Il Governo di Se Stesso. Le Grandi Leggi Psicologiche. P. Eymeu, sj

Carissimi Stilumcuriali, riceviamo dagli amici di Radio Spada la notizia della pubblicazione di un testo che appare estremamente interessante, IL GOVERNO DI SE’ STESSO, di p. Eymieu, gesuita e che trovate sommariamente descritto qui sotto. Buona lettura.

“La questione di fondo del presente libro può essere ben introdotta da una citazione del discorso di ricevimento all’Accademia Francese svolto da Francis Charmes: «L’uomo ha creato per il suo uso strumenti meravigliosi, coi quali ha scandagliato e misurato l’universo. Egli attraversa i continenti, i mari, l’aria stessa di già con un movimento rapido e sicuro, che non è sorpassato se non da quello ch’egli ha saputo dare al suo pensiero ed alla sua parola attraverso lo spazio. Ma se lo si considera in sé stesso, se lo si isola fra tutte queste macchine ingegnose e potenti, lo si ritrova altrettanto debole, inquieto, agitato, roso da desideri insoddisfatti, come gli antichi moralisti ce lo avevano descritto. Le sue miserie, i suoi tormenti, i suoi timori, le sue aspirazioni, le sue disillusioni ed i suoi avvilimenti, son rimasti gli stessi».

Il volume di Padre Antonino Eymieu S.J. (1861-1933) – pubblicato per la prima volta in Italia da Desclée & C. a inizio ‘900 – è un testo di valore, accolto con ampi plausi dalla critica. La Croix di Parigi lo definì: «Eccellente libro che i filosofi e tutti i direttori di coscienza dovrebbero leggere». Il noto psicologo e moralista P. Gillet O. P. raccomandava «vivissimamente» a «tutti i giovani» l’attenta lettura di quest’opera (Devoir et Conscience – Desclée, 1910); la Civiltà Cattolica e la stampa francese in genere, dall’Univers al Siècle e al Journal des Débats, dagli Études alla Revue de Philosophie, alla Revue de Métaphysique, pubblicarono calorose recensioni della presente opera e si augurarono di vederla larghissimamente diffusa. La Revue Théologique scrisse: «Si leggano e si facciano leggere queste pagine d’un così vivo ed alto interesse. Si riceveranno le grandi lezioni della virilità cristiana». La Revue Augustinienne sostenne: «Non si dirà mai abbastanza delle forti lezioni, degli insegnamenti virili, che si ricavano da una tal lettura. Gli educatori hanno il dovere di leggere quest’opera; i giovani che un’accurata e buona educazione ha già preparato, di meditarla; noi non ne conosciamo altre che siano di un’utilità più immediata e d’un più incontestabile profitto». Su una linea simile anche L’ami du Clergé e diverse altre riviste specialistiche.

Ma in cosa consiste la forza di questo volume? Certamente nei contenuti interessanti, nella fine analisi psicologica, nell’associazione di questa alla sapienza cristiana ma, senza dubbio, anche nella capacità dell’Autore di rivolgersi contemporaneamente ai dotti e al grande pubblico: «l’Eymieu ha realizzato in maniera ideale il libro di dottrina e il libro di volgarizzazione, il lavoro per lo specialista e, in pari tempo, per le persone di alta e media coltura generale». Il Padre gesuita, psicologo, direttore di coscienza e prolifico scrittore, con Il Governo di sé stesso diede forma ad un vero e proprio manuale d’azione, non senza provare meticolosamente i fondamenti del modello proposto”. (dalla nota editoriale)

INDICE:

Nota delle Edizioni Radio Spada p. 9 Introduzione p. 13 Primo Principio – Il dominio delle azioni

mediante le idee p. 31 Capitolo I. Verità della legge – Efficacia

del canone1. Fatti ricavati dalla catalessi

2. Fatti ricavati dall’isteria

3. Fatti ricavati dal nervosismo

4. Fatti ricavati dallo stato normale

5. Conclusioni p. 31 Capitolo II. La spiegazione della legge 1. Perché l’idea spinge all’atto

2. Come l’idea induce all’azione

3. Misura in cui l’idea inclina all’atto

4. Le anomalie e loro riduzione

alle leggi generali

5. Quadro delle principali conclusioni p. 61 Capitolo III. Le applicazioni del principio 1. Le letture

2. Il teatro

3. L’ozio e la fantasticheria

4. Le relazioni

5. L’amicizia

6. La musica

7. L’ambiente

8. I propositi

9. L’emozione-urto

10. Lo scoraggiamento

11. Il punto strategico p. 99 Secondo Principio – Mediante le azioni

governare i sentimenti p. 139 Capitolo I. Verità della legge – Efficacia

del principio1. Nelle coscienze anormali

2. Nelle coscienze normali

3. Conclusione p. 139 Capitolo II. La spiegazione della legge 1. Spiegazioni insufficienti

2. Spiegazione proposta

3. Le condizioni del successo p. 147 Capitolo III. Le applicazioni del principio p. 159 Terzo Principio – Mediante i sentimenti

governare le idee e le azioni p. 167 Capitolo I. Validità della legge – Efficacia del principio p. 168 Capitolo II. Spiegazione della legge 1. Che cos’è la passione?

2. D’onde deriva la forza della passione?

3. Quali le capacità del libero volere sulla passione? p. 171 Capitolo III. Le applicazioni del principio 1. Due generi di passioni

2. La passione malvagia

3. La passione buona. L’ideale

4. La scelta di un ideale p. 181 Conclusione. La missione della libertà nel governo di sé stesso p. 211 Epilogo. Il ciclo psicologico p. 219

PAGINE 236 formato A5

© 2021 Edizioni Radio Spada

ISBN 9788898766727

PREZZO: € 16 + spese di spedizione

