Benedetta ci Racconta che il Re è Nudo, e Sotto la Grisaglia a Scaglie c’è….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta ci racconta una cosa che molti di noi sanno da tempo: che il Re è nudo, e che da sotto la grisaglia di alcuni personaggi “perbene” spuntano, loro malgrado, ben altri paraphernalia…Buona lettura.

§§§

Ho smesso da mesi di guardare la televisione e anche i film di oggi e di domani, perché, almeno a me, propinano veleno agli occhi, alle orecchie e al cuore. Per esempio nell’ultimo film “Per Olivia”, che racconta la vita di Roald Dahl, mi sono imbattuta in una bestemmia che fa tremare le ali degli angeli ed è urlata con gran compiacimento dall’attore-scrittore. Oddio, mi sono detta e ho spento tutto e buonanotte. Sono tornata, dunque, come dice mio marito a “Marcellino, pane e vino”. O ai film che ci consentivano di vedere, nella sala cinema del Collegio San Giuseppe, nostro dirimpettaio a San Sebastianello, le sister del Mater Dei, ossia “Fratello Sole, Sorella Luna” e “Tutti insieme appassionatamente”.

Ad anni alterni… Poiché, dunque, le pellicole moderne (comprese, come ho visto, quelle strombazzate al triste Festival di Venezia, ora al Lido) mi stan strette come le scarpe di mia sorella, da qualche tempo in qua, ho iniziato a guardare, sola soletta, film datati, del 1950 o giù di lì, e trovo spesso, in essi, nascosti tra le pieghe con la malizia di chi so io, i semini del curaro. Ma via, qualcosa di carino sopravvive. Così ieri, nell’infuocato dopo pranzo, mi sono vista un vecchio film “Il favoloso Andersen” che racconta, in forma di favola, la vita dello scrittore danese. Vabbè, direte voi, che ci importa, scusa tanto, Benedetta. Gettate il ponte levatoio e scendete insieme a me di un rigo.

Eccolo, dunque, l’autore dei “Cigni selvatici” (che amo) circondato da bambini vestiti in abiti allegri e colorati, a raccontar la storia del “Vestito nuovo dell’imperatore”, che è, in abbiccì, il nocciolo stesso del politically correct. Di chi, cioè, pur di piacere al potere, di far la parte del buono e dell’intelligente e di inginocchiarsi alla maggioranza, fa finta di vedere che il Re è vestito di seta, oro e porpora e non invece del costumino rosa che gli ha tagliato addosso il Creatore. E lascio la parola ad Andersen il quale racconta meglio di me che cosa accadde durante la gran parata con l’imperatore nudo sotto al baldacchino come voluto dal Ciambellano: “E così l’imperatore aprì il corteo sotto il bel baldacchino e la gente che era per strada o alla finestra diceva: «Che meraviglia i nuovi vestiti dell’imperatore! Che splendido strascico porta! Come gli stanno bene!».

Nessuno voleva far capire che non vedeva niente, perché altrimenti avrebbe dimostrato di essere stupido o di non essere all’altezza del suo incarico. Nessuno dei vestiti dell’imperatore aveva mai avuto una tale successo.

«Ma non ha niente addosso!» disse un bambino. «Signore, sentite la voce dell’innocenza!» replicò il padre, e ognuno sussurrava all’altro quel che il bambino aveva detto”.

Quella città ipnotizzata che vede ciò che non c’è è la Civitas Diaboli in cui ci hanno precipitato, è la nostra amata Patria. L’imperatore nudo è l’Italia spolpata e resa cadavere da chi le ha ucciso l’anima, succhiando via sorriso, amore, amicizia, vita, imponendo le sue leggi scritte dall’inchiostro tetro del male, leggi che chiamano bene il male e viceversa; gli italiani – come diceva Nostro Signore “ciechi condotti da altri ciechi” – vanno come al macello (parole sante di un ragazzo giovane che questa sensazione ha avuto andando a prendersi Astrazeneca), in lunghe file a farsi vaccinare, con la speranza, vana, di tornare alla normalità. Ma è una fola, un inganno, una menzogna! La normalità non vogliono farla tornare mai più e tutti quanti, gli obbedienti e responsabili, sono, inconsapevoli e ipnotizzati, già in cammino, sul “grim path” (traduzione vera del termine “green pass” dal diavoliano rosso fiamma che ho ordinato da “Masson”, ovverosia Amazon) che già li conduce nella Civitas Diaboli e poi all’inferno.

E tutti tracciati e resi schiavi, senza speranza. Ieri, dopo aver letto le orride dichiarazioni del premier mi sono sentita in una scatola di cartone, la speranza volata via come un palloncino scappato di mano a una bambina. Ci sarà una terza dose, traduzione: avanti sul tetro sentiero! Vaccinazione obbligatoria, traduzione: nessuno può sfuggire al tetro sentiero. Non devono esserci più bambini che gridano: “Il Re è nudo, l’Imperatore sembra un maialino crudo!”. Draghi, uccidendo la speranza che è virtù teologale, avvertiva il popolo addormentato che tutti dovranno camminare lungo la strada della morte, che la letizia è vietata, che il sorriso è proibito, che siamo marionette nelle “loro” mani.

E ora che ho ben, mi pare, inquadrato il tutto e dove stiamo andando, spostiamoci per una boccata d’ossigeno in un baretto sulla via Panisperna in una mattina fresca di qualche giorno fa e ci sono io con la mia cara amica Carola a bere caffè e cappuccino in libertà di amicizia vera, le parole si mescolano al pensiero in volo fraterno. Parliamo e lei, che è vaccinata e ha fatto vaccinare i figli, mi domanda: “Ma io non capisco, qual è il motivo per cui vogliono che tutti si vaccinino?”.

Taccio, abbasso lo sguardo e lei, stirata nella democrazia di cui è sempre stata paladina, continua: “Deve essere una scelta volontaria, credo, non si è mai vista una cosa del genere…”. Io non dico una parola e resto muta. Ancora lei: “Non credo che sia perché ci vogliono bene…” Penso che deve aver letto “1984”, sorrido e avanti, attendo nuove sue parole. Invece tace lei pure e mi guarda, aspettandosi qualcosa da me. Devo dire la mia. Parto da lontano, giro sugli scogli dell’approssimazione, smarco la verità, giro e rigiro come la cingomma tra i denti, tra mille banalità e mi inoltro in una supercazzola perché dir la verità non posso, non così, di mattina presto, tra il via vai delle automobili monticiane. Taccio.

Lei, che è fotografa di rango e trova la bellezza anche se è nascosta, sbotta: “Ora basta, Benni, dimmi la verità”. E allora non posso che dirle la verità, per come mi è stata rivelata in una notte di qualche tempo fa dal Signore (che mi guida). Che, cioè, il vaccino è un marchio, facendolo si partecipa ai sacrifici umani dei bimbi abortiti. Chi produce, vende e difende i vaccini è adoratore dell’Arcinemico in forma di Moloch, Mefisto, Satana e, nel consumato tradimento del Signore, continua nelle sue pratiche sanguinarie fin dalla notte dei tempi.

Che, prendendo il vaccino con piena avvertenza e deliberato consenso si va, forse, diritti all’inferno, che l’inferno esiste, anche se il Papa (che ha osato cambiar le parole del Signore nel Padre Nostro) dice di no, che pur di non andarci sono disposta a farmi rinchiudere nella fornace ardente dei tre israeliti o nella fossa dei leoni di Daniele. Che la guerra che si combatte è invisibile, escatologica, che il “kathekon” che difendeva la Santa Legge Eterna scritta nel cuore di ogni uomo non c’è più, che i figli del buio, pur nelle loro grisaglie, nascondono artigli e corna in testa, che i figli della luce hanno da soffrire molto finché un giorno trionferà l’Innocenza, la Verità, cioè il Cuore Immacolato di Maria. Allora tutti quanti, fatti bambini, svegli dopo il sonno di Malefica, punteranno il dito e vedranno che sì, l’Imperatore è nudo.

Ecco, ho parlato, chiaro, fino in fondo e mentre parlavo mi sentivo libera e piena di Spirito Santo, che a volte misteriosamente mi percorre corpo e capo. Ecco ho parlato e in umiltà profonda m’inginocchio davanti alla Potenza del Signore che, piccola come sono, si è chinato su di me tanti anni fa e da allora, presa per mano, non mi ha mai abbandonato.

§§§

​

