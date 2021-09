Meditazione Estiva sulla Chiesa Bicefala. A chi Appellarsi?

Cari amici e nemici di stilum Curiae, in questo scorcio di estate che non si decide ad abbandonarci, Veronica Cireneo ci offre la sua terza meditazione estiva, anche in risposta ai commenti suscitati su Stilum dalle prime due. Buona lettura.

La Chiesa è santa, formata da peccatori.

Sì, ma io protesto!

Perché protesto? Per ribadire l’ovvio così vituperato in ex-santa sede e nello stato mondiale, così corrispondenti nei metodi, azioni e intenti da essere due facce della stessa medaglia al punto che diventa stravagante pensare anche ora di “dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.

Si dà il caso che la Chiesa è diventata un mostro bicefalo.

Ha due teste:

Un “papa” che detiene il potere ed uno che ha il munus.

Tra le due cose il munus orienta.

Ma normalmente questi due incarichi competono alla stessa persona: il papa legittimamente eletto, Vicario di Cristo in autorità e dottrina.

E mentre un miliardo di persone (ma forse molte meno) auspicherbbe che le due facoltà venissero rappresentate in uno, così non è.

A chi appellarsi che dichiari che Bergoglio è un usurpatore?

Nessuna autorità, se si escludono quei piccoli, cari sacerdoti coraggiosi tanto messi in difficoltà, lo ha affermato ancora inequivocabilmente!

Eppure tanti semplici fedeli lo sanno, lo sentono, lo capiscono, gli viene confermato.

Intanto viviamo quello che disse, non ricordo chi :”certi papi, Dio li infligge”

Fossimo stati più fedeli a Nostro Signore Gesù Cristo non saremmo arrivati a questa meritata punizione, che Dio permette per dimostrare quanti di quelli che si dichiarano pecore sono capre e per dimostrare quanta ipocrisia vi è nel cuore dell’uomo nei Suoi confronti.

Ma chi fedele Gli è rimasto, non farà mai quello che l’usurpatore indica, suggerisce, inpone:”vaccinarsi è un atto d’amore(! ?).

Si completi Sua Falsità! Atto d’amore verso chi? Forse verso la Bigfarm? Oh, si! Certo!

Chi ama Cristo e conosce e vive la Sua parola capisce che Bergoglio e Lui sono due figure non corrispondenti, anzi assolutamente divergenti.

Eppure quanti sedicenti cristiani, dicono che si sono vaccinati o si vaccineranno, perché lo ha detto il papa?!

Come fa ad essere papa uno che va contro la volontà di Dio?

E come fa a dirsi cristiano un laico che dice di credere in Dio e non si accorge che il vescovo vestito di bianco, Lo maledice?

Costoro hanno inghiottito anche l’orrore del presepe demoniaco 2020 in Vaticano.

Non si accorgono di nulla i morti viventi, gli ipocriti, i sepolcri imbiancati, le razze di vipere, cieche.

Eppure dicono di vedere.. Ed è per questo che il loro peccato rimane.

Ma chi ama Cristo: vede, sa, capisce e liberamente sceglie Lui, più di prima, pur nel disagio di questa forzata sovrapposizione tra Cristo e il Suo Sicario, che non convince assolutamente come strada di salvezza e la individua anzi come via facile e breve di perdizione. Attenzione: abbiamo un’anima sola! Non conviene giocarci a dadi!

Dovremmo vivere in ginocchio, per aiutare Maria a distruggere il drago prima che sia possibile. Che accorci i tempi!

E noi lo facciamo perché Lucifero non è e non sarà mai il nostro Dio, come giustamente Monsignor Viganò (a cui rinnovo l’invito a dichiarare ufficialmente eretico, apostata, fuori dalla chiesa l’usurpatore Bergoglio, precursore dell’anticristo, figlio di pachamama) ha denunciato solo qualche giorno fa essere questo l’ intento finale futuro del potere oscuro che governa il mondo.

Vade retro!

Cristo Regni. Satana affondi

