Viganò Tapes #2: La Nuova Alleanza fra Deep State e Deep Church.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco il secondo episodio dei VIganò Tapes, la serie di brevi interviste che Robert Moynihan, direttore di Inside the Vatican, ha realizzato con l’arcivescovo Carlo Maria Vigano. I video sono in inglese, qui sotto trovate il testo italiano. Buona visione e buona lettura.

§§§

L’alleanza non è tra Stato e Chiesa, ma tra deep state e deep church, ossia tra le componenti degenerate dell’uno e dell’altra.

Lo Stato ha come scopo il bonum commune, nel rispetto della legge naturale e della legge divina e positiva; la Chiesa ha come scopo la salus animarum, nel rispetto dell’insegnamento immutabile di Cristo. È palese che dei governanti che espongono la popolazione ad una sperimentazione senza basi scientifiche, anche dinanzi all’evidenza dell’inefficacia del vaccino e dei danni che esso comporta in chi lo ha ricevuto, non perseguono il bene comune. Ed è altrettanto palese che la Gerarchia ecclesiastica nella misura in cui si presta a sostenere questa strage pianificata a livello mondiale è complice di un crimine contro l’umanità ed ancor più di un peccato gravissimo contro Dio. Il sinedrio bergogliano è palesemente organico al piano del Great Reset: da un lato perché persegue scopi che non hanno nulla a che vedere con le finalità della Chiesa cattolica; dall’altro perché spera che la sua complicità possa portargli qualche vantaggio politico ed economico in vista di nuovi assetti.

Questa criminale complicità è sotto gli occhi di tutti ed è ulteriormente provata dall’ossessiva campagna vaccinale di Bergoglio, che mediante un ricatto morale, vuole imporre a tutti l’inoculazione del siero genico sperimentale. Nei giorni scorsi, egli si è spinto a coinvolgere come testimonial in questa vergognosa propaganda, Cardinali e Vescovi dal Nord al Sud del continente americano, fra cui l’Arcivescovo di Los Angeles e Presidente della USCCB, mons. Gomez.https://www.vaticannews. va/it/papa/news/2021-08/ videomessaggio-sulle- vaccinazioni.html

Anche su di essi incombe la gravissima responsabilità di un crimine contro l’umanità. Tale scandaloso asservimento dei Presuli all’infernale agenda globalista è superato solo dai recenti sproloqui ereticali dello stesso Bergoglio. https://twitter.com/ catholicsat/status/ 1427912551409586176?s=21

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: 2, moynihan, viganò tapes



Categoria: Generale