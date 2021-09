Loretta Bolgan Spiega la Realtà Biologica di Covid e Terapia Sierologica

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra interessante condividere con voi questa intervista della dott.ssa Loretta Bolgan; estremamente interessante perché mette in luce l’aspetto biologico del Coronavirus, e le sue caratteristiche, e la discrasia fra quella che è la realtà biologica e quella invece che è la narrazione propagandata dalla macchina del regime – grandi giornali, televisioni, politici, vertici ecclesiastici – comprese le caratteristiche e la funzionalità dei cosiddetti “vaccini”. In particolare, se non avete tempo per sentire tutto il video, ascoltate qualche minuto dal minuto 18 in poi. Buon ascolto e buona visione:

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bolgan, covid, sars



Categoria: covid