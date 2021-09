Vergini Sagge e Vergini Stolte. Russo e Boccacci Leggono la Parabola.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali Sergio Russo e Rosanna Boccacci ci offrono questa riflessione – attualizzata – sulla parabola delle Vergini che attendavano lo sposo, quelle sagge e quelle imprevidenti; un testo complesso, che condividiamo con voi. Buona lettura.

TUTTE E DIECI ERANO VERGINI, TUTTE ATTENDEVANO LO SPOSO,

E CIASCUNA DI ESSE AVEVA LA LAMPADA IN MANO…

MA ALLORA: DOVE STA LA DIFFERENZA?

Iniziamo subito nell’individuare il quid, presente in tale illuminante parabola,[1] seguendo fedelmente il testo evangelico:

«Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo.» Il primo versetto introduce un’immagine reale e concreta, e mette le dieci vergini tutte sullo stesso piano.

«Cinque di esse erano stolte e cinque sagge.» Qui ci viene subito detto che però vi è una differenza fra quelle dieci vergini, ed infatti cinque sono sagge ed altre cinque stolte, ma ancora non se ne indica il motivo.

«Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi.» Con questi versetti adesso, ne scopriamo la causa: la differenza sta nell’olio (nel combustibile!)… ma non nelle lampade, in possesso di tutte.

A questo punto sarà bene capire esattamente cosa rappresentino le lampade, ed il relativo olio che le alimenta.

“Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino,” afferma chiaramente il Salmo 118, e d’altronde simile concetto lo troviamo espresso in svariati altri passi della Bibbia.

Se ne deduce che: la vera lampada necessaria a tutti coloro che attendono lo Sposo è la nostra fiducia e credibilità che personalmente diamo alla Divina Rivelazione.

Sarà poi la Dottrina stessa a chiarirci che: nell’unico deposito della Rivelazione coesistono sia la sacra Tradizione che la sacra Scrittura.

E tuttavia, per poter leggere… è necessario il Libro! Ma basta il Libro senza gli occhi? E bastano gli occhi senza la Luce? E si può avere la Luce senza la Lampada? E la Lampada darebbe luce senza l’Elettricità?

Se dunque il Libro è la Sacra Scrittura, e “gli occhi” sono la buona volontà (e sappiamo quanto essa sia necessaria, ché da noi dipende l’aprirli o il chiuderli), “la Luce” è la Fede che ci trasmette la Lampada, cioè la Chiesa, accesa dall’Amore Divino, che a sua volta è lo Spirito Santo, rappresentato anche dall’elettricità (corrente continua e corrente alternata: “mi ami – ti amo”). E quindi: ognuno deve poter dire “la mia luce è la Fede della Chiesa!”

Ma è grazie alle profezie, contenute appunto nei testi sacri, che noi veniamo a sapere che, prima o poi, presto o tardi, lo Sposo deve in ogni caso arrivare o, ancor meglio, ritornare![2]

È dunque proprio l’attesa dello Sposo, proclamata in molteplici passi della Sacra Scrittura, il principale obbiettivo, come pure il grande anelito che accomuna – o almeno… dovrebbe accomunare! – tutti i cristiani che si dichiarano tali.

«Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.»

Già, lo Sposo tardava… “Questo anzitutto dovete sapere, che verranno negli ultimi giorni schernitori beffardi, [ricordiamoci però che tali “schernitori beffardi” non soltanto sono fuori della Chiesa, ma sovente essi si ritrovano all’interno di essa] i quali si comporteranno secondo le proprie passioni e diranno: «Dov’è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi tutto rimane come al principio della creazione.»”[3]

Ma ciò accade poiché, tutti “costoro dimenticano volontariamente che… il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.”

Ergo, “si assopirono tutte…” o quasi! Sappiamo infatti che le uniche a non addormentarsi sono le sentinelle sugli spalti: «Sentinella, quanto resta della notte?

Sentinella, quanto resta della notte?».[4] E queste “sentinelle” sono i mistici e le anime vittime di ogni tempo, vere fiaccole viventi nel buio della notte in cui è immersa l’umanità, le quali rispondono: «Viene il mattino, poi anche la notte; se volete domandare, domandate, convertitevi, venite!»

Tuttavia la dura realtà è la parabola stessa a ricordarcela: “… e tutte dormirono!”

Ai nostri giorni possiamo purtroppo constatare quanto ciò sia vero: i cristiani, nella quasi totalità, si sono effettivamente addormentati!

«A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro!»

Oggi viviamo in una situazione tale, a livello planetario, che soltanto gli ostinatamente “ciechi” non riescono a vedere che qualcosa di strano e di inedito, mai accaduto prima, sta pervadendo ogni settore della società, essendosi insinuato sin nelle più intime fibre della convivenza civile, sociale e famigliare.

È dunque un grido, una sorta di urlo, quello che sta risuonando nelle coscienze. E tanto più vi risuona, quanto più queste coscienze sono sensibili ed atte a percepirne la voce.

«Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade.» Fatto sta che un “grido” viene udito persino da chi è duro di orecchi – a meno che questi non sia completamente sordo! – riuscendo così a scuoterlo dal suo torpore.

Nell’applicazione del caso concreto: oggigiorno molti credenti hanno cominciato ad accorgersi che la situazione odierna, sia in ambito ecclesiale che in quello sociale, si sta rivelando con aspetti alquanto inquietanti, di fronte ai quali molti di costoro si ritrovano ad essere del tutto impreparati.

«E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono.» A questo punto entra in scena l’enigmatico “olio”: le lampade non sono più sufficienti!

E sembra di udirli questi cattolici, rigorosi e ferrei “osservanti” della dottrina. Essendo proprio costoro che dicono: «Non siamo tenuti ad osservare le Rivelazioni – da essi fraudolentemente etichettate come – “private”: abbiamo già tutto nella Sacra Scrittura… (ricordate ora il paragone di questa con le “lampade”?).»

Ma sono appunto le medesime Scritture a testimoniare contro di essi, contro la loro supponenza e alterigia: «Ho ancora molte cose da dirvi!»[5] ha affermato inequivocabilmente il Signore stesso.

Ed ecco allora che iniziamo ad intuire in cosa consista tale “olio”, che deve alimentare le “lampade”, mentre le coscienze si affinano, durante il cammino della storia della salvezza.

L’olio è dunque tutto ciò che il Signore Gesù, la Vergine Santa, assieme ai santi e ai mistici, si degnano rivelarci nel corso e lungo il dispiegarsi dei secoli, perché è giunto il momento che dei “segreti” escatologici vengano conosciuti, al loro momento propizio. Poiché se è vero – come è vero – che non possiamo sapere “né il giorno né l’ora”, è altrettanto vero che “in verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti!”[6]

Ed aggiungiamo inoltre che l’olio, oltre alla sua proprietà di combustibile “lampante”, ne ha anche un’altra, ancora più nobile: esso infatti, in qualità di unguento, naturale ma portentoso, è in grado di essere assorbito dal nostro corpo… Ed è così che, a maggior ragione, l’olio è anche e innanzitutto l’Amore Divino, simbolo dello Spirito Santo, “che è Signore e dà la Vita”…

Sì, ma a che cosa Egli dà vita? Al nostro essere e al nostro operare. Ecco pertanto che quei “piccoli vasi”, atti a contenere l’olio, si rivelano essere le nostre opere, le nostre azioni, e non importa quanto queste siano grandi o piccole – secondo il nostro limitato modo di vedere – ma davvero importante è quanto amore soprannaturale, divino, contengano…

«Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi.» È lo stesso Signore che ci ha messi sull’avviso: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci…»[7]

Se riveliamo infatti i “segreti del Re” a persone che li metteranno nel dimenticatoio (nella migliore delle ipotesi), oppure li ridicolizzeranno, sino addirittura a disprezzarli, questo prezioso “olio” verrà a mancare non solo ad essi – poiché tali cose le rigetteranno – ma mancherà pure a noi – perché tali segreti essi stessi li metteranno sotto l’ombrello del non constat [8] – sottraendoli in tal modo all’adesione semplice e cordiale di tanti fedeli ben disposti.

«Andate piuttosto dai venditori e compratevene.» Ciascuno di noi sa bene che l’approvazione di manifestazioni soprannaturali, da parte degli uomini [9] di Chiesa, ci mette tempi talmente lunghi, da andare ben oltre l’urgenza e la priorità che quel medesimo divino messaggio ha la necessità di diffonderne il contenuto, per portarlo a conoscenza degli stessi fedeli…

E come mai le vergini prudenti dicono alle altre di “andare dai venditori a comprare l’olio”? Forse che a mezzanotte i negozi sono aperti?…

Il fatto è che: per loro non c’era “mezzanotte”, perché avevano con sé la Luce, poiché “Chi segue Me – dice il Signore Gesù – non cammina nelle tenebre, ma avrà la Luce della Vita.”[10]

«Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa.» «Esamineremo quei presunti messaggi quando la Chiesa li approverà, ma ciò nonostante noi non saremo obbligati a credervi…» E tuttavia, ognun lo sa, il tempo è tiranno: il treno passa e… chi è pronto e vigile vi sale al volo!

«Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici!» Ora, per rimanere sempre in ambito “ferroviario”, chi arriva con l’ultimo treno, non si sa che cosa gli tocchi: «Signore, Signore, aprici!» «In verità vi dico: non vi conosco», fu la risposta, inequivocabile e senza appello…

«Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.» È la conclusione della parabola, la quale sottintende un significato che qui ad alcuni potrà forse sembrare paradossale: “Anche se l’ora e il giorno non ci è dato sapere, non è detto però che il Signore non riveli ai suoi servi, il mese e l’anno!”

Segnaliamo infine un altro particolare estremamente significativo: è a mezzanotte che inizia il Nuovo Giorno, a partire cioè dal momento del più profondo abbassamento del Sole, quando sembrano aver vinto le tenebre…

Infatti, sta giungendo il momento della grande divisione, della grande separazione: in questa nottec’è chi sarà preso e chi sarà lasciato… «Dove, Signore?» «Dove sarà il cadavere, là si raduneranno gli avvoltoi.»[11]

E… ci sembra che sia ben chiaro di quale “cadavere” si tratti!

Sergio Russo e Rosanna Boccacci

[1] Narrata nel Vangelo di san Matteo: 25,1-13. (In modo simile anche in Luca: 12,35-40).

[2] «Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi ritornare.» (Lc 19,12).

[3] 2Pt 3,3-13.

[4] Is 21,11-12.

[5] Gv 16,12.

[6] Amos 3,7.

[7] Mt 7,6.

[8] Non constat de supernaturalitate: Formula dubitativa (non si conferma né l’origine soprannaturale, né quella non soprannaturale), utilizzata dalla Chiesa, al termine di un procedimento canonico, a riguardo della veridicità di una Apparizione o di una Rivelazione, lasciando così tutto in una sorta di limbo, tanto evanescente quanto inutile! E tutto ciò perché gli ecclesiastici a ciò preposti, spesso e volentieri applicano il “metodo di Gamaliele” (il tempo è galantuomo…), anziché il “metodo di Gesù Cristo” (l’albero si riconosce dai frutti!). Vedi: At 5,34-42 e Lc 6,43-45, Mt 12,33-35; Mt 7,16-18.

[9] Sono coloro che agiscono tanto da “uomini”, e poco da “santi”!

[10] Gv 8,12.

[11] Lc 17,34-37.

