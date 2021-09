Schneider: Grazie, Cattolici che non Bruciate l’Incenso a Cesare e agli Dei

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante rilanciare questo articolo di Informazione Cattolica, di cui trovate il link in calce, che riporta parole importanti del vescovo Athanasius Schneider sui cosiddetti “vaccini”. Buona lettura, e condivisione.

§§§

Vaccini, il vescovo Schneider: “migliaia di cattolici hanno il coraggio di non gettare un pizzico di incenso a Cesare…”

15 Settembre 2021

***

“VORREI INCORAGGIARE NELLE PROVE QUEI LAVORATORI CHE SONO COSTRETTI A SCEGLIERE TRA MANTENERE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO E FARSI VACCINARE CONTRO IL COVID-19 O ESSERE LICENZIATI PER NON AVER FATTO IL VACCINO”

“Vorrei raggiungere tutti quei lavoratori che, proprio in queste ore sono costretti a scegliere tra mantenere il proprio posto di lavoro e farsi vaccinare contro il Covid-19 o essere licenziati per non aver fatto il vaccino”.

Così comincia una breve lettera, scritta in inglese, che Sua Eccellenza Monsignor Athanasius Schneider, Vescovo ausiliare di Astana, Kazakistan, ha indirizzato a tutti i fedeli cattolici del mondo.

“Con questa breve lettera vorrei incoraggiarvi nelle vostre prove. Alcuni di voi hanno già pagato il prezzo della verità sul vaccino contro il Covid-19 e sul suo nesso causale con l’aborto. Sono profondamente toccato dalla testimonianza di una signora negli Stati Uniti che scrive: ‘Oggi è stato il mio ultimo giorno per impacchettare il resto delle mie cose. Dato che non avrei preso il vaccino, mi è stato detto che sarei stata licenziata. Hanno chiamato e mi hanno chiesto di riordinare la mia scrivania e hanno detto che sarebbe stato il mio ultimo giorno di lavoro. Il mio capo spera che cederò, mi farò vaccinare e tornerò. Sono estremamente triste”, ha raccontato il Prelato.

“Sono commosso dalla testimonianza di questa donna. Le direi: ‘Oggi fai le valigie dal tuo posto di lavoro, e mentre fai le valigie, il tuo tesoro viene trasferito nella stanza che Gesù ti ha già preparato nel Regno dei Cieli’. Ci sono migliaia e migliaia di cattolici come lei che hanno il coraggio di scegliere Cristo e che non getteranno un pizzico di incenso a Cesare, proprio come i primissimi cattolici dell’antichità”, ha aggiunto il vescovo kazako.

“Incoraggio tutti voi ad attenervi alla vostra convinzione e alla vostra fedeltà a Cristo. Le sofferenze e le perdite che dovrete sopportare sono minuscole se paragonate alle ricompense che Dio ha preparato per voi in cielo. Vi esorto a continuare su questa strada che avete scelto per testimoniare la verità che la vita non ancora nata è sacra e che il traffico di parti del corpo fetale è un’industria malvagia che invoca Dio Onnipotente per la Sua giustizia! Gesù e Maria apriranno nuove strade per provvedere alle vostre famiglie. Esorto e incoraggio anche i fedeli laici dotati di mezzi a intervenire e ad aiutare i confratelli cattolici a trovare un nuovo lavoro significativo”, ha detto Monsignor Athanasius Schneider.

“Miei cari fratelli e sorelle, questi sono i prezzi che sapevamo di dover sempre pagare per essere fedeli a Gesù Cristo. E ora, proprio a quest’ora, viene richiesto ‘il pagamento’ e quindi dobbiamo pregare per superare la prova ed essere fedeli al Signore Gesù. Do a tutti voi l’abbondante benedizione di Dio!”, ha concluso il vescovo ausiliare di Astana.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: informazione cattolica, schneider, vaccini



Categoria: covid