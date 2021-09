Viganò Tapes, #4. Il Decreto Traditionis Custodes

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, eccoci alla quarta punta dei Viganò Tapes realizzati da Robert Moynihan, fondatore e direttore della rivista Inside the Vatican. Qui sotto trovate la traduzione italiana del video. Buona lettura e buona visione.

La decisione di abolire la Liturgia tradizionale – che nel 2007 era stata restituita alla Chiesa da Benedetto XVI – non è un fatto a sé e va contestualizzata in un’ottica più ampia. Bergoglio agisce su due fronti: uno ideologico, con il quale vuole impedire qualsiasi espressione di dissenso rispetto al fallimento del nuovo corso conciliare; uno di natura spirituale, volto ad impedire la propagazione del bene oggettivo del Santo Sacrificio della Messa per favorire chi in quella Messa vede un terribile ostacolo all’instaurazione del Nuovo Ordine – Novus Ordo Saeculorum – ossia del regno dell’Anticristo.

Non è possibile credere che Bergoglio non abbia ben chiare le conseguenze derivanti dalla sua decisione, o che non si renda conto che privare la Chiesa della Messa apostolica rappresenti un assist ai nemici di Cristo e al demonio stesso. È come se, in piena battaglia, il comandante di uno schieramento ordinasse ai suoi soldati di combattere contro i carri armati usando le fionde, deponendo le armi più efficaci che permetterebbero la vittoria sull’avversario.

Sono convinto che i fedeli, numerosi sacerdoti e alcuni Vescovi inizino a comprendere che la questione della Messa tradizionale non si esaurisce in una semplice differenza di opinioni in materia liturgica, e per questo si chiedano come sia possibile che Bergoglio dimostri tanto accanimento per un rito sacrosanto e millenario, se non vedendo in esso una minaccia alla realizzazione del piano mondialista che egli sostiene. Per grazia di Dio, le sorti della Chiesa non sono nelle mani dell’Argentino, sulle cui spoglie si stanno già muovendo gli avvoltoi vaticani.

