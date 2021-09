Commissione della FDA Dice No al Terzo Richiamo della Pfizer Generalizzato.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra interessante condividere con voi la nostra traduzione di questo articolo di Children’s Health Defense, relativo alla votazione dei consulenti scientifici della Food and Drug Administration (FDA) sull’opportunità o meno di un terzo richiamo per il siero genico della Pfizer. Buona lettura.

Dopo un’intensa discussione pubblica durata un giorno, un gruppo di consulenti scientifici della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha votato oggi 16 a 2 contro la raccomandazione di una terza iniezione del vaccino COVID della Pfizer per le persone dai 16 anni in su.

Il voto è arrivato dopo un aspro dibattito in cui molti degli esperti indipendenti della commissione, tra cui medici e statistici di malattie infettive, hanno contestato se i dati giustificassero un’ampia diffusione di dosi extra quando i vaccini sembrano offrire ancora una solida protezione contro la grave malattia COVID-19 e l’ospedalizzazione, almeno negli Stati Uniti, come riportato dal New York Times.

“Non è chiaro che tutti abbiano bisogno di essere potenziati, a parte un sottoinsieme della popolazione che sarebbe chiaramente ad alto rischio di malattie gravi”, ha detto il Dr. Michael G. Kurilla, un membro del comitato e funzionario del National Institutes of Health.

La questione se approvare o meno i booster è diventata sempre più controversa, dividendo gli scienziati, sia fuori che dentro la FDA, compresi due scienziati che hanno recentemente annunciato che stanno lasciando l’agenzia a causa della pressione dell’amministrazione Biden per approvare i booster, nonostante la mancanza di dati per sostenere un terzo colpo.

L’amministrazione Biden aveva sperato che la FDA approvasse una terza iniezione del vaccino Pfizer in tempo per iniziare a distribuire i richiami per i destinatari Pfizer la prossima settimana.

“E’ uno spettacolo gradito vedere delle vere e proprie deliberazioni nelle riunioni sui richiami dei vaccini alla FDA”, ha detto Mary Holland, presidente di Children’s Health Defense. “È incoraggiante che un gruppo di esperti si sia opposto alle pressioni politiche e aziendali basate sulla mancanza di dati convincenti per la sicurezza e l’efficacia dei richiami”.

Ha aggiunto Holland:

“Si può solo sperare che i panel della FDA e dei Centers for Disease Control and Prevention continuino a impegnarsi in un vigoroso dibattito sulla scienza e la medicina dei vaccini”.

Come riportato da The Hill, il voto del comitato consultivo non è vincolante, quindi la FDA non deve accettare i risultati. Ma se l’agenzia non lo fa, solleverà questioni significative di interferenza politica e metterà gli scienziati dell’agenzia contro i funzionari politici che hanno firmato il piano di richiamo.

In una mossa insolita il mese scorso, Biden e gli alti funzionari della sanità, tra cui il chirurgo generale Vicek Murthy, il commissario ad interim della FDA Dr. Janet Woodcock e il direttore del CDC Dr. Rochelle Walensky, hanno annunciato pubblicamente che un programma di richiamo sarebbe iniziato la settimana del 20 settembre, ben prima che la FDA e il CDC esaminassero le prove.

Giovedì, gli scienziati della FDA avevano espresso scetticismo sulla necessità dei richiami del vaccino COVID della Pfizer in un rapporto pubblicato mercoledì.

Nel rapporto di 23 pagine, i funzionari della FDA hanno detto che sulla base della loro analisi dei dati presentati da Pfizer e BioNTech, non potevano ancora prendere una posizione sull’opportunità di raccomandare i richiami COVID per il pubblico.

Il rapporto di 23 pagine ha analizzato i dati presentati da Pfizer e BioNTech come parte della richiesta di autorizzazione per il loro vaccino da somministrare come richiamo nelle persone dai 16 anni in su.

