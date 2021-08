BDV: la Mascherina, il Distanziamento, e la Divisione Diabolica in Atto.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la nostra Benedetta De Vito ci racconta un’esperienza personale di follia ingenerata dal clima di terrore sparso a piene mani da medici e giornalisti che hanno voluttuosamente tradito i principi delle loro arti e professioni. Ma ciascuno di noi ne può avere esperienza, semplicemente girando per strada. Chi non ha visto persone che camminano da sole, con 35 gradi all’ombra, o vanno in motorino, o giurano la macchina, da sole, tutte rigorosamente con la museruola? Cervelli (si fa per dire…) che non torneranno più a uno straccio di simil-normalità. Buona lettura.

§§§

Mentre ero, due giorni in campagna, tra gli ulivi benedetti della Valle Santa, ricevetti una telefonata da un’amica romana la quale mi avvertiva che, nell’andare a trovarla casomai al ritorno, indossassi la mascherina ché, altrimenti, ognuna a casa propria e così sia. Le risposi subito che non sarei giammai andata a trovarla in maschera e, dispiaciuta, chiusi la chiamata. Dal terrazzo alto su Mompeo e gli altri paesini sabini che conosco per nome, guardavo le nuvole scure scendere, come streghe a cavallo, dai picchi dei preappennini e dal Terminillo, riempiendo il cielo di neri presentimenti di tempesta.

Pensavo tra me, stringendo il mio “grinpas” (cioè il mio Rosario che m’apre le porte del cielo) non tanto alle mancate chiacchiere tra Anna e me, di cui potevo – per un po’, s’intende…- anche fare a meno, ma a che cosa era capitato al cuore delle persone per chiudere la porta alla vita, all’amicizia, alla luce e aprirla alla paura, alla divisione, alla follia del mondo alla rovescia, cucinato nelle pentole senza coperchio del demonio, condite di bugie, contraddizioni, finti messia, luciferi vari.

E così tra me pensando, le prime gocce di pioggia scendevano a bagnarmi capelli, occhi e naso e io scesa la scaletta ripida che dalla casa fa da ponte al terrazzo, scendo insieme di un rigo per parlare della piccola resistenza del cuore che è arma infallibile in questi tempi grami.

E dalla telefonata con Anna passo a quella che ho avuto, pochi giorni più tardi, con un amico di mio fratello il cui nome, non a caso, è quello del protomartire per antonomasia, che m’abbracciò, in fraterna amicizia, la notte in cui il Signore mi spiegò che cosa voleva dire vedere i “cieli aperti” Suoi. E prima di continuare permettetemi una fughina nella pinacoteca di Palazzo Colonna ai Santi Apostoli, e sono davanti a un bel quadro del Guercino che racconta, in livide pennellate, il supplizio della piccola Emerenziana, lapidata per aver partecipato al funerale della sua collattanea Sant’Agnese.

Sì, guardate bene. Tutto il nero del cielo fosco è sull’uomo che le scaglia addosso la pietra, mentre lei, Emerenziana, giace nella luce. Ella, come Stefano, vede i cieli aperti del Signore, cioè la verità che Satana nasconde sotto il suo arcobaleno di fole e di meschinità, sotto le nubi nere… E avanti, torno alla telefonata con Stefano e ci siamo detti, lui e io che di persona non ci siamo conosciuti mai, che un virus molto più potente del Covid 19 ha contaminato e inquinato i cuori delle persone che si sono fatti di sasso, immersi nel brodo nero dell’odio. E perché? E che cosa è successo?

Essendo che il diavolo e, per etimologia, colui che divide, facile è capire che, durante l’interezza di questa finta emergenza del terrore, ci ha dato dentro con buona lena per dividere tutto. E ci è riuscito benissimo con le parole ingannatrici dei media che han costruito lo scenario vizzo sotto l’arcobaleno di Satana.

E il lavorio ha cominciato come sempre piano piano, dal basso, gradinetto per gradinetto in un crescendo puzzolente di zolfo e di malizia. Prima le “mascherine”, che fanno schiavi, han coperto il sorriso, poi il “distanziamento sociale” ha raffreddato abbracci e carezze, rendendo l’altro non l’amato amico, il caro zio, la dolce metà, ma l’untore, il possibile nemico, l’homo homini lupus.

Sdoganate e rese quasi valide per legge le due orrendezze di cui sopra, ecco che sono partiti gli attacchi a gruppi precisi, colpevoli, secondo i falsi giornalisti forse sulla busta paga di Baal, di portar la malattia in tasca, scagliandola contro gli innocenti. Ecco sdoganata e servita sul vassoio d’oro che portò la testa del Battista, una nuova orribile parola “assembramento”. Cioè se ci si incontra, non è per prendere un bel caffè in piazza e felicemente sorridere al mondo, no ci si “assembra”. Sì, in un sabba diabolico. Colpevoli sono le persone che vogliono vivere nella santa serenità, in mezzo agli altri, al dolce “prossimo” da amare, come ci insegna il Signore Gesù. Ed ecco partir la caccia a chi è colpevole di considerare il prossimo una creatura di Dio e quindi amabile. No, sbagliato, occorre odiar qualcuno. Sui giornali e sulle televisioni si punta il dito contro i giovani, colpevoli di “assembrarsi” e di provocare la morte dei loro nonni…

Ed è soltanto l’inizio perché, in rapida salita, i “nemici” diventano gli inglesi, i brasiliani, gli indiani. Poi ecco arrivar, nel giorno di Natale, come il falso messia che è (anzi come lucifero che, finto astro, si maschera da sole…) il vaccino, accompagnato dai sacerdoti di Baal, danzanti, felici sotto l’idolo sfornato dalle farmaceutiche con nomi che trovo ben spiegati nel mio dizionario rosso di diavoliano.

Facile preveder come doveva finire. Ma certo: con la divisione tra vax e no vax, in una guerra ostinata e che ha senso soltanto per i nostri sciagurati governanti che nel “divide et impera” nutrono il loro malgoverno, scaricando sui “cattivi” no vax tutti i loro fallimenti. Ma bravi! E se è vero come è vero che anche i vaccinati infettano (e allora a che cosa diamine serve il marchio verde che io non ho e stringo il mio Santissimo Rosario!), tra chi è corso a farsi marchiare e chi resiste nel cuore saldo, irrorato dalla Fede. Intanto i cuori si induriscono, il diavolino superbo entra attraverso gli occhi seduti e saettanti sul bordo della mascherina, l’altro è nemico, da tenere lontano. Il gioco è fatto, la divisione pure e la barbarie diabolica diventa pane quotidiano.

Sì, ma la resistenza, cari signori che tutto questo avete agevolato, c’è e si sente, e, nel mio caso, profuma di rosa e si nutre del Cuore Immacolato di Maria e della Santa Legge che il Signore ha scritto a lettere d’oro nel cuore di ogni sua creatura umana. Sì, la piccola resistenza del cuore c’è e, come una poesia, passa di bocca in bocca nelle periferie delle anime, accendendo il fuoco dell’amore che porta al Signore. La mia amica Anna, ad esempio, ieri mi ha telefonato e mi ha detto di salire, ma senza mascherina. E quando ha aperto la porta, ridendo, aveva indossato mascherina e guanti, per farci insieme una grande risata! Ieri, poi, portando mia madre dal dentista, il dottore, che aveva cominciato sgridandomi per non aver chiuso la porta in funzione anti-covid, ha finito per salutarmi senza mascherina, mostrando tutto il suo giovane sorriso e io il mio non più così giovane a lui.

§§§

