo il dolore in sua compagnia. Già attraversare il dolore, non evitarlo, come spesso chiediamo nelle preghiere. Perché la sofferenza ci forma se vissuta con Cristo. L’automatico non ci forma. Alla fine della salita sperimentiamo la risurrezione. Attraversare il dolore è chiedere a Dio di darci forza, di entrare in quel male e trasformarlo in bene: questa è risurrezione. La risurrezione la si sperimenta ogni volta che riusciamo a superare i conflitti interiori, che le paure e le ansie convivino senza che le stesse ci sopraffacciano. Resurrezione è quanto non diamo spago a chi ci vuol far del male. Ma perdonare in nome della croce, “perché non sanno quello che fanno”. Resurrezione è vivere nell’umiltà. E’ ascoltare l’altro col cuore. E’ risurrezione in ogni bambino che viene al mondo. Quando doniamo agli altri la gioia di Cristo e di Maria, con un sorriso, con un servizio di aiuto, soprattutto a chi è nel bisogno. E’ quando c’è amore fra gli uni e gli altri. E’ risurrezione quando non alimentiamo l’odio nelle famiglie, ma portiamo la pace. E altro ancora.

Assenza di fede! Non c’è risurrezione per chi segue le mode; chi si fa bere il cervello dalla TV, da internet, dai quotidiani e dai periodici tutti uniti a suonare lo stesso copione per fare sistema e per essere prepotenza istituzionalizzata in nome di una perversa cabina di regia mondialista, entro la quale vi è il nostro Draghi: “Non vaccinarsi equivale a morire”. Per passare poi allo strumento ricattatorio del green pass. E che dire poi della new age, della religione universale umanitaria, del panteismo, delle ideologie, del dio denaro, dove Gesù Cristo è buttato fuori. “Occorre decidersi prima che sia troppo tardi”, ha affermato ultimamente la Madonna nei messaggi ai veggenti a Medjugorje.

Occorre dunque decidersi da che parte stare: con Cristo o con l’anticristo, con la luce o con le tenebre. Non ci sono vie di mezzo. Prima che sia troppo tardi, pena il rischio totale di perdita della libertà, in cui l’uomo da immagine di Dio, scadrebbe in immagine tecnologica e cibernetica in nome dell’onnipotenza malata di quei pochi miliardari che comandano il mondo, il cui potere si è fatto superiore ai governi, attraverso i quali governa e controlla il mondo e sottomette le istituzioni mondialiste. Vero Draghi, vero Mattarella? Che alla fine il cuore immacolato di Maria trionfi insieme ai suoi apostoli dell’amore. Non praevalebunt.

Vitantonio Marasciulo

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: fede, luce, marasciulo, tenebre



Categoria: Generale